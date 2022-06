Nghỉ hè, trẻ liên tiếp gặp nạn, bác sĩ đưa ra lời khuyên bố mẹ cần biết

Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận, xử trí ca gãy xương cánh tay cho bé trai do ngã từ trên cây có độ cao 10m xuống đất.

Bệnh nhi 14 tuổi ở huyện Trung Khánh, Cao Bằng nhập viện trong tình trạng xây xước gò má phải, cánh tay phải có vết thương kích thước 5x5cm lộ xương bờ nham nhở.

Theo lời kể của gia đình bệnh nhân, chiều cùng ngày cháu trèo cây xoài cao khoảng 10m, cành cây bị gãy khiến bé trai rơi từ độ cao gần 10m xuống đất. Sau cú ngã, cánh tay phải bé bị đau nhiều, chảy máu, không vận động được.

Gia đình vội vã đưa con đến viện. Các bác sỹ đã thăm khám, chỉ định chụp X quang cho thấy cháu bị gãy hở độ III C 1/3 dưới xương cánh tay phải. Đến 23h cùng ngày cháu được tiến hành phẫu thuật, hiện tại sức khỏe cháu đã ổn định.

Tai nạn thương tích (TNTT) rất dễ xảy ra ở trẻ em vì rất hiếu động, thích tò mò và chưa có kiến thức, kỹ năng phòng, tránh. Tình trạng này có chiều hướng gia tăng trong kỳ nghỉ hè khi các em có nhiều thời gian vui chơi.

Xương cánh tay của bé trai 14 tuổi gãy hở

Theo thống kê, trong tháng 5 và tuần đầu tháng 6, Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng tiếp nhận 29 ca TNTT như ngã, bỏng, tai nạn giao thông….

Trong đó có 15 trường hợp ngã do leo trèo, trượt ngã; 12 trường hợp là các cháu nhỏ dưới 6 tuổi. Tai nạn thương tích là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong và gây ra những biến chứng trầm trọng ở trẻ cả về sức khỏe và về tinh thần.

Chính vì vậy, việc đảm bảo an toàn phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ là nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong việc quản lý, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Bác sỹ Bế Ích Hiến, Trưởng khoa chấn thương chỉnh hình BVĐK tỉnh Cao Bằng cho biết, các cháu nhỏ gặp tai nạn thương tích đến bệnh viện rất đa dạng. Có cháu tự chơi ngã bỏng nước sôi, bỏng lửa, bỏng điện, nhiều trường hợp leo trèo ngã từ trên cao xuống… gây ra tình trạng rất nặng nề.

Hầu hết những trường hợp trên các cháu không ý thức được nguy hiểm có thể đến với mình trông lúc đang vui chơi thiếu sự hướng dẫn, giám sát của người lớn.

Gần đây đã có 2 vụ việc rất thương tâm của 2 cháu bé bỏng lửa và nước sôi dẫn đến tử vong mà Bệnh viện đa khoa Cao Bằng từng tiếp nhận.

BS Hiến nhấn mạnh, TNTT ở các cháu nhỏ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, tinh thần và rất tốn kém để chữa trị. Để phòng tránh TNTT, một lần nữa các bác sĩ khuyến cáo cáo các bậc phụ huynh cần thường xuyên quản lý, hướng dẫn, nhắc nhở con em mình trong sinh hoạt hàng ngày, tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ khi các cháu nghỉ học ở nhà.

Đặc biệt khi mùa hè đến, các cháu nhỏ được thoải mái vui chơi và cũng là mùa của hoa quả chín, vì vậy cần hướng dẫn cho trẻ những kỹ năng cơ bản nhất tránh nguy cơ đối mặt với những tai nạn khi sinh hoạt, vui chơi.

TNTT là khó tránh khỏi trong cuộc sống hằng ngày, nhưng bố mẹ phải giúp trẻ nhận biết, phân biệt những hành vi có thể gây nguy hiểm từ đó phòng tránh tai nạn.

Theo đó, trẻ cần biết thận trọng khi chơi với những đồ vật có thể gây nguy hiểm như: cây, gậy, dao, kéo, súng đồ chơi…, biết cách phòng tránh và xử lý khi bị ngã, chảy máu, xử lý khi bị thương nhẹ, cách sơ cứu khi bị chảy máu, biết cách tìm sự trợ giúp khi xảy ra các tình huống tai nạn, phòng tránh và xử lý khi bị gãy tay, chân, cách tìm kiếm sự giúp đỡ khi ở nhà một mình, khi đi chơi, khi ở trường học…, phòng tránh và xử lý khi bị bỏng…​

Để hạn chế nguy cơ trẻ nhỏ bị tai nạn thương tích, cần áp dụng các biện pháp như:

Gia đình, trường học cần giáo dục ý thức cho các em không được xô đẩy, đánh nhau; không cho các em mang đến trường các vật sắc nhọn nguy hiểm như dao, kiếm, súng cao su và các hung khí; thường xuyên quản lý, giám sát trẻ ở mọi lúc, mọi nơi, giáo dục trẻ đoàn kết.

Tại nhà và trường học phải có cổng, hàng rào, chú ý đóng cổng, không cho trẻ chạy ra đường chơi; hướng dẫn các bé thực hiện luật an toàn giao thông; không cho bé leo trèo ở những khu vực nguy hiểm;

Người lớn trong nhà luôn kiểm tra các đồ dùng bằng điện, che kín các ổ điện ở thấp không cho trẻ nghịch; hệ thống điện phải an toàn, không để dây trần, dây điện hở, bảng điện để cao.

Tuyệt đối không để bàn là, đồ đun nấu, nước sôi trong tầm tay của trẻ; luôn quan tâm chăm sóc trẻ, không để trẻ chơi một mình ở các nơi có thể xảy ra tai nạn; để thuốc và hóa chất ngoài tầm tay với của trẻ em, không cho trẻ em tự uống thuốc.

Sân, nền nhà cần bằng phẳng và không bị trơn trượt; cửa sổ, hành lang, cầu thang phải có tay vịn, lan can; không cho trẻ chơi gần những nơi không an toàn như tường nhà có nguy cơ sập xuống; cây cần có hàng rào để ngăn trẻ không cho leo trèo.

Trẻ em cần rèn luyện thể lực và được học bơi; khi đi bơi phải tuân thủ quy tắc an toàn; không cho trẻ ra gần ao hồ, sông suối một mình; ở vùng lũ, học sinh đi học qua sông suối phải có người lớn đưa và phải đảm bảo an toàn; khi đi đò, thuyền,... phải mặc áo phao bảo hộ; giếng, bể nước phải có nắp đậy an toàn.

N. Huyền