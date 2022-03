Rối loạn tiêu hoá chỉ vì bổ sung quá nhiều C

Thời điểm tốt nhất để uống nước cam là từ 1 – 2 giờ sau bữa ăn sáng hoặc ăn trưa và uống ngay sau khi vắt. Người lớn chỉ uống khoảng 200ml mỗi ngày và 100ml đối với trẻ em là đủ.

Không chỉ uống nước dừa, chị Hoa còn bắt các con uống thêm 1 cốc C sủi, 1 cốc nước cam mỗi ngày với hy vọng đẩy nhanh virus SARS- CoV-2 ra khỏi cơ thể.

Cậu con trai cả rất cố gắng uống hết nhưng cô con gái út thì luôn tìm cách trốn. Nhưng trốn cũng không được với chị Hoa, một bà mẹ vốn cực kỳ nguyên tắc trong cuộc sống.

Không chỉ bổ sung đủ 2l nước các loại mỗi ngày (không tính nước cam) cô bé còn được mẹ cho ăn chế độ “đặc biệt” với rất nhiều đạm.

“Ăn nhiều cho có sức chống chọi với bệnh tật. Khoẻ nó sẽ lấn lên. Tôi nghĩ thế nhưng có lẽ do cho con ăn, đặc biệt uống quá nhiều nước hoa quả, trong đó có nước cam, C sủi chua nên con bị rối loạn tiêu hoá suốt mấy hôm nay”, chị Hoa than phiền.

Vậy việc các F0 hiện nay đang bổ sung vitamin C, uống nước cam hàng ngày như thế nào để đạt hiệu quả tăng sức đề kháng?

Trao đổi với phóng viên, TS. Lương Y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam cho biết, cam được biết đến là một loại trái cây rất tốt cho sức khỏe. Cam giàu các vi chất dinh dưỡng như: Calci, Phospho, sắt, kẽm, vitamin C, folat, vitamin A, vitamin E, β-carotene...

Lâu nay, cam thường được sử dụng để tăng đề kháng, phòng các bệnh truyền nhiễm và nâng cao sức khỏe cho người đang ốm và sau khi ốm dậy. Trong bối cảnh Covid-19 gia tăng, cam là loại trái cây được nhiều người lựa chọn để tăng cường sức đề kháng và bù nước, điện giải khi sốt.

Cam là loại trái cây mọng nước nên thường được vắt lấy nước uống, uống nước cam đúng cách sẽ giúp tăng sức khỏe, phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ cải thiện các triệu chứng của bệnh nhân Covid-19.

TS, lương y Tuấn Giang cho biết, với những người bị sốt cũng nên bổ sung nước cam để tăng cường hệ miễn dịch, chống lại tác nhân gây sốt, đào thải độc tố ra ngoài cơ thể, điều hòa thân nhiệt, kích thích tiêu hóa, cung cấp nước và chất điện giải.

Thời điểm tốt nhất để uống nước cam là từ 1 – 2 giờ sau bữa ăn sáng hoặc ăn trưa và cần uống ngay sau khi vắt vì nếu để lâu sẽ mất hết giá trị dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin C (chất chống oxy hóa, tăng đề kháng quan trọng có trong cam).

Nước cam chỉ nên uống khoảng 200ml mỗi ngày. Theo nghiên cứu, 200ml nước cam nguyên chất chứa khoảng 60mg vitamin C, tương đương 100% vitamin C nhu cầu của cơ thể trong 1 ngày.

“Vì vậy, uống quá nhiều nước cam sẽ gây dư thừa lượng vitamin C không cần thiết cho cơ thể. Còn với trẻ em, chỉ uống khoảng 100ml nước là đủ.

Ngoài ra, nước cam rất tốt, tuy nhiên, cần phải uống đúng cách và đúng thời điểm, nếu không sẽ gây ra những vấn đề về sức khỏe như:

Uống khi đói: Có thể gây cồn cào, đau dạ dày;

Uống ngay sau khi ăn no: Có thể gây khó tiêu, chướng bụng, ức chế quá trình tiêu hóa của thức ăn ăn trước đó;

Uống vào buổi tối trước khi đi ngủ: Gây tiểu đêm làm ảnh hưởng đến giấc ngủ, làm tăng nguy cơ mắc sỏi tiết niệu;

Uống nước cam với sữa: Sự kết hợp này sẽ khiến protein trong sữa phản ứng với acid tartaric và vitamin C có trong cam gây ảnh hưởng tới tiêu hóa, làm chướng bụng, đau bụng, tiêu chảy” TS, lương y Phùng Tuấn Giang bày tỏ.

Ngoài ra, một số trường hợp cần hạn chế uống nước cam như người bị viêm loét dạ dày - tá tràng; người bị suy thận, sỏi thận; người đang dùng một số loại thuốc tây y như thuốc kháng histamin, thuốc chẹn β giao cảm, thuốc ức chế bơm proton…

Thông thường, Oresol được dùng thay thế nước, chất điện giải bị mất trong các trường hợp cụ thể như tiêu chảy cấp, sốt cao, nôn mửa… nhưng lại có vị khó uống. Nhiều người, nhất là trẻ em thì lại càng khó hợp tác khi uống thuốc. Bởi vậy, lựa chọn nước cam, nước dừa là những loại nước trái cây tự nhiên bù nước và điện giải rất tốt và có thể thay thế.

Tuy nhiên, cần lưu ý uống sao cho đúng cách, không nên lạm dụng uống quá nhiều, lưu ý đến những khuyến cáo nêu trên.

Lương y Phùng Tuấn Giang khuyến cáo, để tăng sức khỏe, phòng chống Covid-19 cần phải chăm sóc sức khỏe chủ động, áp dụng nhiều phương pháp bảo vệ cũng như thuốc thang.

Đồng tình với quan điểm này, TS.BS Trương Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam cho biết, bổ sung đủ chất dinh dưỡng là một cách tốt nhất bạn có thể tăng cường khả năng bảo vệ tự nhiên của cơ thể chống lại bệnh tật.

Việc bổ sung vitamin C với các F0 để nhằm cải thiện sức đề kháng, và đẩy nhanh quá trình hồi phục cơ thể về mặt tế bào và các chỉ số liên quan.

Tuy nhiên việc F0 ngoài ăn các loại thực phẩm chứa nhiều vitamin C như cam, quýt... còn cẩn thận bổ sung các viên uống vitamin C mỗi ngày sẽ có nguy cơ dẫn tới khả năng thừa vitamin C.

Do đó, nếu hàng ngày F0 ăn rau và hoa quả là đã đủ lượng vitamin C cần thiết và không cần bổ sung thêm vitamin C bằng các viên uống thực phẩm chức năng.

Theo công bố của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ: 100g cam chứa 53,2mg vitamin C, trong khi cùng trọng lượng đó nhưng dứa chứa 47,8mg, xoài chứa 36,4mg.

Ngoài ra, vitamin C cũng có rất nhiều trong các thực phẩm khác như: Ớt chuông, Bông cải xanh, Dưa lưới, Bưởi, Kiwi, Khoai tây, Dâu tây, Cà chua...

"Ngoài ra, biện pháp dự phòng khác để ngăn ngừa virus, cảm cúm là chăm sóc bản thân. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách: ngủ đủ giấc mỗi đêm, tập thể dục thường xuyên, chế độ ăn đầy đủ thành phần dinh dưỡng, không uống các chất kích thích như caffein, rượu bia quá nhiều”, TS. BS Trương Hồng Sơn nhìn nhận.

