Mù mắt, dập tay vì chơi pháo trong dịp Tết

Mặc dù đã được cảnh báo từ trước Tết nhưng ghi nhận tại các bệnh viện vẫn có rất nhiều vụ tai nạn do pháo gây ra trong dịp Tết.

BS Hoàng Cương, Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, chỉ trong tuần lễ nghỉ Tết từ ngày 10/2-17/2 bệnh viện đã phải tiếp nhận 9 ca mổ mắt (trên tổng số 26 ca mổ) do tai nạn pháo gây nên.

“Lật lại sổ trực ghi lại chi tiết tai nạn do pháo của 9 trường hợp cấp cứu tại BVMTW cho thấy tại nạn không chỉ là nghịch dại của trẻ em mà còn của người lớn chủ quan, bất cẩn, bất chấp qui định của pháp luật”, BS Hoàng Cương ái ngại cho hay.

Trên thực tế, không ai sau tai nạn có thể mang con mắt nguyên vẹn về nhà. Cả 9 mắt đều có thị lực gần mù hoặc mù tịt từ những trường hợp đến cấp cứu tại viện.

“9 bệnh nhân tuổi từ 12 đến 47 tuổi cầm chắc mất đi một mắt, mắt bên kia cũng phải chăm sóc lâu dài và cẩn thận. Chưa kể các tổn thương vùng mặt, cụt tay chân”, BS Hoàng Cương xót xa.

Tương tự tại Bệnh viện Chợ Rẫy cũng ghi nhận nhiều vụ tai nạn do pháo. Chỉ tính riêng trong đêm giao thừa và sáng mùng một Tết, khoa cấp cứu, BV này đã tiếp nhận liên tiếp 4 bệnh nhân (BN) bị tai nạn hư mắt, nát tay... do pháo nổ.

Đó là trườg hợp nam bệnh nhân B.X.T (21 tuổi, ngụ Bình Phước) được đưa đến BV Chợ Rẫy cấp cứu lúc 2 giờ 51 ngày 12/2 với vết thương dập nát bàn tay sau khi chơi pháo đêm giao thừa.

Một trường hợp khác là BN N.N.C (25 tuổi, ngụ Lâm Đồng) chơi pháo và bị pháo nổ vào tay. BN nhập BV Chợ Rẫy lúc 4 giờ 30 mùng 1 tết với chấn thương phức tạp và nghiêm trọng: dập nát 2 bàn tay và hư mắt phải.

Tương tự, tại BV Chấn thương chỉnh hình, trong đêm giao thừa và mùng 1 Tết đã tiếp nhận 8 ca pháo nổ, trong đó có 1 ca trẻ em bị pháo nổ gây dập nát bàn tay. Đó là BN N.X.H (9 tuổi, ngụ Bình Thuận). Sau khi bị tai nạn, BN được BV đa khoa khu vực phía nam Bình Thuận sơ cứu và chuyển lên BV Chấn thương chỉnh hình lúc 23 giờ 55 ngày 12/2.

BN bị vết thương phức tạp mặt lòng và mặt lưng bàn tay - đứt lìa kiểu lột găng đốt xa ngón 2, 3, 4, 5, dập nát lột găng ngón 1 tay trái. Các BS đã xử trí bằng cách đóng mỏm cụt ngang đốt giữa ngón 2, 3, 4, 5 tay trái. Hiện tại BN còn mất da toàn bộ ngón cái, khi ổn định sẽ xoay vạt da che phủ ngón cái.

Ngoài các tổn thương toàn thân như bỏng, cụt chi, dị vật phần mềm... BS Hoàng Cương nhấn mạnh, các tai nạn pháo còn gây những tổn thương nghiêm trọng cho mắt bao gồm: bỏng da mi, bỏng kết giác mạc.

Tai nạn pháo cũng khiến dị vật bề mặt nhãn cầu, dị vật nội nhãn, dị vật hốc mắt: Có thể do cát, vụn xi, mảnh pháo hoặc đất cát từ hiện trường của vụ nổ pháo bắn vào mắt.

Các dị vật li ti trên bề mặt giác mạc hoặc dị vật chui được vào trong con mắt sẽ gây hủy hoại các mô mắt, là nguồn nhiễm trùng và viêm nhiễm dai dẳng, đau đớn kéo dài đến vài năm cho nạn nhân cho dù phương tiện phẫu thuật, trình độ bác sĩ và thuốc men đã có những tiến bộ vượt bậc.

“Nghiêm trọng hơn, sức ép của vụ nổ pháo có thể xé toang nhãn cầu, làm thoát dịch và mô nội nhãn ra ngoài. Nếu vỏ bọc nhãn cầu còn nguyên vẹn thì sức ép, xung chấn cũng sẽ gây tổn thương các môi trường nội nhãn như phù giác mạc, chảy máu trong, rách đứt mống mắt, sa lệch thể thủy tinh, bong dịch kính, phù và rách vỡ màng Bruch - võng mạc”, BS Hoàng Cương cảnh báo.

Tai nạn do pháo hoa, cũng như các loại pháo kể trên gây các tổn thương nghiêm trọng cho mắt, đều là những nguyên nhân gây giảm thị lực hoặc mù lòa.

Do đó, khi bị tai nạn do pháo không nên hoảng loạn, mà cần tìm kiếm hỗ trợ y tế ngay lập tức. Không day dụi, không rửa mắt. Không đè ép lên mắt. Không tự ý tra mỡ hay dùng thuốc giảm đau trước khi đến các trung tâm y tế.

“Ở nước ta, pháo hoa phần lớn đều do lực lượng quân đội triển khai và được bảo quản, bảo vệ nghiêm ngặt nên tai nạn pháo hoa khá hiếm gặp. Tuy nhiên các dạng biến tướng của nó vẫn gây họa cho mắt, cho dù là lác đác.



Tại Hà Nội là một trường hợp hỏng mắt do pháo thăng thiên cắm bên vệ đường đã không chọn trời bay lên mà xuyên thẳng vào mắt một thanh niên đi chơi tết.



Tai nạn do pháo giấy, pháo ống tuy không phát ra tiếng nổ nhưng áp lực hơi và nắp bật ra cũng gây mù lòa, chảy máu trong mắt cho khá nhiều người. Pháo tự chế dùng thuốc pháo, que diêm rồi mầy mò chế tạo, học hỏi nhau và tệ hại là có cả youtube hướng dẫn đã làm mù mắt, cụt tay không chỉ trẻ em mà còn cả thanh niên có học hành, đã khôn lớn”, BS Hoàng Cương nói.

N. Huyền