Ngày 6/12: Có 14.591 ca COVID-19, TP Cần Thơ có số mắc nhiều nhất cả nước; Hà Nội tăng 187 ca

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.323.683 ca nhiễm, đứng thứ 35/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 149/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 13.427 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.318.381 ca, trong đó có 1.007.590 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Bắc Kạn, Lai Châu.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (479.483), Bình Dương (284.489), Đồng Nai (89.822), Long An (38.800), Tây Ninh (33.342).

Số ca mắc COVID_19 trên thế giới

- Cả thế giới có 266.215.281 ca nhiễm, trong đó 239,862,487 khỏi bệnh; 5.273.301 tử vong và 21,079,493 đang điều trị (86.845 ca diễn biến nặng).

- Trong ngày số ca nhiễm của thế giới tăng 99.497 ca, tử vong tăng 2.452 ca.

- Châu Âu tăng 83.727 ca; Bắc Mỹ tăng 984 ca; Nam Mỹ tăng 547 ca; châu Á tăng 12.786 ca; châu Phi tăng 1 ca; châu Đại Dương tăng 1.452 ca.

- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 4.559 ca, trong đó: Thái Lan tăng 4.000 ca, Philippines tăng 543 ca, Campuchia tăng 16 ca.

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 1.130 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 1.010.407 ca

2. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.006 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 4.638 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.445 ca

- Thở máy không xâm lấn: 162 ca

- Thở máy xâm lấn: 741 ca

- ECMO: 20 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Từ 17h30 ngày 05/12 đến 17h30 ngày 06/12 ghi nhận 223 ca tử vong tại:

+ Tại TP. Hồ Chí Minh (94) trong đó có 8 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Long An (2), Đồng Tháp (1), Lâm Đồng (1), Tây Ninh (1), Tiền Giang (1), Cần Thơ (1), Thanh Hóa (1).

+ Tại các tỉnh, thành phố khác: Long An (20), Cần Thơ (18), An Giang (15), Đồng Nai (14), Tây Ninh (13), Tiền Giang (10), Kiên Giang (8), Bình Thuận (5), Sóc Trăng (5), Trà Vinh (3), Bà Rịa - Vũng Tàu (3), Đồng Tháp (3), Bạc Liêu (3), Cà Mau (2), Quảng Trị (1), Quảng Ngãi (1), Lâm Đồng (1),Nam Định (1), Khánh Hòa (1), Đắk Lắk (1), Bến Tre (1).

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 201 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 26.483 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 33/234 vùng lãnh thổ, Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 09/49 (xếp thứ 5 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 6 ASEAN).

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 142.329 xét nghiệm cho 209.881 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 27.029.560 mẫu cho 69.947.142 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19

Trong ngày 05/12 có 396.664 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 127.828.796 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 73.393.169 liều, tiêm mũi 2 là 54.435.627 liều.

Những hoạt động của ngành y tế trong ngày

- Tham dự cuộc họp do Thủ tướng Chính phủ chủ trì với các bộ, ngành, đơn vị về thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, thuốc điều trị COVID-19 trong nước và nhập khẩu vaccine, thuốc điều trị COVID-19.

- Bộ Y tế tổ chức cuộc họp trực tuyến với 5 tỉnh Cần Thơ, An Giang, Tây Ninh, Sóc Trăng, Bà Rịa-Vũng Tàu về công tác phòng chống dịch COVID-19.

- Bộ Y tế có công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Viện trưởng các Viện trực thuộc Bộ Y tế về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến chủng mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2.

