Những biến chứng đáng sợ của viêm xoang

Bệnh nhân Đ.T.X (48 tuổi, Hà Nội) vào viện cấp cứu vì tiền sử viêm đa xoang mạn từ 6 năm và gần đây anh bị giảm thị lực nghiêm trọng do xoang gây ra.

Trước vào viện 01 tháng, bệnh nhân xuất hiện đợt viêm xoang cấp mới, được điều trị kháng sinh và chống viêm theo đơn ngoại trú, tuy nhiên, tình trạng viêm không cải thiện, có xu hướng lan sang hốc mắt gây sưng nề toàn bộ mi, giảm thị lực kèm theo nhìn đôi và đau nhức.

Bệnh nhân vào viện trong tình trạng mắt trái: thị lực giảm 3/10, nhãn áp tăng cao 32mmHg; nhãn cầu bị đẩy lồi nhẹ ra trước, hạn chế vận động nhãn cầu các phía. Tiến hành khám lâm sàng và cận lâm sàng, hội chẩn các bác sĩ Khoa Mắt và Khoa Tai Mũi Họng của bệnh viện chẩn đoán bệnh nhân viêm đa xoang đợt cấp nặng, biến chứng viêm mô liên kết hốc mắt, nguy cơ đe dọa chức năng thị giác.

Sau khi điều trị tại Bệnh viện TWQĐ 108, tình trạng viêm hốc mắt được kiểm soát, thị lực của bệnh nhân được cải thiện 5/10. Tình trạng viêm xoang của bệnh được cân nhắc điều trị triệt để bằng phẫu thuật xoang.

PGS Nguyễn Thị Hoài An.

Theo các bác sĩ trường hợp như của anh X. các bác sĩ vẫn gặp đến 60% trường hợp do viêm xoang sàng sau và xoang bướm. Thị lực bệnh nhân đột nhiên giảm hẳn mà khám chuyên khoa mắt, soi đáy mắt không tìm thấy nguyên nhân.

Theo PGS Nguyễn Thị Hoài An – Giám đốc Bệnh viện đa khoa An Việt, viêm xoang là tình trạng nhiễm trùng niêm mạc lót ở các xoang cạnh mũi, gây tắc các lỗ thông xoang. Viêm xoang có nhiều loại và mỗi loại có một dấu hiệu nhận biết khác nhau. Ví dụ viêm xoang hàm dấu hiệu điển hình là đau nhức hai bên má, chảy nước mũi.

Với viêm xoang sàng đau nhức vùng gáy, viêm xoang trán người bệnh có dấu hiệu đau nhức vùng lông mày. Ngoài ra, còn có viêm xoang bướm và hoặc viêm đa xoang.

Theo PGS An viêm xoang cấp tính và mạn tính, nếu không được điều trị kịp thời và hiệu quả thì đều có khả năng gây nên những biến chứng nguy hiểm. Ngày nay, do có nhiều thuốc kháng sinh thế hệ mới nên biến chứng của viêm xoang đã giảm đi đáng kể nhưng chưa phải đã hết, cho nên vẫn phải cẩn thận đề phòng.

Vì xoang mũi ở xung quanh hốc mắt, thành xương của xoang lại tương đối mỏng, nên nhiễm trùng ở xoang có thể lan vào trong hốc mắt gây viêm thành xương của hốc mắt, viêm tổ chức lỏng lẻo hốc mắt, viêm thần kinh thị giác sau nhãn cầu, và xa hơn nữa là áp xe ngoài màng cứng, áp xe não.

Dịch mủ trong xoang chảy xuống họng gây viêm họng, nếu dịch mủ lọt vào thanh khí phế quản thì có thể gây viêm thanh khí phế quản, viêm phổi..

Vì thế, khi bị viêm xoang nhất định phải được điều trị kịp thời và chăm sóc chu đáo để ngăn chặn quá trình viêm và phòng ngừa biến chứng.

PGS An cho biết, tại bệnh viện bà gặp nhiều bệnh nhân cả trẻ em và người lớn bị sưng hốc mắt, sưng mặt nhưng đi khám mắt, khám nội khoa khác đều chẩn đoán bị biến chứng do viêm xoang gây ra.

Nguy hiểm nhất xoang trẻ em dễ bị nhiễm trùng lan tỏa và dễ dẫn đến biến chứng nguy hiểm hơn người lớn rất nhiều.

BS An cũng gặp một trường hợp trẻ 4 tuổi ở Phú Thọ được bố mẹ đưa đi khám mắt do áp xe hậu nhãn cầu và các bác sĩ bệnh viện mắt tìm ra thủ phạm là viêm xoang. Bệnh nhi đã được chuyển sang Bệnh viện An Việt điều trị. Đến nay sau 5 tháng kiên trì điều trị, bệnh xoang có dấu hiệu đỡ hơn rất nhiều.

Việc điều trị xoang, bệnh nhân cần điều trị đúng chuyên khoa. Những trường hợp viêm xoang mãn tính và tắc nghẽn các lỗ thông xoang không thể kiểm soát bằng thuốc được nữa, bác sĩ sẽ áp dụng điều trị ngoại khoa bằng cách chọc xoang hàm để rút mủ hoặc phẫu thuật để cắt polyp mũi, chỉnh hình vách ngăn, nạo xoang.

Bác sĩ An cho biết, viêm xoang do nhiều nguyên nhân nhưng hay gặp nhất là tình trạng viêm mũi lâu ngày không điều trị hoặc điều trị không đúng cách sinh ra vi khuẩn và nấm trong khoang mũi.

Một vài trường hợp do cơ địa dị ứng với thức ăn hoặc loại hóa chất nào đó làm cho niêm mạc phù nề gây tắc xoang và nhiễm trùng. Khi có dấu hiệu này cần điều trị triệt để tránh chuyển vào cơ quan xoang.

