Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 6h ngày 08/5: Việt Nam có tổng cộng 1.746 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 176 ca.

- Tính từ 18h ngày 07/5 đến 6h ngày 08/5: 15 ca mắc mới ghi nhận trong nước.

Số ca mắc COVID-19 của thế giới:

- Cả thế giới có 156.782.571 ca mắc, trong đó 134.177.293 đã khỏi bệnh; 3.272.076 ca tử vong và 19.333.202 điều trị (109.298 ca diễn biến nặng)



- Trong 12 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 137.262 ca, tử vong tăng 3.698 ca



- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 21.242 ca, trong đó: Philippines tăng 7.733 ca, Indonesia tăng 6.327 ca, Malaysia tăng 4.498 ca, Thái Lan tăng 2.044 ca, Campuchia tăng 558 ca, Lào tăng 28 ca, Myanmar tăng 29 ca, Singapore tăng 25 ca

Thông tin ca mắc mới: 15 ca mắc mới (BN3138-3152), trong đó có ghi nhận trong nước tại Hà Nội (01) và Bắc Ninh (14). Cụ thể:

- CA BỆNH 3138 (BN3138) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nam, 14 tuổi, địa chỉ tại huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội; là F1 của BN3092. Kết quả xét nghiệm ngày 07/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 3139 (BN3139) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nam, 36 tuổi.

- CA BỆNH 3140 (BN3140) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nam, 52 tuổi.

- CA BỆNH 3141 (BN3141) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nam, 27 tuổi.

- CA BỆNH 3142 (BN3142) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nam, 54 tuổi.

- CA BỆNH 3143 (BN3143) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nữ, 47 tuổi.

- CA BỆNH 3144 (BN3144) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nữ, 54 tuổi.

- CA BỆNH 3145 (BN3145) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nữ, 36 tuổi.

- CA BỆNH 3146 (BN3146) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nam, 48 tuổi.

- CA BỆNH 3147 (BN3147) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nam, 48 tuổi.

- CA BỆNH 3148 (BN3148) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nam, 60 tuổi.

- CA BỆNH 3149 (BN3149) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nam, 15 tuổi.

- CA BỆNH 3150 (BN3150) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nữ, 72 tuổi.

- CA BỆNH 3151 (BN3151) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nữ, 26 tuổi.

- CA BỆNH 3152 (BN3152) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nữ, 38 tuổi.

BN3139-3152 là các trường hợp có địa chỉ ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và có liên quan dịch tễ đến các trường hợp mắc trước đó tại ổ dịch xảy ra tại đây. Kết quả xét nghiệm ngày 07/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 42.293, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 685

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 22.810

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 18.998.

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế: Tổng số bệnh nhân khỏi bệnh ở nước ta đến nay là 2.560/3.152 bệnh nhân

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước hiện có 76 bệnh nhân đã âm tính với virus SARS-CoV-2 từ 1-3 lần gồm: 24 ca âm tính lần 1; Số ca âm tính lần 2: 14 ca; số ca âm tính lần 3 là 38 ca.

Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).

Để sống chung an toàn với đại dịch COVID-19, Bộ Y tế khuyến cáo mỗi người dân cần tuân thủ thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang; Khử khuẩn; Khoảng cách; Không tụ tập và Khai báo y tế.

Cả nước có 801.957 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Tính đến 16 giờ ngày 07/5/2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/TP cho 801.957 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, các lực lượng công an, quân đội.



Chi tiết 54.130 người được tiêm tại 49 tỉnh/TP trong ngày 07/5/2021 như sau:



Hà Nội: 1.122 người; Hải Phòng: 3.015 người; Thái Bình: 2.439 người; Nam Định: 1.266 người; Hà Nam: 508 người; Ninh Bình: 1.323 người; Bắc Giang: 188 người; Phú Thọ: 363 người; Hải Dương: 1.543 người; Thái Nguyên: 1.845 người;



Quảng Ninh: 2.730 người; Hoà Bình: 224 người; Nghệ An: 429 người; Hà Tĩnh: 189 người; Lai Châu: 344 người; Lạng Sơn: 911 người; Hà Giang: 1.791 người; Cao Bằng: 72 người; Yên Bái: 284 người; Lào Cai: 1.530 người; Sơn La: 720 người;



Điện Biên: 634 người; Quảng Bình: 1.446 người; Quảng Trị: 512 người; TT- Huế: 68 người; Tp. Đà Nẵng: 1.712 người; Quảng Nam: 2.595 người; Quảng Ngãi: 1.707 người; Bình Định: 678 người; Phú Yên: 156 người; Khánh Hòa: 141 người; Bình Thuận: 584 người



Ninh Thuận: 98 người; Kon Tum: 56 người; Gia Lai: 244 người; Đắc Lắc: 1.226 người; Đắk Nông: 1.213 người; TP. Hồ Chí Minh: 2.535 người; Đồng Nai: 131 người; Tây Ninh: 2.040 người; Cần Thơ: 12 người; An Giang: 4.890 người; Bến Tre: 1.344 người; Vĩnh Long: 790 người; Đồng Tháp: 1.174 người; Bình Dương: 2.205 người; Bình Phước: 1.463 người; Bạc Liêu: 538 người; Hậu Giang: 1.102 người

Theo suckhoedoisong.vn