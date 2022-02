Thuốc kháng virus Molnupiravir chính ngạch khó mua, trên mạng bán nhan nhản, nhà thuốc kiến nghị gì?

Nhà thuốc Long Châu kiến nghị các cơ quan quản lý cho phép áp dụng cách chấp nhận video tự test nhanh của người bệnh và hoàn tất trả lời các câu hỏi tầm soát là cơ sở để có thể bán thuốc kháng virus Molnupiravir.

Rất khó mua thuốc kháng virus Molnupiravir tại quầy thuốc

Sau khi Bộ Y tế cấp phép lưu hành với thuốc Molnupiravir kháng virus SARS-CoV-2 do Việt Nam sản xuất, nhiều người dân đã tìm mua. Tuy nhiên, để mua được thuốc này người dân phải có đơn thuốc (có dấu đỏ) của bác sĩ hoặc có chứng nhận là F0 điều trị tại nhà. Quy định ngặt nghèo này khiến nhiều người dân đến nhà thuốc mua nhưng lại phải về tay không.

Trên mạng xã hội, không ít những người hỏi nhau cách làm thế nào để mua được thuốc Molnupiravir tại các cửa hàng thuốc.

Vì muốn có đơn bác sĩ có dấu đỏ phải đi viện, mà theo quy định để đi đến viện phải khai báo với y tế cơ sở, vào danh sách bệnh nhân F0 và được đưa đến viện nếu có dấu hiệu chuyển nặng.

Nhiều người phải quay về khi không đủ điều kiện mua thuốc kháng virus tại nhà thuốc

Trong khi đó, nhiều F0 phản ánh gọi điện để báo với y tế phường, xã tình trạng bệnh cũng rất khó khăn. Có nhiều trường hợp gọi điện 2- 3 ngày vẫn không thể liên lạc với y tế cơ sở.

“Để có quyết định công nhận F0 cách ly tại nhà, hay để đến viện có đơn của bác sĩ... ít nhất cũng phải 3 – 5 ngày sau khi phát hiện mình dương tính. Mà thuốc được khuyến cáo hiệu quả trước 5 ngày kể từ khi bệnh khởi phát. Lúc ấy mới mua được thuốc thì những người có bệnh lý nền như tôi (tiểu đường, tăng huyết áp)... chắc bệnh đã chuyển nặng rồi”, ông Tr. V than thở. Không còn cách nào khác các con ông cũng phải tự lo cho bố bằng cách lên mạng tìm mua sẵn hai hộp cho hai ông bà.

Thông tin với phóng viên, đại diện nhà thuốc Long Châu – hệ thống nhà thuốc đầu tiên được quyền bán thuốc kháng virus Molnupiravir sản xuất trong nước cho biết, quy định mua thuốc trị Covid, chứa hoạt chất Molnupiravir chính nghạch phải đảm bảo có đơn thuốc từ bác sĩ là quy định khá khó khăn cho người bệnh.

Do đó, dù nhận nhiều sự quan tâm của người bệnh, tuy nhiên, số lượng thuốc bán ra thì vẫn còn hạn chế. Nguyên nhân là do nhiều người chưa đáp ứng đủ điều kiện để chúng tôi có thể cung ứng thuốc cho họ.

Thuốc Molnupiravir nội mua phải có đơn, trên mạng bán nhan nhản, đặt mua sau 2 tiếng giao tận nhà Trong khi các F0 muốn mua thuốc kháng virus Molnupiravir nội tại nhà thuốc đòi hỏi phải có đơn của bác sĩ, thì trên chợ mạng thuốc Molnupiravir nội bán công khai, giá đắt hơn vài chục nghìn, đặt mua sau 2 tiếng shiper mang tới tận nhà

Có nên tìm đến thuốc trôi nổi trên mạng xã hội

Trước việc mua thuốc kháng virus chứa hoạt chất Molnupiravir được bán theo đường chính thống (tại các nhà thuốc) khó khăn, nhiều người dân đã tự tìm đến...chợ mạng. Không khó khăn khi tìm thấy những quảng cáo bán loại thuốc này trôi nổi trên thị trường với giá chênh lên vài chục đến vài trăm ngàn/hộp, thậm chí có nơi rao bán còn rẻ hơn tại nhà thuốc 20.000 – 30.000 đồng/hộp. Ai cũng có thể mua miễn có nhu cầu.

Câu hỏi được đặt ra, người dân có nên bất chấp tìm mua bằng được loại thuốc này trên mạng để dùng hay tích trữ dự phòng hay không? Nếu mua và sử dụng những loại thuốc trôi nổi như thế tiềm ẩn những rủi ro gì?

Trả lời câu hỏi này với phóng viên Infonet, BS Lê Xuân Thắng, nguyên bác sĩ Khoa Nội tiêu hoá Bệnh viện Quân y 103, quản trị viên nhóm bác sĩ Quân y hỗ trợ F0 ở Hà Nội cho biết việc mua bằng được những loại thuốc trôi nổi trên mạng nói chung, đặc biệt là thuốc kháng virus nói riêng là rất nguy hiểm.

Bởi như thế người dùng không kiểm soát được nguồn gốc xuất xứ của thuốc, không biết rõ được chất lượng thuốc. “Thậm chí người dân cũng không thể xác định được đó có phải thuốc hay đồ giả không, dùng uống vào có khi nguy hiểm đến tính mạng. Đây cũng là lý do vì sao loại thuốc này được Bộ Y tế quy định bắt buộc phải bán theo đơn”, BS Lê Xuân Thắng nhấn mạnh.

Giải thích thêm, BS Xuân Thắng cho biết, thuốc kháng virus được Bộ y tế hướng dẫn, khi điều trị phải có ý kiến của bác sĩ chỉ định, kê đơn vì thuốc cũng có rất nhiều tác dụng phụ được khuyến cáo.

