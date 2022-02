Sản phụ đột ngột mất dần ý thức, ngừng tim, ngừng thở được cứu sống ngoạn mục nhờ điều này

Đang chuẩn bị trước mổ thì đột nhiên sản phụ xuất hiện chóng mặt, mất dần ý thức, tím môi và đầu chi, mạch nhỏ dần không bắt được, ngừng tim, ngừng thở…

Sản phụ đã qua cơn nguy kịch đang được các bác sĩ theo dõi

Nhìn em bé khỏe mạnh trong lòng chị Bùi Thị Phượng và gia đình thật hạnh phúc. Bởi chỉ mới hôm qua chị phải trải qua phút sinh tử khi bị biến chứng của tiền sản giật.

Nhờ sự nỗ lực, cố gắng của các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, giờ đây sức khỏe của cả hai mẹ con chị đều khỏe mạnh. Đây cũng là niềm vui, hạnh phúc của các bác sĩ bệnh viện ngay dịp đầu năm mới.

Trước đó vào ngày 7/2/2022, chị Bùi Thị Phượng, 30 tuổi trú tại Kinh Môn – Hải Dương nhập viện khi thai được 36 tuần 4 ngày, thai lần 2 với hiện tượng đau bụng từng cơn, huyết áp 172/118mmHg, phù 2 chân, đau nhức đầu, cơn co tử cung rõ tần số 2.

Tiến hành thăm khám, các bác sĩ nhận định sản phụ bị tiền sản giật rất nặng, rau bong non, có nguy cơ suy đa phủ tạng, rối loạn đông máu, khó sinh bằng phương pháp sinh thường vì tiềm ẩn nguy cơ vỡ tử cung lúc chuyển dạ. Bên cạnh đó trên hình ảnh siêu âm nhận thấy có khối máu tụ sau rau rất lớn. Do vậy các bác sĩ chỉ định sản phụ sẽ sinh bằng phương pháp sinh mổ.

Tuy nhiên, trong quá trình hoàn tất các công tác chuẩn bị trước mổ, đột nhiên sản phụ xuất hiện chóng mặt, mất dần ý thức, tím môi và đầu chi, mạch nhỏ dần không bắt được, ngừng tim, ngừng thở.

Bs.CKII. Vũ Thị Dung, Bệnh viện Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết: Ngay trước khi tiến hành phẫu thuật, sản phụ có biểu hiện của phù phổi cấp do biến chứng của tiền sản giật, tiên lượng rất nặng nề.

Rất nhanh chóng các bác sĩ đã phải triển khai phẫu thuật cho sản phụ ngay tại khoa sản do không thể chuyển sản phụ đến phòng phẫu thuật bởi diễn biến sức khỏe của sản phụ quá nhanh, nguy cơ tử vong cả 2 mẹ con sản phụ là rất lớn.

Ngay lập tức kíp phẫu thuật được triển khai với sự phối hợp của các liên chuyên khoa: Sản khoa, sơ sinh, hồi sức tích cực... Kíp phẫu thuật vừa phải tiến hành hồi sức cấp cứu, vừa tiến hành phẫu thuật lấy thai và xử trí biến chứng tiền sản giật cho sản phụ.

Hiện sau 1 ngày hậu phẫu, sức khỏe hai mẹ con sản phụ ổn định và đang được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

Cũng theo bác sĩ Vũ Thị Dung, sản phụ mang thai bị tiền sản giật có biến chứng phù phổi cấp là trường hợp hiếm gặp. Đối với những trường hợp rất nguy hiểm này, tai biến tử vong cho cả con lẫn mẹ rất cao. Nguyên nhân tử vong thường do sản phụ bị suy hô hấp do phù phổi cấp dẫn tới suy thai, thậm chí thai chết do thiếu oxy trầm trọng.

Phù phổi cấp chiếm từ 0,08 - 0,5 % phụ nữ có thai. Bệnh thường xảy ra ở những trường hợp như đẻ nhiều lần, có bệnh hẹp van tim, bệnh thận mạn tính, tiền sản giật... Bệnh gây biến chứng suy hô hấp cấp và tỷ lệ tử vong cao nếu không được cấp cứu kịp thời, đúng phương pháp.

Qua đây, các bác sĩ Bệnh viện khuyến cáo, phụ nữ mang thai nên đi khám thai định kỳ tại các Bệnh viện chuyên khoa để được các bác sĩ chuyên khoa tư vấn đảm bảo an toàn cho mẹ và thai nhi.

Đặc biệt với những sản phụ có những dấu hiệu của tiền sản giật như: cao huyết áp, phù chân, tay… thì cần phải được quản lý thai nghén sớm bởi các bác sỹ chuyên khoa, tránh biến chứng đáng tiếc xảy ra.

N. Huyền