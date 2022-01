Nhiễm Covid-19 không có triệu chứng, những ai cần uống thuốc kháng virus?

Những người có bệnh nền, sau khi nhiễm thêm Covid-19 nên được sử dụng thuốc kháng virus để giảm nguy cơ trở nặng cho bệnh nhân.

Thuốc kháng virus sẽ giúp đại dịch kết thúc?

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Quốc Thái – Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, hiện nay, thuốc kháng virus mới là triển vọng để kết thúc đại dịch Covid-19.



Bác sĩ Thái cho biết hiện đa số người bệnh ở mức độ nhẹ không có triệu chứng, người bệnh được điều trị, xét nghiệm tại nhà bằng các phương tiện đơn giản như test nhanh kháng nguyên. Theo dõi tại nhà là môi trường lý tưởng nhất nếu người bệnh được cung cấp thêm được các loại thuốc hỗ trợ hiệu quả. Trường hợp bệnh nhân chuyển nặng sẽ đưa đến bệnh viện sớm để điều trị.

Trong các gói thuốc A, B, C, gói A đơn giản, dùng dễ dàng. Gói thuốc B là thuốc sử dụng cho người bệnh khi bệnh bước vào giai đoạn chuyển nặng, dùng dè dặt, thận trọng, các thuốc coticorid, chống đông đường uống nếu không kiểm soát chặt chẽ sẽ ảnh hưởng tới tính mạng người bệnh. Gói thuốc C đòi hỏi người bệnh chú ý nhiều hơn do có thuốc kháng virus.

Thuốc kháng virus Monulpiravir.

Theo thạc sĩ Thái bệnh Covid-19 chia làm các giai đoạn, ở 7 ngày đầu virus nhân lên người bệnh không có triệu chứng. Sau 7 ngày thì xảy ra phản ứng viêm để cơ thể phản ứng với virus, đây là giai đoạn tình trạng bệnh có thể diễn tiến nguy kịch.

Vì vậy, thuốc kháng virus nên sử dụng 7 ngày đầu để giảm sự nhân lên của virus, giảm nhẹ triệu chứng, giảm nguy cơ người bệnh diễn biến nặng do virus.



Sử dụng như thế nào?



Tại Việt Nam có 3 thuốc kháng virus có 1 thuốc dùng tĩnh mạch Remdesivir và hai thuốc đường uống là thuốc kháng virus Favipiravir và Monulpiravir



Hai thuốc đường uống sử dụng tại nhà theo nguyên tắc dùng càng sớm càng tốt.

Trả lời câu hỏi những trường hợp nhiễm Covid-19 không có triệu chứng có dùng thuốc kháng virus hay không? Thạc sĩ Thái cho biết nếu nguồn thuốc dồi dào, tác dụng phụ không đáng kể thì người bệnh không có triệu chứng vẫn có thể dùng thuốc kháng virus để giảm nguy cơ nhân lên của virus, giảm sự lây truyền của Covid-19 tại chính gia đình người bệnh. Sử dụng sớm vừa có lợi cho người bệnh và cộng đồng trong việc ngăn chặn lây lan.



Tuy nhiên, thuốc kháng virus hiện đang hạn chế, khả năng cung ứng chưa dồi dào, thuốc lại có nhiều tác dụng phụ không mong muốn nên thuốc kháng virus hiện nay tập trung điều trị cho người bệnh có nguy cơ bệnh nặng, có triệu chứng.



Những người ưu tiên sử dụng là người chưa tiêm đủ vắc xin, trên 65 tuổi, người bệnh có bệnh nền … nên điều trị thuốc kháng virus sau khi phát hiện nhiễm Covid-19.



Ngoài ra, người tuổi cao, đã tiêm đủ vắc xin, có bệnh nền đi kèm cũng nên được ưu tiên sử dụng thuốc kháng virus vì vắc xin chỉ làm giảm nguy cơ trở nặng chứ không triệt tiêu nguy cơ mắc bệnh.



Những người có nguy cơ trung bình, nguy cơ thấp nếu không có triệu chứng thì không nhất thiết sử dụng thuốc kháng virus.

Khi sử dụng gói thuốc C cũng cần cảnh giác với nguy cơ suy thận, suy gan, phụ nữ mang thai, cho con bú sử dụng hết sức thận trọng.



Đối với thuốc chưa được WHO khuyến cáo sử dụng, chưa được cấp phép lưu hành... thì việc sử dụng phải tuân thủ các quy định về thử nghiệm lâm sàng của Bộ Y tế.

K.Chi