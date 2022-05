Nôn ra máu, tụt huyết áp chỉ vì uống loại thuốc nhiều người thường dùng

Thuốc giảm đau có tác dụng điều trị những cơn đau do bệnh lý hoặc chấn thương gây nên để người bệnh có cảm giác dễ chịu hơn, hỗ trợ trong quá trình điều trị bệnh.

Chính vì lý do đó mà đã có những trường hợp người bệnh lạm dụng thuốc giảm đau hoặc tự uống thuốc giảm đau không theo chỉ định của bác sĩ. Điều này đã gây ra những hậu quả khôn lường ảnh hưởng đến sức khỏe và đôi khi là cả tính mạng của người bệnh.

Như trường hợp của người bệnh T .T .S, 70 tuổi, địa chỉ tại Vĩnh Thông - Mạo Khê- Đông Triều- Quảng nhập viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí trong tình trạng nôn ra máu, hoa mắt chóng mặt nhiều.

Được biết người bệnh có tiền sử đau xương khớp nhưng không đi khám. Người bệnh đã tự ra hiệu thuốc mua thuốc giảm đau xương khớp để uống mà không theo đơn của bác sĩ.

Bệnh nhân được cấp cứu kịp thời

Ngày vào viện người bệnh xuất hiện nôn khoảng 200ml máu đỏ lẫn máu cục, đại tiện phân đen nhiều lần, hoa mắt chóng mặt, choáng váng.

Khi vào khoa cấp cứu người bệnh có biểu hiện da xanh niêm mạc nhợt, hoa mắt, chóng mặt, mạch nhanh, huyết áp tụt.

Qua thăm khám và khai thác bệnh lý, các bác sĩ nhận định đây là trường hợp chảy máu đường tiêu hóa nghi do loét dạ dày mức độ nặng, nguyên nhân có thể do người bệnh dùng thuốc giảm đau xương khớp không đúng cách. Các bác sĩ đã chỉ định cho người bệnh nội soi dạ dày để chẩn đoán, tìm nguyên nhân chảy máu để can thiệp cầm máu cho người bệnh.

Các bác sĩ cho biết: khi tiến hành nội soi cho người bệnh phát hiện có ổ loét kích thước 3 x 2.5 cm ở dạ dày, có lộ điểm mạch lớn chảy máu. Sau khi cân nhắc nhiều biện pháp can thiệp, các bác sĩ đã tiến hành điện đông cầm máu ổ loét dạ dày, thủ thuật diễn ra thuận lợi. Sau can thiệp người bệnh đã được chuyển về khoa Nội Tiêu Hóa điều trị ổn định và đã được xuất viện.

Theo bác sĩ khoa Nội Tiêu Hóa bệnh viện cho biết: thuốc giảm đau xương khớp thường hay bao gồm các thành phần chống viêm không steroid, corticoid...những chất này nếu không sử dụng đúng theo chỉ định của bác sĩ sẽ để lại nhiều hậu quả nguy hiểm cho người bệnh như loét ở đường tiêu hóa, suy thận, tác động xấu lên tim mạch... ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Qua đây các bác sĩ khuyến cáo người dân khi có bất thường về sức khỏe cần được thăm khám và dùng thuốc theo sự tư vấn và kê đơn của bác sĩ, tránh những hệ quả nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng người bệnh.

N. Huyền