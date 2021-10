Nhiều cặp vợ chồng 'cầu cứu' bác sĩ vì cảm giác dễ đổ vỡ trong đại dịch

Đại dịch Covid-19 đã gây ra những thiệt hại to lớn về xã hội, tình cảm và sức khỏe cộng đồng. Nó làm gián đoạn cuộc sống thường nhật, làm dấy nên nỗi căng thẳng, sợ sệt và hoang mang về những mất mát, cả về sức khỏe và thu nhập.

Không chỉ vậy, một con số đáng kể các bệnh nhân mắc Covid-19 vẫn tiếp tục có những triệu chứng sau giai đoạn cấp của bệnh. Hội chứng hậu Covid-19 bao gồm ho, mệt mỏi, đau mạn và cả những than phiền về tâm thần.

Thạc sĩ, bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng – Bệnh viện Bình Dân, TP.HCM, chia sẻ trong thời gian qua, khi tham gia điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại BV Dã chiến số 8, ông vẫn gặp nhiều trường hợp bệnh nhân “cầu cứu” bác sĩ qua trực tuyến.

Họ than thở về đời sống vợ chồng. Có những người vợ cho rằng họ đang gắng gượng rất nhiều và họ có cảm giác đổ vỡ hôn nhân vì giãn cách xã hội quá lâu, vì những áp lực do đại dịch mang tới.

Có những bệnh nhân than phiền họ đang rất căng thẳng và thực sự không thể níu giữ được hôn nhân. Những trường hợp đó, bác sĩ phải tư vấn tâm lý rất cụ thể. BS Dũng cho biết cần xác định rõ người bệnh bị trầm cảm, rối loạn lo âu hay do rối loạn tình dục. Tuỳ vào từng cá thể cụ thể, bác sĩ phải phối hợp nhiều chuyên khoa để điều trị cho bệnh nhân. Có bệnh nhân chỉ cần tư vấn tâm lý nhưng có người phải dùng thuốc.

Ảnh minh hoạ.

BSCK II Đỗ Chiến Thắng – Bệnh viện Tâm thần TP.HCM cho biết, trong thời gian giãn cách ở đợt dịch vừa qua rối loạn lo âu chiếm tới 30 % người bệnh tới khám. Trong thời gian dịch bệnh tại TP.HCM, các bác sĩ BV Tâm thần TP.HCM cũng tham gia hội chẩn các vấn đề tâm thần của bệnh nhân Covid-19 ở các khoa Covid-19, các bệnh viện dã chiến cho thấy khi nhiễm Covid-19 và sau nhiễm Covid-19 tỷ lệ bệnh nhân lo âu rất nhiều.

Khi tham gia công tác tiêm chủng, quản lý các F0 tại cộng đồng, BS Thắng cho biết nhiều lần phải tư vấn, theo dõi điều trị nhiều bệnh nhân Covid-19 và họ có đủ triệu chứng của rối loạn lo âu: Mất ngủ, căng thẳng, lo lắng.

Có những bệnh nhân rối loạn tình dục, xuất tinh sớm, rối loạn cương, người bệnh có biểu hiện khác như mệt mỏi. Gặp các trường hợp đó, bác sĩ sẽ xác định rõ mệt mỏi do Covid-19 hay do lo âu. Nếu bệnh nhân thấy mệt từng cơn, từng đợt có thể mệt mỏi do lo âu.

Nguời bệnh còn có các biểu hiện đau lưng, đau cơ, đau đầu rất nhiều, người bệnh bị rối loạn lo âu nên than phiền rất nhiều.

Đối với những trường hợp này, theo bác sĩ Thắng, người bệnh cần phải đánh giá lại bản thân mình như ăn uống ngủ nghỉ ra sao, quan tâm tới người thân như thế nào, các hoạt động của bản thân như thể dục tại chỗ hay vận động. Làm dịu cảm xúc lo lắng bằng cách đọc sách, xem tivi. Có thể liên hệ với bạn bè, người thân để thấy được bạn không cô đơn.



Ngoài ra, các phương pháp giải toả căng thẳng như các bài tập thư giãn hít thở, thả lỏng, giảm bớt căng thẳng.



Trong đại dịch, theo BS Thắng, các nhóm người dễ bị lo âu:

Thứ nhất: Nhân viên y tế

Thứ hai: Người già, người yếu thế, trẻ em

Thứ ba: Bệnh nhân sau nhiễm Covid-19 đó là các vấn đề hậu Covid-19. Người bệnh thường có rối loạn giấc ngủ, lo âu, trầm cảm. Nhiều người có các triệu chứng dễ bị kích thích, gây hấn vì người ta bị căng thẳng nhiều quá.

Khánh Chi