NÓNG: 4 người trong gia đình ở Mỹ Đức dương tính với SARS-CoV-2

Bệnh nhân là L.V.C, nam, sinh năm 1982 địa chỉ tại An Mỹ, Mỹ Đức, là lao động tự do. Ngày 13/6/2021, anh L.V.C cùng anh Đ.Đ.Đ, sinh năm 1988, địa chỉ tại Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam (anh Đ. là người buôn bán xe tải, máy xúc; có triệu chứng bệnh từ 1/7, được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nam làm xét nghiệm PCR dương tính ngày 5/7) đi từ Hà Nội vào huyện Hoàng Mai, Nghệ An để bán xe cho khách, sau đó bắt xe khách đi về Hà Nam trong ngày.

Buổi tối, anh L.V.C ngủ lại nhà anh Đ.Đ.Đ.

Ngày hôm sau, anh L.V.C về nhà và không đi đâu chỉ tiếp xúc với vợ và 3 con.

Ngày 23/6, anh L.V.C cùng vợ con đến nhà bố mẹ vợ tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến 23h00 đêm thì về nhà.

Ngày 28/6, bệnh nhân xuất hiện sốt nhẹ, đến ngày 5/7 vẫn còn sốt, ho, đi khám tại Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức được làm xét nghiệm test nhanh dương tính.

Mẫu bệnh phẩm được chuyển Bệnh viện đa khoa Hà Đông xét nghiệm cho kết quả dương tính sàng lọc lần 1, mẫu bệnh phẩm đã được gửi lên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội để làm xét nghiệm khẳng định.

Kết quả điều tra, 4 người trong cùng gia đình (vợ và 3 con) đều có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, được lấy mẫu xét nghiệm nhanh đều cho kết quả dương tính.

Hiện tại mẫu bệnh phẩm của 4 người trong gia đình bệnh nhân đã được gửi lên Trung tâm Kiêm soát bệnh tật Hà Nội để làm xét nghiệm khẳng định.

Đồng thời, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã cử đội cơ động xuống thực địa để phối hợp với TTYT huyện Mỹ Đức tiến hành điều tra, khoanh vùng xử lý dịch.

