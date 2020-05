Những bệnh trẻ có thể mắc do nắng nóng và lời khuyên của bác sĩ nhi khoa

Hiện đang là mùa hè, nhiệt độ trung bình từ 32-37 độ C, có thời điểm lên đến 39-40 độ C. Thời tiết nóng cùng với độ ẩm thất thường, môi trường bụi bặm... tạo cơ hội cho vi khuẩn, virus phát triển và đây cũng nguyên nhân làm gia tăng và phát triển nhiều bệnh tật. Trong khi đó, trẻ nhỏ do chưa hoàn thiện hệ thống miễn dịch nên là đối tượng dễ mắc bệnh trong thời tiết nắng nóng.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi, BV Bạch Mai

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, vào mùa hè, trẻ em dễ mắc nhiều bệnh do sự thay đổi thời tiết. Đặc biệt, nhiều gia đình thường mở điều hòa, trong khi trẻ hiếu động chạy từ phòng điều hòa sang phòng thường; hoặc trẻ em chơi ngoài trời thì sẽ dễ mắc các bệnh về hô hấp như viêm tai mũi họng hoặc nặng hơn sẽ là viêm phổi, viêm tiểu phế quản. Bên cạnh đó là các bệnh lý về tiêu hóa do người lớn bảo quản thức ăn không tốt, có thể gây tiêu chảy do ngộ độc thức ăn. Hay các bệnh truyền nhiễm khác như các bệnh về chân tay miệng, sốt xuất huyết cũng rất hay gặp ở trẻ em trong giai đoạn này.

Bác sĩ Dũng cho biết, để giúp trẻ phòng tránh các bệnh mùa hè, phụ huynh cần chú ý vệ sinh cho trẻ thật sạch; chú ý chế biến thức ăn đảm bảo vệ sinh, đặc biệt là trong mùa COVID-19 thì phải rửa tay thường xuyên, và đeo khẩu trang. Những trẻ khi có các biểu hiện bệnh lý như sốt, chảy nước mũi hoặc các bệnh lý về truyền nhiễm thì không nên cho đi học, hoặc tập trung ở những nơi đông người, hay chơi với các bạn khác vì dễ lây nhiễm.

Ngoài ra, phụ huynh cũng hạn chế thay đổi đột ngột nhiệt độ điều hòa chênh lệch so với môi trường. Nên để nhiệt độ điều hòa từ 26 độ C đến 28 độ C, không nên để quá thấp. Trước khi ra ngoài nên tắt điều hòa từ 10 đến 15 phút, sau đó mới cho trẻ ra ngoài, bởi vì những sự thay đổi này làm tăng nguy cơ các bệnh cho đường hô hấp.

Theo phunuvietnam.vn