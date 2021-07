Phó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Hà Nội: Phải nhìn tỉnh bạn mà lo lắng cho chúng ta

Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 HN Chử Xuân Dũng: Phải nhìn tỉnh bạn mà lo lắng cho chúng ta.

Ca bệnh làm lây lan Covid-19 ở Đông Anh không thực hiện quy định về khai báo y tế

Báo cáo tại hội nghị, Sở Y tế cho biết, trong ngày 5/7, Hà Nội ghi nhận 10 ca mắc mới ở Đông Anh (4 ca), Mỹ Đức (5 ca) và Hoàng Mai (1 ca).

Từ ca bệnh đầu tiên ở Đông Anh đã rà soát được 61 trường hợp F1: 3 dương tính, 46 âm tính lần 1, 12 trường hợp đang được lấy mẫu.

Số người liên quan trong khu vực ổ dịch là 1.804 trường hợp đã được lấy mẫu, 1.789 mẫu âm tính lần 1.

Đại diện huyện Đông Anh cũng cho biết thêm, ca bệnh đầu tiên là H.V.H (Mai Châu, Đại Mạch, Đông Anh) có vi phạm về quy định khai báo y tế.

Trường hợp này có tiếp xúc với ca bệnh dương tính ở Bắc Giang trong ngày 26 và 27/6 nhưng không khai báo. Từ ngày 28 đến ngày 3/7 vẫn đi làm.

Ngày 1/7 có ho sốt, y tế cơ quan có yêu cầu trường hợp này về nghỉ và khai báo ở trạm y tế xã nhưng người này không thực hiện.

Trường hợp này giấu việc đi, đến, ở vùng có nguy cơ cao khiến công tác phòng dịch gặp khó khăn.

Từ ca bệnh này đã lây sang 3 trường hợp F1 trong đó có 1 công nhân làm ảnh hướng tới đời sống 2000 công nhân…

Đáng chú ý ca bệnh ở Hoàng Mai trú tại Tân Mai, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai là F1 tiếp xúc với 4 bệnh nhân dương tính ở Thanh Hóa (lái xe taxi chở 4 bệnh nhân Thanh Hóa dương tính trên chuyến bay VN286 từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội). Trường hợp này được phát hiện qua công tác giám sát chủ động.

Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Văn Chung nhận định: “Tình hình dịch bệnh ở Hà Nội đang được kiểm soát, tuy nhiên nguy cơ vẫn mắc ngoài cộng đồng ở mức cao vì Hà Nội đã ghi nhận thêm 2 ổ dịch mới. Ổ dịch ở Đông Anh có nguy cơ cao do những ca mắc mới làm việc ở khu công nghiệp, tiếp xúc nhiều người; TP đã ghi nhận ca mắc do tiếp xúc với ca bệnh ở địa phương khác…”

PGĐ Sở cho biết, trước mắt Sở này sẽ chỉ đạo CDC thành phố, các quận huyện tập trung khoanh vùng xử lý dịch, thần tốc truy vết, cách ly các trường hợp liên quan tới các ca mắc mới ở Đông Anh, Mỹ Đức, Hoàng Mai.

Ngoài ra, Sở Y tế cũng sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc ở các khu vực, cơ sở có nguy cơ, xét nghiệm sàng lọc cho người về từ các tỉnh, thành phố có dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như TP Hồ Chí Minh; đối tượng là lái xe đường dài Bắc Trung Nam.

Nguy cơ bùng phát cao

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng điểm lại diễn biến dịch bệnh thế giới và trong nước, trong đó, ngày 5-7 Việt Nam đã ghi nhận trên 1.000 ca bệnh và nêu rõ: “55 tỉnh thành có dịch. Số ca mắc ở cộng đồng lớn, nhiều ca không rõ nguồn gốc. Hà Nội sau 8 ngày không ghi nhận ca mắc mới đã xuất hiện ổ dịch, nguy cơ bùng phát cao”.

Từ đó, Phó Chủ tịch UBND TP nêu rõ các đầu việc quan trọng là: nhanh chóng khoanh vùng dập dịch, kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm phòng chống dịch khi TP đã nới lỏng một số loại hình kinh doanh và đặc biệt là đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Phó Chủ tịch UBND TP nêu rõ, người dân chủ quan, lơ là, có nơi còn coi thường các quy định phòng chống dịch; không đảm bảo giãn cách, thời điểm đóng cửa nhà hàng không thực hiện nghiêm túc. Sau 21h vẫn có nhà hàng bán hàng, trà đá vỉa hè vẫn hoạt động. Công tác kiểm tra xử lý ở một số địa bàn chưa quyết liệt, chủ động, chưa có giải pháp chấn chỉnh.

Ông Dũng phân tích cứ sau 7-10 ngày nỗ lực không có ca mới, TP lại phát sinh ca mắc mới. Các kết quả phòng dịch mới là bước đầu. TP cũng nới lỏng các biện pháp phòng dịch với mong muốn đời sống người dân tốt hơn.

Người dân cần tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, chỉ ra khỏi nhà khi có việc thực sự cần thiết; khai báo y tế đầy đủ khi đi về từ vùng có nguy cơ…

Chủ tịch UBND các quận huyện, thị xã, BCĐ các địa phương phải tập trung cao nhất; phải trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng dịch, hoạt động của các tổ Covid cộng đồng trong việc giám sát di biến động người dân bởi đây là thời điểm rất quan trọng khi diễn biến dịch bệnh khó lường, “phải nhìn tỉnh bạn mà lo lắng cho chúng ta”.

Đảm bảo mọi điều kiện phục vụ tốt nhất thí sinh thi tốt nghiệp THPT



Để đảm bảo an toàn tuyệt đối kỳ thi tốt nghiệp THPT, Hà Nội đã chuẩn bị kỹ càng, diễn tập các phương án. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị Sở GD&ĐT tổ chức đoàn công tác đến kiểm tra thực tế các điểm thi ở 2 nơi có ổ dịch mới ở Mỹ Đức, Đông Anh.



Với các trường hợp ho, sốt khi dự thi, các cán bộ y tế ở điểm thi phải xử lý bài bản, không gây căng thẳng, không làm mất thời gian, ảnh hưởng đến kết quả thi của thí sinh. Việc thông tin phải chính xác, chặt chẽ, có người chịu trách nhiệm rõ ràng, không để dư luận hoang mang. Sở GD&ĐT phải sớm có báo cáo chính xác về số thi sinh F0, F1, F2.



Với một số trường thuộc các đại học có tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng, chủ tịch UBND các quận huyện chịu trách nhiệm phối hợp, lên phương án, phê duyệt phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên tinh thần: “tạo điều kiện tối đa, nhưng phải tuyệt đối an toàn vì theo sơ bộ thống kê có trường có thí sinh đến từ 43 tỉnh thành khác dự thi”

N. Huyền