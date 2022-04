Liên tiếp các ca bị rắn độc cắn, bác sĩ hướng dẫn cách sơ cứu ai cũng phải nhớ

Mùa mưa đến, tai nạn do rắn cắn thường xuất hiện nhiều hơn. Nếu không may bị rắn độc cắn, sức khoẻ và thậm chí tính mạng của con người sẽ bị đe doạ nếu không được cấp cứu kịp thời.

TS Hoàng Công Tình – Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình cho biết trong 2 ngày vừa qua, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình đã cấp cứu 4 trường hợp bị rắn cắn, trong đó có 2 trường hợp nặng do bị rắn độc cắn, nguyên nhân đều do trong quá trình sinh hoạt hoặc lao động sản xuất đã vô tình đụng chạm phải rắn.



Ca bệnh thứ nhất là nam giới, 28 tuổi, trong khi lấy củi ở vườn đã bị rắn hổ mang bành cắn vào ngón tay. Sau khi bị rắn cắn, mặc dù đau nhiều nhưng bệnh nhẫn vẫn đập chết, chụp lại hình ảnh rắn và nhanh chóng nhập viện. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, khó thở, đau nhiều vùng vết thương và có tình trạng phù nề, hoại tử vùng ngón tay do rắn cắn.



Ca bệnh thứ 2 là nam giới, 38 tuổi, trong lúc kéo đường lưới điện, đã bị rắn lục ở trên cây cắn vào tay. Sau khi bị cắn, bệnh nhân đau, chảy máu nhiều vùng rắn cắn và cũng nhanh chóng được nhập viện.

Bệnh nhân đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, BV Đa khoa tỉnh Hoà Bình.



TS Tình cho biết cả 2 bệnh nhân đã được điều trị tích cực, hiện tại đã qua cơn nguy kịch, đang được theo dõi sát toàn trạng. Bệnh nhân thứ 3 và thứ 4 cũng vô tình bị rắn cắn khi đi làm ruộng nhưng rất may đó chỉ là rắn nước (rắn lành).

Các trường hợp bị rắn độc cắn (rắn hổ, rắn lục), tuỳ mức độ bệnh mà chúng tôi sẽ theo dõi sát để điều trị chuyên sâu, như: sử dụng huyết thanh trung hoà độc tố, thở máy, lọc máu, kháng sinh…

Trong mấy năm trở lại đây, rất nhiều bệnh nhân bị rắn độc cắn, nhập Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình điều trị, trong đó có nhiều bệnh nhân phải thở máy, lọc máu… nhưng chưa có trường hợp nào tử vong.



TS Tình cho biết các loại rắn độc phổ biến ở Việt Nam là rắn hổ (hổ mang bành, hổ mang chúa, cạp nong/cạp nia) và rắn lục. Tai nạn rắn cắn hay gặp vào màu hè (mùa mưa) do rắn hay ra khỏi nơi trú ngụ để đi kiếm ăn, hoặc do chỗ ở của rắn bị ngập nước. Rắn có thói quen sinh sống ở nơi ẩm thấp, bụi rậm, dưới tán lá cây, bụi cỏ…



Khi bị rắn cắn, sơ cứu rất quan trọng. TS Tình nhấn mạnh không để nạn nhân tự đi lại; rửa vết thương bằng nước sạch hoặc xà phòng, bất động chân tay bên bị bệnh, băng ép nhẹ vùng tổn thương, nhanh chóng vận chuyển bệnh nhân đến các cơ sở y tế có khả năng hồi sức tích cực.

Không chích rạch vết thương, không băng ép chặt (ga rô) đoạn chi bị rắn cắn. Cố gắng chụp lại hình ảnh của rắn hoặc nhớ hình dạng của rắn, cung cấp cho thầy thuốc để nhanh chóng định danh được loại rắn.



Phòng ngừa rắn cắn: đi ủng, đi giày cao cổ, mặc quần dài khi đi vào vùng bùi rậm hoặc trong đêm tối. Không đến gần các nơi rắn hay cư trú như các đống gạch vụn, đống đổ nát, đống rác, nơi nuôi các động vật của gia đình. Khi phải đi qua bụi rậm, rừng cây, cần sử dụng que, gậy đánh động ở những nơi mình sắp đi qua để xua đuổi rắn.



K.Chi