“Không phải cứ bị là đặt mua về dùng. Lợi bất cập hại. Và không phải ai nhiễm cũng phải dùng thuốc. Có chỉ định rõ ràng thuốc dùng ở giai đoạn nào khi nhiễm, liều lượng dùng cụ thể thế nào. Cho nên người bệnh hãy dùng thuốc phải có đơn hướnh dẫn của bác sĩ.

Thuốc phải được kiểm soát nguồn gốc xuất xứ và chất lượng thuốc, được Bộ Y tế khuyến cáo sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam. Không nên nghe truyền tai, mách nhau, đặt mua trên mạng không rõ nguồn gốc sản xuất cũng như chất lượng của thuốc”, BS Xuân Thắng khuyến cáo.

Người dân lên mạng hỏi cách làm thế nào để có thể mua được thuốc kháng virsus có nguồn gốc

Sức khoẻ là vô cùng quan trọng, vì thế Vụ trưởng Vụ truyền thông Thi đua khen thưởng Nguyễn Đình Anh lưu ý, người dân nên mua theo khuyến cáo của bác sĩ.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cũng khuyến cáo người dân không tự ý mua, sử dụng thuốc Molnupiravir trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên thị trường, chỉ sử dụng các thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành để đảm bảo chất lượng, hiệu quả điều trị và sức khỏe của chính mình.

Được biết, để gỡ khó cho người bệnh F0 thể nhẹ điều trị tại nhà và cần mua thuốc trị Covid, có chứa hoạt chất Molnupiravir, Nhà thuốc FPT Long Châu mong muốn nhanh chóng nhận được hướng dẫn cụ thể từ Bộ y tế, các Sở y tế địa phương để có thể mạnh dạn triển khai trên toàn quốc.

“Chúng tôi kiến nghị các cơ quan quản lý cho phép áp dụng cách chấp nhận video tự test nhanh của người bệnh và hoàn tất trả lời các câu hỏi tầm soát là cơ sở để có thể bán thuốc, như cách phường Hoàng Liệt, Hà Nội đang áp dụng để cấp chứng nhận F0 cách ly tại nhà.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng kiến nghị Bộ Y tế, các Sở Y tế nhanh chóng đưa ra những hướng dẫn tháo gỡ khó khăn về các điều kiện bán thuốc theo chủ trương “thích ứng linh hoạt” trong tình hình thực tế các ca bệnh tăng nhanh, dẫn đến bác sĩ, cơ sở y tế quá tải và người bệnh rất khó tiếp cận kịp thời như hiện nay”, đại diện nhà thuốc Long Châu thông tin.

Người dân không nên tích trữ và tự ý sử dụng thuốc



Sau khi được phép bán tại các nhà thuốc, rất đông đảo người dân đến mua thuốc Molnupiravir. Bộ Y tế khuyến cáo đây là thuốc mới, được cấp phép có điều kiện, cần tiếp tục theo dõi về tính an toàn.



Vì thế, việc sử dụng thuốc Molnupiravir cần phải có sự thăm khám, kê đơn và hướng dẫn của bác sĩ, nhân viên y tế.



Người dân không nên lo lắng, tích trữ và tự ý sử dụng thuốc. Việc sử dụng thuốc không đúng chỉ định sẽ ảnh hưởng tới việc điều trị bệnh đồng thời tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe do nguy cơ của các phản ứng có hại của thuốc.



Để đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng thuốc Molnupiravir để điều trị Covid-19 như sau:



Về chỉ định của thuốc:



Molnupiravir được sử dụng để điều trị Covid-19 mức độ nhẹ đến trung bình ở người trưởng thành dương tính SARS-CoV-2 và có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng.



Các giới hạn sử dụng thuốc



- Molnupiravir dùng trên bệnh nhân có thời gian khởi phát dấu hiệu dưới 5 ngày.



- Molnupiravir không được sử dụng quá 5 ngày liên tiếp.



- Molnupiravir không được sử dụng để dự phòng sau hay trước phơi nhiễm để phòng Covid-19.



Khuyến cáo và thận trọng khi dùng thuốc



Phụ nữ có thai và cho con bú



- Molnupiravir không được khuyến cáo sử dụng trong thời kỳ mang thai. Phụ nữ có khả năng mang thai nên sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả trong thời gian điều trị và trong 4 ngày sau liều Molnupiravir cuối cùng.



- Dựa trên khả năng xảy ra các phản ứng có hại cho trẻ sơ sinh từ Molnupiravir, không khuyến cáo cho con bú trong thời gian điều trị và trong 4 ngày sau liều Molnupiravir cuối cùng.



Trẻ em và thanh thiếu niên



Molnupiravir không được phép sử dụng cho bệnh nhân dưới 18 tuổi vì có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của xương và sụn.



Nam giới



Molnupiravir có thể ảnh hưởng đến tinh trùng, mặc dù rủi ro được coi là thấp. Vì vậy, nam giới hoạt động tình dục với phụ nữ có khả năng sinh đẻ nên sử dụng một phương pháp tránh thai tin cậy trong thời gian điều trị và ít nhất 3 tháng sau liều Molnupiravir cuối cùng.



Cục Quản lý Dược khuyến cáo người dân chỉ sử dụng thuốc Molnupiravir khi có đơn của bác sĩ theo đúng chỉ định, các giới hạn sử dụng và các cảnh báo, thận trọng của thuốc nêu trên. Trong quá trình sử dụng thuốc Molnupiravir, nếu gặp phải bất kỳ phản ứng có hại nào của thuốc, cần thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ để được tư vấn và xử trí kịp thời.

N. Huyền