Nơi huấn luyện 'bố mẹ Kangaroo' cho các bé đẻ non tháng

Tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội hàng trăm trẻ sơ sinh non tháng được các bác sĩ chăm sóc kỹ lưỡng. Trẻ sinh non chăm rất vất vả và không phải bố mẹ nào cũng chăm tốt được.

Kỳ diệu Kangaroo

Vợ chồng chị Vũ Minh Phương (27 tuổi, Thanh Oai, Hà Nội) có hai bé sinh non khi chưa đầy 7 tháng thai kỳ. Chị Phương kể, lúc sinh con xong hai bé phải đi vào phòng hồi sức sơ sinh nằm lồng ấp, hai vợ chồng chị lòng như lửa đốt.

May mắn, sức khỏe hai bé tiến triển tốt sau đó được đưa ra phòng Kangaroo. Chị Phương và chồng cùng vào phòng để ấp con. Một đứa trẻ được chị ấp trên ngực mình, còn 1 bé nằm trọn trong ngực bố. Hai vợ chồng chỉ nhìn mặt con qua chiếc gương để theo dõi bé.

Vợ chồng chị Phương thực hiện da kề da

Chị Phương tâm sự “Không ngôn từ nào diễn tả được niềm hạnh phúc được ôm con, được nhìn con phát triển mỗi ngày như thế này. So với khi sinh giờ các con đều tăng 60-70gr”.

Chồng chị Phương dù là đàn ông nhưng anh rất thành thạo trong việc ấp bé. Từ khi hai bé được vào phòng ấp Kangaroo, anh xin nghỉ để đến chăm sóc con. Khoảnh khắc lần đầu da kề da, anh cảm nhận được hơi ấm bé nhỏ phảng phất quanh mình.

Theo BS. Phạm Quỳnh Hương – Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Kangaroo là tiếp xúc da kề da giữa mẹ/bố với bé, đặc biệt có tác dụng với trẻ sinh non - những em nhỏ gặp rất nhiều khó khăn trong việc chăm sóc và điều trị do bệnh lý phức tạp, trẻ quá nhỏ, sức đề kháng thấp. WHO khuyến cáo tất cả trẻ sinh non tháng hoặc nhẹ cân cần được chăm sóc theo phương pháp Kangaroo.

Thông thường trẻ sơ sinh sinh non tháng sẽ được trở về gia đình chăm sóc khi các bác sĩ đảm bảo trẻ có thể tự bú, tự thở, thích nghi với môi trường.

Tuy nhiên, việc chăm sóc trẻ non tháng, nhẹ cân sau khi về với gia đình cần tuân thủ nghiêm ngặt theo chỉ dẫn của bác sĩ để trẻ có thể phát triển bình thường... Cũng chính vì vậy, mới đây Khoa mới thành lập thêm phòng Kangaroo, để giúp các gia đình có thêm kỹ năng chăm con và hỗ trợ nhiều nhất giai đoạn ban đầu sau rời khỏi phòng điều trị…

Lợi ích của da kề da

Theo BS Hương hiện khoa có khoảng 105 trẻ đang điều trị tại đây. Ngoài sinh non tháng, cứ trẻ dưới 2kg sau khi sinh đều được chuyển về khoa Sơ sinh chăm sóc không kể có mắc bệnh lý nào hay không. Phòng Kangaroo nhiều khi không đủ cho các mẹ đăng ký nên nhiều trẻ chưa được Kangaroo đã được về nhà. Đây cũng là thiệt thòi cho mẹ và bé vì các mẹ sẽ không được hướng dẫn cách chăm sóc con.

Chị Phương đang ôm cậu con trai bé bỏng vào thực hiện Kangaroo

Theo bác sĩ Hương, trẻ non tháng đưa về gia đình việc chăm sóc cũng không hề đơn giản. Điện thoại của bác sĩ Hương luôn trong tình trạng bận rộn bởi vì các mẹ gọi điện hỏi han về con.

Bác sĩ Hương kể “có bé về từ sáng đến chiều mẹ lại gọi giúp em với con em thế này, thế kia. Mặc dù trước đó bác sĩ, điều dưỡng đã hướng dẫn rất kỹ cách chăm bé. Chúng tôi lại phải tư vấn hướng dẫn họ qua điện thoại. Tất nhiên qua điện thoại thì không tốt bằng trực tiếp”.

Trẻ sinh non tháng thường kèm theo rất nhiều bệnh lý. Bệnh lý giác mạc có thể gây mù cho trẻ. Hiện nay thuốc điều trị tốt nên đã giải quyết được vấn đề này.

Còn về tim mạch, bác sĩ Hương cho biết tuần hoàn bào thai đến thời điểm sinh con ra ngoài thì đứa trẻ tự nuôi nó thì van này sẽ đóng vào. Nhưng với trẻ sinh non tháng bệnh lý thì lại không đóng. Máu không đi nuôi mà cứ đi ngược trở lại. Những cháu này bệnh viện sẽ mời chuyên gia từ Bệnh viện Nhi sang để đóng vào, có trường hợp không đóng được phải mổ.

Ngoài ra, phổi ở trẻ sinh non tháng cũng rất nan giải, cần bơm thuốc để nở phổi. Tuy nhiên, những trẻ sinh non tháng quá thường kèm theo bệnh phổi mãn, khi ra phòng Kangaroo, thậm chí ra viện vẫn còn phải thở thêm oxy.

Khi có Kangaroo thì các mẹ sẽ yên tâm hơn, các mẹ được hướng dẫn chăm sóc con. Nếu con tím tái chỉ cần cho tý oxy bé lại hồng hào trở lại. Nhưng nếu cha mẹ không được hướng dẫn trước sẽ rất nguy hiểm.

Bác sĩ Hương cho biết, thông qua phương pháp Kangaroo, trẻ sơ sinh đặc biệt là trẻ đẻ non sẽ nhận được lợi ích:



- Hỗ trợ sự phát triển não bộ



- Thúc đẩy sự liên kết giữa mẹ và bé



- Cải thiện hơi thở



- Điều hòa thân nhiệt



- Giúp con bú dễ dàng hơn và tăng cường sữa mẹ



- Giúp trẻ ngủ ngon hơn



- Giúp trẻ giảm nhiễm trùng, giảm bệnh tật, giảm các biểu hiện tăng động, lo âu khi lớn



Không chỉ em bé, sản phụ sau sinh cũng nhận được lợi ích to lớn sau khi da kề da với trẻ:



- Ngăn trầm cảm sau sinh, giảm các bệnh lý liên quan



- Sản phụ co hồi tử cung tốt, giảm mất máu



- Sữa về sớm và nhiều, duy trì sữa mẹ

Khánh Chi