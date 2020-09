8 tuổi đã bị gan nhiễm mỡ, bác sĩ chỉ ra nguyên nhân

Ảnh minh họa

8 tuổi đã gan nhiễm mỡ

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Kim Ngân - khoa Tiêu hóa – Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM, tình trạng trẻ bị gan nhiễm mỡ đang có xu hướng tăng lên. Bác sĩ Ngân cho biết, khoa Tiêu hoá vừa tiếp nhận bé trai tên N.T. D. 8 tuổi trú tại TP.HCM nhập viện vì tăng men gan kéo dài 1 năm cùng tình trạng dư cân so với tuổi, chỉ số men gan ALT lúc nhập viện >200 UL.

Sau khi làm đầy đủ các xét nghiệm tìm nguyên nhân đều bình thường, bác sĩ điều trị đã hội chẩn Trưởng khoa và quyết định thủ thuật sinh thiết gan để tìm nguyên nhân. Kết quả sinh thiết: gan nhiễm mỡ không do rượu với hình ảnh nhiều tế bào gan bị thoái hóa mỡ. Bé được cho khám dinh dưỡng về chế độ ăn và lời dặn tập thể dục để giảm cân, tái khám lại sau 1 tháng.

Tại phòng khám Hoàng Long Hà Nội, GS Đào Văn Long cũng cho biết ông thường xuyên gặp trẻ bị gan nhiễm mỡ. Có trường hợp bé Nguyễn Thái K. 7 tuổi, nặng 39 kg đến khám vì thấy con béo phì. Khi xét nghiệm men gan thì bác sĩ thấy men gan tăng cao nên siêu âm gan thì phát hiện gan nhiễm mỡ độ 1. Với trường hợp này không có thuốc điều trị hoàn toàn mà chỉ có thể thay đổi chế độ ăn.

GS Long cho biết gan nhiễm mỡ là do chế độ ăn uống không hợp lý. Khi trẻ béo phì sẽ dẫn đến gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên, cũng có trẻ ăn uống không đầy đủ dẫn tới suy dinh dưỡng và cũng bị gan nhiễm mỡ. Một số trường hợp bị các bệnh nhiễm trùng, các bệnh như ung thư cũng có thể gây ra gan nhiễm mỡ.

Ngoài ra, một số bệnh hay gặp nữa là trẻ nhiễm viêm gan virus B và C sẽ kéo theo tình trạng gan nhiễm mỡ.

Các trường hợp trẻ bị gan nhiễm mỡ không có triệu chứng, đôi khi có thể có triệu chứng như đau tức hạ sườn, mệt mỏi nhẹ. Chỉ một số người có triệu chứng vàng da nhẹ. Ở trẻ em, gan nhiễm mỡ hậu quả để lại sẽ nặng nề hơn. Trước đây viêm gan, xơ gan chủ yếu do virus, do rượu và một số nguyên nhân khác thì gần đây chủ yếu gan nhiễm mỡ không do rượu. Với trẻ em, có thể gây 3 hậu quả: viêm gan, xơ gan do gan thoái hoá mỡ, ung thư gan.

Phòng gan nhiễm mỡ như thế nào?

Bệnh lý này hoàn toàn có thể điều trị được nếu bệnh nhân được phát hiện sớm, tầm soát khá đơn giản chỉ với xét nghiệm men gan. Độ tuổi khuyến cáo nên tầm soát sớm bệnh lý này ở trẻ em là 9 -11 tuổi ở những trẻ dư cân béo phì.

Đặc biệt, bệnh lý này ở trẻ em không có thuốc điều trị đặc hiệu và phương pháp điều trị chỉ là giảm cân bằng cách thay đổi chế độ ăn cắt giảm tinh bột, chất đường, chất béo kết hợp tập thể dục mỗi ngày. Bệnh nhân sẽ phải tái khám định kì từ 1 đến 6 tháng để đánh giá lại dinh dưỡng và xét nghiệm lại men gan, men gan giảm đồng nghĩa với sự hồi phục các tế bào gan bị thoái hóa mỡ.

Theo GS Long, những nguyên nhân dẫn tới căn bệnh này gồm:

Thứ nhất, thừa cân, béo phì. Tỷ lệ trẻ em hiện đại bị thừa cân, béo phì ngày càng tăng, phần lớn do trẻ đang thời kỳ phát triển, dễ ăn nhiều loại thực phẩm ngọt, chiên rán không kiểm soát. Nhiều cha mẹ cho rằng, trẻ ăn càng nhiều càng tốt, càng béo thì phát triển cơ thể tốt hơn. Thế nhưng tình trạng này cũng khiến gan tích tụ mỡ nhiều hơn gây bệnh gan nhiễm mỡ.

Thứ hai, ăn uống không lành mạnh. Trẻ thường thích ăn những thực phẩm chứa nhiều đường, chất béo bão hòa, các chất bảo quản dẫn tới rối loạn chuyển hóa mỡ trong gan. Cuối cùng là khiến gan tổn thương, nhiễm mỡ.

GS Long khuyến cáo cha mẹ cần phòng gan nhiễm mỡ cho con. Cần thay đổi chế độ ăn. Nếu trẻ ăn quá nhiều năng lượng rất không tốt. Cần cho trẻ ăn hụt hơn chút so với khẩu phần. Hạn chế thức ăn dầu mỡ, giàu tinh bột, đồ ăn đóng gói.

Nên lưu ý cần bổ sung đạm cần thiết như đạm đông vật thịt có màu trắng, cá, tôm ăn nhiều hơn, thịt màu đỏ không nên ăn nhiều. Tăng cường rau quả tươi và luyện tập là rất cần thiết. Y học chưa tìm ra biện pháp hữu hiệu điều trị gan nhiễm mỡ ở trẻ em và người lớn, nhưng có 1 vài chất có thể bổ sung như vitamin E tuy nhiên cần tuân theo tư vấn của bác sĩ.

Khánh Chi