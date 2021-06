Sau cơn nhức đầu, nữ nhân viên văn phòng điếc đột ngột

Điếc hoàn toàn chỉ vì thói quen hàng triệu người vẫn làm mỗi ngày Các bác sĩ đã cảnh báo không nên ngoáy sâu vào tai bằng tăm bông bởi đầu tăm bông có thể gây ù tai, thủng màng nhĩ, mất thính giác hoàn toàn nhưng hàng triệu người vẫn làm điều đó mỗi ngày.

Điếc chỉ sau cơn đau đầu

Chị Nguyễn Thị Minh (36 tuổi, nhân viên văn phòng tại Thanh Xuân, Hà Nội) kể cách đây 4 tháng, chị đang làm việc ở cơ quan và thấy cảm giác nhức đầu, mệt. Chị nghĩ do căng thẳng nên vào phòng nghỉ để nghỉ ngơi nhưng sau đó chị Minh nghe rõ tiếng vo ve trong tai như ve kêu.

Thấy hiện tượng lạ, chị Minh gọi điện cho anh trai làm bác sĩ nhưng khi đặt điện thoại vào bên tai trái thì không nghe được gì, tai bên phải cũng nghe không được rõ đầu dây bên kia nói gì. Chị Minh tưởng điện thoại hỏng nhưng sau khi nói chuyện với bạn bè chị cũng không nghe được âm thanh gì.

Chị vội vàng vào bệnh viện kiểm tra, khi đo thính lực bác sĩ cho biết chị bị điếc đột ngột độ 3. Nguyên nhân có thể do thời gian đó chị Minh bị stress do áp lực công việc quá nhiều.

BS Nguyễn Văn Tuấn - Khoa Bệnh lây đường hô hấp và hồi sức, Viện Lâm sàng các bệnh Truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương quân đội 108 cho biết tại Viện Lâm sàng các bệnh Truyền nhiễm trong thời gian gần đây, chúng tôi đã gặp một trường hợp điếc hoàn toàn cả 2 bên tai, không hồi phục do quai bị.

Bệnh nhân đã được điều trị tích cực bằng globulin miễn dịch, corticoids, các thuốc chống viêm, tăng dẫn truyền thần kinh, tăng cường tuần hoàn não và điều trị oxy cao áp. Sau 20 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân hết sốt, vùng tuyến nước bọt mang tai 2 bên hết sưng, tuy nhiên điếc hoàn toàn 2 tai không hồi phục.

PGS Nguyễn Thị Hoài An khám cho bệnh nhân.

Nguyên nhân điếc đột ngột

PGS TS Nguyễn Thị Hoài An – Giám đốc BV Đa khoa An Việt cho biết điếc ngột là hiện tượng mất sức nghe xảy ra một cách đột ngột và diễn biến nhanh trong vòng vài giờ đến vài ngày. Người bệnh thường phát hiện ra tình trạng này vào buổi sáng, sau khi ngủ dậy.

Điếc có thể xảy ra 1 bên hoặc cả 2 tai, mức độ từ nghe kém nhẹ đến điếc nặng hoàn toàn trên ít nhất ba tần số liên tiếp. Triệu chứng đầu tiên là ù một bên tai rồi nhanh chóng dẫn đến nghe kém, đến khoảng trưa thì điếc hẳn và có thể điếc đặc.

Điếc đột ngột có chiều hướng tăng nhanh trong thời kỳ phát triển công nghiệp, đặc biệt có xu hướng xảy ra nhiều với người làm văn phòng, học sinh, người làm việc trong môi trường ồn và công việc căng thẳng. Đáng báo động ở chỗ, bệnh đang có xu hướng gặp nhiều ở người trẻ.

Một số nguyên nhân hay các yếu tố thuận lợi như: đái tháo đường, bệnh tim mạch, nghiện rượu, tình trạng mệt mỏi, stress, mang thai… Một số nguyên nhân do siêu vi trùng khác là virus gây quai bị, zona, sởi, cúm.

Do tiếng ồn: điếc gây ra do tiếp xúc với tiếng ồn trong một thời gian dài thì diễn ra từ từ, bệnh nhân khó nhận biết, bệnh nhân sẽ nghe kém dần dần. Điếc đột ngột do tiếng ồn là điếc xẩy ra ngay lập tức sau khi nghe tiếng ồn, một âm thanh quá to trong một khoảnh khắc hoặc một khoảng thời gian nhất định.

Sự thay đổi áp lực đột ngột có thể gây rách màng reissner và gây ra điếc tức thì.

U dây VIII: khoảng từ 1-15% bệnh nhân bị u dây VIII có triệu chứng đầu tiên là điếc đột ngột.

Rò ngoại dịch: các tác nhân gây dò ngoại dịch như chấn thương khí áp, chấn thương ốc tai… có thể dẫn đến điếc đột ngột.

PGS An khuyến cáo khi bị điếc đột ngột, bệnh nhân cần đi khám ngay để được khám và điều trị kịp thời. Việc sớm được chẩn đoán và điều trị thì khả năng phục hồi càng cao.

Khánh Chi