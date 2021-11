Lấy mảnh dị vật trong tim bệnh nhân suốt 6 năm

Ngày 11/11, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận trường hợp người bệnh N.T.H (54 tuổi) ở Kim Bôi, Hòa Bình nhập viện do có dị vật mắc kẹt ở tim.

Qua khai thác được biết, người bệnh có tiền sử ung thư vú từ năm 2015, đã phẫu thuật và đặt buồng truyền hóa chất để điều trị hoá chất bổ trợ. Sau khi kết thúc liệu trình điều trị, do e ngại việc phải phẫu thuật can thiệp nhiều lần nên người bệnh đã không lấy buồng truyền ra.

Đến tháng 11/2021, sau 6 năm, dây nối của buồng truyền bị đứt và trôi theo mạch máu và bị kẹt lại ở trong tim. Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, người bệnh được thăm khám kĩ lưỡng, và tiến hành can thiệp lấy dị vật, cũng như buồng truyền dưới da.

Mảnh dị vật nằm trong tim bệnh nhân suốt nhiều năm.

ThS.BS Thân Văn Sỹ, Khoa Chẩn đoán Hình ảnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: Các bác sĩ đã sử dụng dụng cụ can thiệp đưa vào buồng tim và lấy dị vật ra ngoài chỉ trong vài phút. Quá trình can thiệp nhanh chóng và nhẹ nhàng đến nỗi người bệnh phải thốt lên trong ngỡ ngàng, khi đã ôm nỗi sợ phẫu thuật suốt 6 năm, không dám vào viện để lấy buồng truyền ra cho tới khi xảy ra biến chứng nguy hiểm..! Sau can thiệp, tình trạng người bệnh hoàn toàn ổn định, dự kiến sẽ được xuất viện trong một hai ngày.

TS. BS Lê Thanh Dũng, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ: Dị vật trong tim và mạch máu rất hiếm gặp, tuy nhiên gần đây có phổ biến hơn do việc sử dụng ngày càng nhiều các dụng cụ, thiết bị trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý khác nhau.

Những dị vật này có thể to, nhỏ, hoặc có độ cứng, sắc cạnh khác nhau. Vì vậy, chúng có thể không gây ra triệu chứng gì, hoặc có thể gây ra huyết khối, tắc mạch, đâm thủng thành mạch, tổn thương tim, van tim, thậm chí dẫn đến rối loạn nhịp tim...

May mắn, ngày nay với các dụng cụ hiện đại, hầu hết các dị vật trong tim và mạch máu đều có thể lấy ra khỏi cơ thể chỉ qua một vết chọc rất nhỏ trên da.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Lê Thanh Dũng cũng nhấn mạnh, việc lấy bỏ dị vật trong lòng tim, mạch máu phải được thực hiện bởi những người có kinh nghiệm để tránh gây ra những tổn thương thêm cho tim và mạch máu. Vì vậy nếu gặp phải một trong những trường hợp trên, người bệnh cần được chuyển tới cơ sở y tế có chuyên môn sâu để được điều trị kịp thời và thích hợp.

K.Chi