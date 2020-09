Trẻ bị điếc bẩm sinh: Chuyên gia chỉ ra những nguyên nhân

Điếc bẩm sinh ảnh hưởng tới cuộc sống của trẻ nếu không được can thiệp kịp thời trẻ sẽ trở thành tàn tật điếc kèm theo câm.

Bé N.H. P. quên Nam Định, 23 tháng tuổi – không may bị điếc bẩm sinh. Theo chị Hà mẹ của bé khi con gái được 6 tháng tuổi, chị nhận thấy cháu có biểu hiện nghe kém, không có phản ứng với tiếng gọi của người khác nên đã đưa con đi khám và phát hiện cháu bị khiếm tính bẩm sinh.

Chị Hà tâm sự đã từng đọc một bài viết của một bà mẹ về con bị điếc bẩm sinh chia sẻ trên mạng nhưng chị nghĩ nó ở rất xa mình.

Khi biết con bị điếc bẩm sinh đồng nghĩa cháu sẽ không nghe được âm thanh cuộc sống, không biết được cảm nhận tiếng gọi của người xung quanh trái tim bà mẹ trẻ như bị bóp nghẹt.

Cách duy nhất là cấy ốc tai điện tử cho bé nhưng chi phí lại quá lớn nên gia đình vẫn chờ đợi.

Mang thai bé, chị Hà có bị cảm cúm 2,3 ngày nhưng lúc đó chị không biết mình có thai. Đến khi biết mang thai thì cũng nghĩ thầm chắc không sao.

PGS Nguyễn Thị Hoài An – Giám đốc Bệnh Viện An Việt cho biết bà gặp rất nhiều trẻ bị điếc bẩm sinh nhưng có những cháu được phát hiện rất muộn.

Vì một số nguyên nhân khác nhau, trẻ sinh ra có thể bị điếc bẩm sinh. Tùy trường hợp, trẻ có thể bị điếc bẩm sinh với nhiều mức độ khác nhau từ nhẹ tới nặng, có thể xảy ra ở một hoặc cả hai bên tai.

PGS An tư vấn cho phụ huynh có con bị điếc bẩm sinh

Nguyên nhân của bệnh là do các yếu tố tác động từ trong bào thai. Cụ thể các nguyên nhân sau:

Thứ nhất, do di truyền. PGS An cho biết những trường hợp có bố mẹ bị điếc bẩm sinh thì tỷ lệ trẻ sinh ra bị điếc sẽ cao hơn. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào trẻ cũng bị điếc nếu có bố mẹ bị điếc bẩm sinh.

Một số trường hợp, cha mẹ không bị điếc nhưng vì kết hôn với người gần huyết thống nên trẻ sinh ra bị điếc.

Thứ hai, do thai sản, thực tế, nhiều trẻ bị điếc bẩm sinh không phải do di truyền mà do nhiều nguyên nhân khác như những tác động trong quá trình mang thai của người mẹ hoặc trẻ gặp những sự cố khi chào đời.

Một số bà mẹ trong những ngày đầu mang thai không biết nên đã uống những loại thuốc có hại cho thai nhi. Khi uống thuốc vào cơ thể người mẹ gây hại cho ốc tai của thai nhi khiến trẻ bị điếc bẩm sinh.

Trường hợp khác, trong 3 tháng đầu của thai kỳ bà bầu bị nhiễm virus rubella hoặc một số loại virus khác, đây cũng là nguyên nhân dẫn tới điếc bẩm sinh.

Ngoài ra, trẻ có thể bị điếc bẩm sinh khi bị sinh non, người mẹ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục như giang mai, lậu…

Trẻ bị điếc cần được phát hiện và điều trị sớm nếu không trẻ sẽ bị mất đi khả năng phát triển bình thường, ảnh hưởng lớn tới trẻ. Hiện trẻ bị điếc bẩm sinh có thể sử dụng phương pháp cấy ốc tai điện tử.

PGS An cho biết dấu hiệu dễ nhận biết trẻ điếc bẩm sinh nhất đó là trẻ không có phản ứng với môi trường xung quanh. Từ khi sinh ra không giật mình nếu nghe thấy tiếng còi xe, người nói to.

Không biết hóng chuyện như đứa trẻ khác. Lúc đó cha mẹ cần cho con đi kiểm tra thính giác ngay để sớm xác định có phải điếc hay không.

Các bác sĩ cho biết, trẻ bị điếc bẩm sinh hoàn toàn có thể chữa được nếu phát hiện sớm. Hiện có nhiều phương pháp để điều trị như:

Cấy ốc tai điện tử: Đây là phương pháp tiên tiến nhất, đem lại hiệu quả cao. Với phương pháp này, trẻ được đặt một thiết bị chuyển đổi âm thanh trong ốc tai, kích thích thần kinh thính giác giúp trẻ nhận được âm thanh.

Độ tuổi cấy ốc tai điện tử tốt nhất cho trẻ là khoảng 1 tuổi, khi trẻ chưa hình thành ngôn ngữ. Nếu để càng lâu càng qua giai đoạn vàng để cấy ốc tai điện tử.

Khánh Chi