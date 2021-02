Một người Nhật tử vong dương tính với SARS-CoV-2, Hà Nội xác định 21 trường hợp F1

Chiều 14/2, Sở Y tế Hà Nội xác nhận thông tin người đàn ông quốc tịch Nhật Bản tử vong tại khách sạn Somesert Westpoint (số 2 đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ) dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội: Tìm người liên quan đến bệnh nhân người Nhật dương tính với SARS-CoV-2

Theo đó, ngày 13/2 trên địa bàn quận Tây Hồ phát hiện 1 người nước ngoài (quốc tịch Nhật Bản) tử vong tại khách sạn (số 2, Quảng An, Tây Hồ), Công an quận Tây Hồ đã phối hợp giải quyết theo quy định. Tuy nhiên, người nước ngoài tử vong trên được xác định có nhiễm COVID-19. Do vậy, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng rất cao, đặc biệt là đối với số cán bộ chiến sĩ tham gia điều tra, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, bảo vệ hiện trường liên quan đến vụ việc trên.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân sinh năm 1967, nhập cảnh Việt Nam ngày 17/1, cách ly tập trung tại phường 2, quận Tân Bình, TPHCM. Sau 2 lần xét nghiệm âm tính ngày 17 và 31/1, nạn nhân hoàn tất quá trình cách ly tại TPHCM.

Ngày 31/1, bệnh nhân ra Hà Nội bằng máy bay từ sân bay Tân Sơn Nhất. Ra đến Hà Nội, người này tự cách ly tại khách sạn từ 14h ngày 1/2 đến khi đột tử (13/2).

Thông tin ban đầu cho thấy có 21 trường hợp F1 là các cán bộ chiến sĩ công an tiếp cận hiện trường vụ bệnh nhân đột tử.

Sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Y tế quận Tây Hồ đã chỉ đạo Đội đáp ứng nhanh số 3 của Trung tâm và cán bộ Trạm Y tế Quảng An thực hiện điều tra, rà soát. Qua trao đổi với người đại diện khách sạn và công an phường cho thấy, thời gian phát hiện bệnh nhân tử vong khoảng hơn 19h. Ngay lập tức, phía khách sạn đã báo Trung tâm cấp cứu 115 và cơ quan công an, cán bộ Trung tâm cấp cứu 115 tới khám, chẩn đoán bệnh nhân đã tử vong.

Ngay khi nhận được thông tin, Đội đáp ứng nhanh số 3 của Trung tâm Y tế quận Tây Hồ và Trạm Y tế Quảng An đã tiến hành điều tra tại khách sạn Somesart Westpoint, lấy mẫu trường hợp tử vong, phun khử khuẩn khu vực lấy mẫu và khu vực môi trường xung quanh, ngay lập tức vận chuyển mẫu lên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội theo đúng quy định. Kết quả xét nghiệm cho thấy, người đàn ông này dương tính với SARS-CoV-2.

Đại sứ quán Nhật Bản đã gọi xe chuyên dụng đến vận chuyển thi thể người đàn ông trên đến Nhà tang lễ Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức.

Đồng thời, Trung tâm Y tế quận đã báo cáo Ban chỉ đạo Phòng chống dịch quận Tây Hồ và phường Quảng An; đề nghị Trạm Y tế phường Quảng An tham mưu UBND phường Quảng An tiến hình phong tỏa toàn bộ tầng 9 của khách sạn, ra quyết định cách ly toàn bộ đang lưu trú tại tầng 9, chờ kết quả xét nghiệm.

Được biết, tầng khách sạn nơi người đàn ông nước ngoài này thuê có 14 phòng và 12 người khác.

CDC Hà Nội cũng cho biết, lực lượng chức năng đã tiến hành cách ly toàn bộ khách sạn trên với 139 khách và nhân viên.

Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho biết, bệnh nhân dương tính thông thường phát tán virus qua đường hô hấp. Nhưng với những trường hợp bệnh nhân đã tử vong nếu dương tính với SARS-CoV-2 thì virus không phát tán theo đường hô hấp mà lây lan qua tiếp xúc với dịch nhầy của bệnh nhân hoặc đồ vật trên người nạn nhân và đồ đạc xung quanh.

Liên quan đến bệnh nhân này, chiều cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP thông báo, những ai từng gặp bệnh nhân, từng đến các địa điểm trên cùng thời điểm, liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn, hoặc gọi điện thông báo đến số điện thoại: 0969-082-115; 0949-396-115:

1. Khách sạn IBIS, TP Hồ Chí Minh, đêm 31/1..

2. Chuyến bay VN254, từ 11g-13g20 ngày 1/2, từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội.

3. Khách sạn Somesert Westpoint, số 2 đường Tây Hồ, Quảng An, Tây Hồ, từ 1 đến 13/2.

4. Tòa nhà Sun Red River, số 23, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm (P903 và Nhà hàng Tokyo Red Grill tầng 2 (12-13g ngày 2/2).

5. Nhà hàng Hachi ju hachi số 168 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, 18-20h ngày 3/2.

6. Phòng khám bệnh Rafles Medical, số 51 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, sáng 4/2, ngày 8/2.

7. Nhà hàng Torikichi số 75 Kim Mã Thượng, Linh Lang, Ba Đình, 19-21g ngày 5/2.

N. Huyền