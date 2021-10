Ổ dịch ở Quốc Oai xác định 3.703 người liên quan, vẫn sẽ ghi nhận thêm các ca lẻ tẻ nhưng khó bùng phát mạnh

Người dân liên quan đến ổ dịch ở Quốc Oai được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 (ảnh minh hoạ)

Kháng thể thấp sau 3 tuần tiêm mũi vắc xin thứ 2 có đáng lo? Bác sĩ Trương Hữu Khanh – Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM cho biết, trong thời gian qua, ông liên tục nhận được các cuộc điện thoại hỏi về việc kháng thể sau nhiễm Covid-19 rồi kháng thể sau tiêm vắc xin thấp có đáng lo không

CDC Hà Nội cho biết, đến tối 26/10 đã có 30 trường hợp là F0 liên quan tới ổ dịch huyện Quốc Oai. Các ca bệnh phân bổ tại huyện Quốc Oai (20 ca), Thanh Oai (6 ca), Hà Đông (2 ca), Sơn Tây (1 ca) và Ba Đình (1 ca).

Trong đó, các ca bệnh phân bổ theo cơ quan làm việc và địa điểm ghi nhận gồm: Công an huyện Quốc Oai (4 trường hợp), Toà án huyện Quốc Oai (6 trường hợp), UBND thị trấn Quốc Oai (1 trường hợp), Công an thị trấn Quốc Oai (1 trường hợp), Công an xã Liệp Tuyết (1 trường hợp), Chi cục Thi hành án huyện Quốc Oai (1 trường hợp), Toà án huyện Thanh Oai (1 trường hợp).

Cũng theo báo cáo của CDC Hà Nội, liên quan đến ổ dịch ở Quốc Oai đã xác định được 676 F1, trong đó 625 trường hợp cho kết quả âm tính, 28 kết quả dương tính. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng xác định đã ghi nhận 3.703 người liên quan, trong đó 3.381 mẫu cho kết quả âm tính, 1 dương tính.

Đánh giá về ổ dịch ở Quốc Oai, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho biết, qua điều tra về nguồn lây của ổ dịch này, bước đầu có thể dự đoán là từ người đàn ông có địa chỉ ở thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai làm việc tại Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai. Bệnh nhân này đã lây cho vợ, 2 con và 2 hàng xóm. Tuy nhiên, đối với ca bệnh này, hiện chưa xác định được nguồn lây từ đâu.

Còn ca bệnh chỉ điểm là một phụ nữ ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai vì bị ho, sốt.

"Trong thời gian tới, ổ dịch này vẫn sẽ ghi nhận thêm các ca bệnh lẻ tẻ nhưng khó bùng phát mạnh vì hiện đã rà soát, khoanh vùng, điều tra được gần như hết các trường hợp F1 và người có liên quan”, ông Tuấn nói.

Tuy nhiên, để kiểm soát được dịch bệnh, điều quan trọng nhất theo ông Tuấn vẫn là mỗi người dân, kể cả những người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 cần tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng dịch.

Trong đó, mỗi người dân cần thực hiện tốt thông điệp 5K mà Bộ Y tế đã khuyến cáo gồm: khẩu trang, khoảng cách, khử khuẩn, không tập trung đông người và khai báo y tế.

“Đặc biệt khi có dấu hiệu ho sốt cần khai báo kịp thời”, ông Khổng Minh Tuấn nhấn mạnh.

Được biết, huyện Quốc Oai đã lấy mẫu xét nghiệm cho 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, 100% hộ dân trong khu cách ly phong tỏa.

Bên cạnh đó, huyện cũng đã tổ chức rà soát, truy vết và lấy mẫu các trường hợp liên quan đến các F0; các trường hợp ho, sốt, khó thở; các ca nghi ngờ; các trường hợp trở về địa phương từ những vùng có dịch...

Ngoài ra, huyện Quốc Oai cũng yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khẩn trương rà soát cán bộ, công nhân viên của đơn vị có liên quan đến các ca mắc Covid-19 hoặc tiếp xúc gần với những trường hợp F1 của các ca mắc Covid-19 để chủ động khoanh vùng, có phương án cách ly y tế; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, thuốc men, vật tư y tế và các phương án, kịch bản để đáp ứng kịp thời trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Huyện Quốc Oai kích hoạt thêm 2 khu cách ly tập trung



Trong đợt dịch từ ngày 24/10, huyện Quốc Oai tiếp tục tục kích hoạt hai khu cách ly tập trung tại trường THPT Quốc Oai mới, trường tiểu học Sài Sơn và trường THCS Sài Sơn. Đến ngày 26/9, các khu cách ly đã tiếp nhận 312 công dân đến cách ly y tế.



Mỗi khu cách ly có từ 17-20 cán bộ, nhân viên làm việc thường xuyên. Để đảm bảo hoạt động tại các khu cách ly tập trung của huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện phối hợp chặt chẽ với các lực lượng như Công an, dân phòng, Y tế thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.



Đảm bảo trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất khử trùng, dụng cụ bảo hộ cho lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly và đối tượng được cách ly; đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, hậu cần và đầy đủ nhu yếu phẩm cho cán bộ cũng như công dân cách ly. Việc tổ chức thu gom rác thải cũng như sinh hoạt trong khu cách ly bảo đảm đúng hướng dẫn của Bộ y tế.



Như vậy cùng với khu cách ly tập trung tại khu vực trường THPT Quốc Oai (cũ) đã được kích hoạt từ đợt dịch thứ 4, hiện huyện Quốc Oai đang có 3 khu cách ly y tế tập trung. Theo báo cáo ban đầu, lực lượng tuyến đầu và công dân đều chấp hành, thực hiện tốt các quy định, quy trình cách ly. Không có trường hợp vi phạm nội quy hoặc bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung.

N. Huyền