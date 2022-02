Nhập viện cấp cứu vì ngày uống hết 6l nước ngọt, một thùng trà xanh, chuyên gia hiến kế giúp trẻ từ bỏ nước ngọt

Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM vừa tiếp nhận một bé gái 13 tuổi được chuyển từ bệnh viện tuyến dưới lên lúc nửa đêm trong tình trạng lơ mơ, sốc mất nước nặng, da khô và tái nhợt

Tiểu đường khi mới 13 tuổi

Bé là con út, theo bố mẹ đi làm ăn xa. Tết này, bé cùng bố mẹ và hai anh trai về quê Cà Mau ăn Tết.

Theo lời mẹ bé kể lại, ở quê, mỗi ngày em uống 3-4 chai coca 1,5 lít.

Bé tăng cân rất nhanh và đường huyết cũng âm thầm tích trữ. Đến ngày trở về thành thị sau Tết, cả nhà choáng váng khi biến chứng bệnh tiểu đường hoành hành em bắt đầu xuất hiện mà không ai hiểu được chuyện gì đang xảy đến.

Con liên tục than mệt, khát nước, tiểu nhiều, sụt 10 kg trong 3 ngày, và cứ thế tu nước ngọt không kiểm soát mỗi khi mệt. Đỉnh điểm ngày trở nặng bé đã uống hết cả một thùng trà xanh C2 – quà tặng của công ty dịp Tết. Không những thế, bé còn uống thêm 5 bịch cà phê gói pha, và hơn hai trái dừa tươi nhưng lại càng mệt...

Chiều 14/2, em nằm vật vã rồi lơ mơ, nhà đưa em vào viện địa phương xét nghiệm đã ra toan ceton trong máu rất nhiều do bệnh đái tháo đường. Đường huyết ghi nhận lúc đó hơn 1500 mg/dl, con số khủng hoảng sẵn sàng gây biến chứng hôn mê và nhiễm trùng khó lường.

Bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch

Bệnh nhi lập tức được chuyển đến bệnh viện Nhi đồng TP.HCM lúc nửa đêm trong tình trạng lơ mơ, sốc mất nước nặng, da khô héo và tái nhợt.

“Các bác sĩ đã phải cân chỉnh đường huyết tích cực bằng nhiều loại dịch truyền, bằng thuốc insulin tiêm đặc trị đái tháo đường… Thật may mắn sau hai ngày dài mê man, nằm nhịn ăn bệnh nhi đã tỉnh lại”, đại diện bệnh viện Nhi đồng Thành phố thông tin.

Được biết, tới đây bé sẽ phải tuân thủ một chế độ ăn mới với khẩu phần khắc nghiệt, đơn điệu nhằm kiểm soát đường huyết cho bé.

Nước ngọt có ga là một trong những loại thức uống phổ biến được rất nhiều trẻ em ưa chuộng, thậm chí “nghiện” chúng. Đặc biệt mỗi dịp lễ tết, tiệc tùng… nước ngọt là thứ đồ uống gần như không thể thiếu trong mỗi gia đình có trẻ em.

Tuy nhiên, nếu cho trẻ uống nhiều hàng ngày có thể gây ra những tác hại đối với sức khỏe của trẻ.

BS. Vũ Thanh, Trung tâm dinh dưỡng lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nước ngọt có ga không hề tốt cho sức khỏe, đặc biệt là đối với trẻ em. Lượng đường mía, đường ngô, caffeine trong nước ngọt có ga đều không rõ hàm lượng, cùng với các chất tạo màu, tạo chua, tạo ga được thêm vào chính là tác nhân gây nên ảnh hưởng bất lợi của loại đồ uống này đối với cơ thể, gây nên các căn bệnh về thận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến dạ dày và đường ruột, đe dọa sức khỏe răng miệng, tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tim mạch, dễ gây béo phì.

Khi bố mẹ cho trẻ uống quá nhiều nước ngọt có ga sẽ làm tăng đào thải canxi qua nước tiểu, dễ làm trẻ bị thiếu canxi, khiến cơ thể không có đủ canxi để tăng chiều cao.

Trong khi đó, bề ngang lại phát phì vì các loại nước ngọt này có hàm lượng đường rất cao. Khiến bé không thể phát triển chiều cao được, lại gia tăng nguy cơ béo phì thừa cân.

Ngoài ra, cho trẻ uống nước ngọt có ga hàng ngày có thể khiến trẻ lười ăn, không chịu uống sữa hoặc ăn uống các bữa chính không đầy đủ, dẫn tới hiện tượng thiếu hụt dinh dưỡng trầm trọng, gây suy dinh dưỡng ở trẻ.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Journal of Pediatrics còn khẳng định các vấn đề về bạo lực, khả năng tập trung chú ý và hành vi cãi cọ đều liên quan đến việc sử dụng nước ngọt có ga ở trẻ em. Cụ thể rằng, những đứa trẻ uống hơn 4 lon nước ngọt/ngày dường như hay phá đồ đạc, tham gia đánh nhau và tấn công người khác gấp đôi so với những trẻ khác. Không những vậy, nước nọt có ga còn làm trẻ bị tăng các vấn đề về khă năng tập trung và các hành vi tự vẫn so với những trẻ không sử dụng nước ngọt.

Vậy làm thế nào để giúp trẻ từ bỏ nước ngọt có ga?

BS Lê Quang Hào, Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam cho rằng để cho trẻ không còn thèm đồ uống có ga, bố mẹ cần xây dựng một chế độ dinh dưỡng lành mạnh, khoa học, đa dạng về hương vị trong bữa ăn của trẻ. Có thể sử dụng nước ép trái cây, nước thảo mộc thơm ngon để tăng vị giác cho trẻ.

Loại bỏ dần dần nước ngọt có ga ra khỏi thực đơn hàng ngày của trẻ. Bố mẹ cần lưu ý tránh việc cấm không cho trẻ uống, vì rất dễ dẫn đến việc trẻ chống đối, lén uống khi không có sự giám sát của gia đình.

Thay đổi lối sống sinh hoạt trong gia đình để trẻ học tập theo, không tích trữ các loại đồ uống có ga trong nhà, giúp lời nói đến con trẻ được thuyết phục hơn.

Ngoài ra, bố mẹ cần tăng cường các hoạt động thể chất cho trẻ ở ngoài giờ học, trên trường lớp cũng cần cho con tham gia thêm các hoạt động ngoại khoá. Bạn hãy chịu khó giao tiếp cùng con cái, lắng nghe chia sẻ của con từ đó dễ dàng chỉ bảo cho con hơn.

N. Huyền