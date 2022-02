Trải nghiệm từ người mắc biến chủng Omircron

Sau khi cùng nhiễm biến chủng Omircron, hai vợ chồng anh cùng trải qua những ngày cách ly và không phải sử dụng viên thuốc nào.

Anh Nguyễn Hồng Vũ – là TS Việt làm việc tại labo nghiên cứu Viện nghiên cứu City of Hope, California, Mỹ chia sẻ anh và gia đình vừa vượt qua Covid-19 và với biến chủng mới Omicron. Biến chủng khiến nhiều người sợ hãi nhưng thực chất thì khi nhiễm biến chủng mới này hoàn toàn không có gì đáng lo.



Từ 1 đồng nghiệp dương tính với SARS-Cov-2, hai vợ chồng anh Vũ được xếp vào diện tiếp xúc gần nên phải làm xét nghiệm xem có khả năng lây nhiễm không. Vì làm chung labo nên anh Vũ cũng xác định khả năng “tới lượt mình” sẽ nhanh thôi.

Khi nhiễm Covid-19, anh Vũ cảm thấy người hơi mệt, đau rát họng, sốt nhẹ dưới 38,5 độ C.



Anh Vũ không mua thuốc gì điều trị mà chỉ nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ. Ngoài ra, anh Vũ thường xuyên uống nước ấm. Khi sốt anh không dùng thuốc hạ sốt gì. Bởi vì sốt là phản ứng bình thường của cơ thể trước virus. Nếu sốt cao trên 38,5 độ C mới cần hạ sốt còn sốt dưới 38,5 độ C thì không cần làm gì.

Ảnh minh hoạ.

Vợ anh Vũ cũng không có triệu chứng gì khác. Hai vợ chồng ở nhà nghỉ ngơi, chăm sóc con.

Các triệu chứng xuất hiện trong 2 ngày đầu sau dương tính và ba ngày sau không còn, sau 5 ngày cách ly anh Vũ đi làm lại thấy mình khoẻ như bình thường.

Theo anh Vũ nhiều người khi mắc Covid-19 rất lo lắng và uống thuốc đủ kiểu thậm chí không có triệu chứng gì cũng uống thuốc kháng virus. Trong khi đó, thuốc kháng virus rất tốt cho người nhiễm virus nhưng nó lại có tác dụng phụ ảnh hưởng tới cơ thể.

Vì vậy, nếu nhiễm Covid-19 mà người bạn đã khoẻ mạnh, đã được tiêm 3 mũi vắc xin thì không cần uống thuốc kháng virus để tránh tác dụng phụ của thuốc. Thuốc này chỉ dành cho người già, người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch để đào thải virus nhanh hơn.

Về mặt dinh dưỡng, anh Vũ cho biết bạn chỉ cần nghỉ ngơi, bình tĩnh, ăn đủ chất thì cơ thể tự vượt qua Covid-19.

Trái ngược với các triệu chứng từ các biến thể trước đó, biến thể Omicron được cho là không có các dấu hiệu mất khứu giác và/hoặc vị giác và ít có trường hợp nào bị nghẹt mũi hay sốt cao.



Các triệu chứng hay gặp ở người nhiễm Omicron đó là người bệnh thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng và rất cần được nghỉ ngơi.



Một số người có triệu chứng ngứa ngáy ở họng khác với đau họng cảm giác như họng bị kích ứng. Song song với đó là triệu chứng ho khan. Ho khan là khi bạn phát ra âm thanh húng hắng để loại bỏ bất kỳ yếu tố kích thích nào trong cổ họng và đường thở. Triệu chứng sốt ở biến chủng Omicron cũng nhẹ hơn. Người bệnh chỉ sốt nhẹ đến trung bình và đa phần tự khỏi không phải sử dụng thuốc gì.



Nhiều người có thêm triệu chứng đổ mồ hôi trộm vào ban đêm và đau nhức cơ thể nhiều hơn. Ghi nhận nhiều người nhiễm biến chủng Omicron họ vã mồ hôi vào ban đêm thậm chí ướt cả quần áo.



Đến thời điểm hiện tại, TS Vũ vẫn khẳng định việc xuất hiện các biến chủng mới có thể làm tăng khả năng lây lan của virus, làm giảm hiệu quả bảo vệ lây nhiễm của vắc xin hiện tại. Tuy nhiên, vắc xin hiện nay vẫn cho thấy là một phương án tốt nhất để giảm thiểu nguy cơ trở nặng và tử vong.

Thuốc điều trị virus cũng đang đóng vai trò giúp giảm tử vong của nhóm người nguy cơ cao và thật sự không cần thiết trong đa số trường hợp của nhóm người không có nguy cơ (người trẻ, khỏe, không có bệnh nền).

Dù triệu chứng của chủng mới Omicron không nhiều nhưng TS Vũ khuyến cáo người dân cũng không thể chủ quan lơ là mà vẫn phòng dịch tối đa nhất có thể vì Covid-19 đến nay vẫn là căn bệnh dữ với nhóm người có nguy cơ. Tự phòng bệnh cho mình là bảo vệ gia đình mình và cộng đồng.

Khánh Chi