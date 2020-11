Bác sĩ 'nói thẳng mặt' nữ bệnh nhân xinh đẹp vì lý do không thể chấp nhận (ảnh minh họa)

Chia sẻ với phóng viên, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Đào Hữu Ghi, Khoa Điều trị Bệnh da nam giới, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, tỷ lệ bệnh nhân mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục có xu hướng gia tăng. Qua số liệu tổng hợp tại Bệnh viện cho thấy, số bệnh nhân đến viện do mắc các bệnh này năm sau luôn cao hơn năm trước.

Trong đó, đáng lưu ý là số lượng bệnh nhân mắc sùi mào gà. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện phải đốt lazer tới 30- 40 ca sùi mào gà. Khi đến viện, tuỳ tình trạng bệnh của bệnh nhân mà bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị. Nếu đến sớm, bệnh chưa lan ra nhiều, tổn thương sùi gọn có chân cộng với chuyên môn đốt của bác sĩ thì sẽ nhanh khỏi hơn.

Bệnh sùi mào gà



Tuy nhiên, một số trường hợp bệnh nhân không biết dứt ra chảy máu khiến bệnh lây lan ra xung quanh.

“Nhiều bệnh nhân sùi mào gà to như củ khoai hay “nở” bung như súp lơ choán hết bộ phận sinh dục, hậu môn. Đây là những trường hợp mà chuyên môn gọi là mắc sùi mào gà khổng lồ hay sùi mào gà phì đại.

Trường hợp này hay gặp ở những người bị suy giảm miễn dịch (người nhiễm HIV). Hoặc sùi mào gà ở phụ nữ có thai thì cũng phát triển mạnh, mọc sâu ở bên trong, rất nhiều”, BS Ghi cho hay.

Ông cũng kể lại từng khám cho một nhân viên ngân hàng rất xinh nhưng bị HIV và sùi mào gà. Cô ấy chưa lập gia đình nhưng có bồ. Bồ cô ấy là người có tiền và địa vị muốn lập “phòng nhì”. Thỉnh thoảng anh bồ lại ở lại nơi cô nhân viên ngân hàng sinh sống. Họ coi nhau như vợ chồng.

Tôi hỏi bệnh nhân có cho bồ biết tình trạng bệnh không thì cô e dè kể rằng: “nếu bảo chắc người ta bỏ, nhưng bảo dùng bao cao su thì bồ không chịu”.

Lý do mà người “chồng hờ” đưa ra là vì rất tin tưởng vào cô gái, cho rằng chung sống như vợ chồng thì không có lý do gì để “phòng vệ”.

“Tôi phải nói thẳng với cô ấy, cứ quan hệ như thế là chết. Vì bệnh sẽ lây từ người này sang người khác. Từ bệnh nhân sang người đàn ông rồi sang vợ cuả ông ấy”, BS Ghi kể lại.

BS Đào Hữu Ghi thăm khám cho bệnh nhân.



Theo BS Ghi, sùi mào gà (Genital warts) là một trong những bệnh lây truyền qua đường tình dục hay gặp ở nước ta. Bệnh do virut HPV (Human Papillomavirus – hay còn gọi là virut gây u nhú ở người) gây nên. Bệnh lây chủ yếu do quan hệ tình dục không an toàn. Tuy nhiên, virut này cũng có thể lây qua một số đường tiếp xúc gián tiếp không qua quan hệ tình dục.

Căn nguyên của bệnh sùi mào gà là virut HPV. Đây là loại virut có ADN và chỉ khu trú ở da và niêm mạc. Triệu chứng bệnh ban đầu xuất hiện những nốt sùi nhỏ đổi màu hoặc màu xám ở bộ phận sinh dục người bệnh. Những mụn nhỏ nằm sát nhau có hình như bông súp lơ. Lúc này bộ phận sinh dục thường bị ngứa và gây khó chịu đặc biệt chảy máu khi quan hệ tình dục.

Nếu nữ giới mắc sùi mào gà thường phát triển ở vùng âm hộ, thành âm đạo, khu vực xung quanh bộ phận sinh dục, hậu môn ống hậu môn và cổ tử cung thì ở nam giới hay gặp ở đầu hoặc thân dương vật, tinh hoàn hoặc hậu môn.

Các chuyên gia da liễu cũng nhấn mạnh, sùi mào gà là bệnh do virut, nên không chữa khỏi, điều này đòi hỏi bệnh nhân bị sùi lên là đốt và tăng sức đề kháng. “Khi sức khoẻ tốt lên, hệ miễn dịch được nâng cao thì cơ thể đào thải dần virut. Đáng lưu ý, sùi mào gà gây nguy cơ ung thư nếu để lâu”, BS Ghi cảnh báo.

Bệnh thường lây từ đối tác tình dục nếu không tầm soát thì gây ảnh hưởng chất lượng cuộc sống. Do đó, việc chữa trị đòi hỏi cả hai vợ chồng (bạn tình) hợp tác để ngăn ngừa lây lan.

Điều BS Ghi lo ngại hiện nay là không cấm được việc thanh niên quan hệ tình dục nhưng sai lầm lớn nhất của lớp trẻ là không hiểu hết về bệnh, về đường truyền do đó bệnh nhân ngày càng tăng.

“Virut gây bệnh sùi mào gà rất dễ lây lan, đặc biệt là qua con đường quan hệ tình dục không an toàn, vì vậy muốn phòng bệnh, người dân cần quan hệ tình dục an toàn.

Không sử dụng chung đồ dùng cá nhân của người bị bệnh. Thực hiện các quy trình khám, chữa bệnh hiệu quả, an toàn tuyệt đối. Khi có biểu hiện nghi ngờ bị bệnh, cần đến các cơ sở chuyên khoa để khám và điều trị kịp thời”, BS Ghi nhấn mạnh.

Huyền Anh