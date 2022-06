Lạm dụng thuốc giảm đau bụng kinh có thể gây vô sinh

Đau bụng kinh có nhiều triệu chứng khác nhau, có những chị em phụ nữ tái mặt, lạnh chân tay, thậm chí đau quằn quại khi đến tháng.

Theo bác sĩ Nguyễn Công Định - Giám đốc Cơ sở 2, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, đau bụng kinh là tình trạng phổ biến các chị em phụ nữ hay gặp. Đau bụng kinh thường bắt đầu khoảng thời gian trước, trong, sau kỳ kinh nguyệt.



Các triệu chứng thường kéo dài ít nhất là ba ngày. Cơn đau thường là ở khung chậu hoặc bụng dưới. Các triệu chứng khác: có người bị đau âm ỉ, người lại đau dữ dội làm cho sắc mặt tái đi, chân tay lạnh, thậm trí có người đau quằn quại.

BS Định cho biết, đau bụng kinh bắt nguồn từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Có thể kể đến một số nguyên nhân như do chế độ ăn uống, sinh hoạt không hợp lý trong kì kinh nguyệt: uống ít nước, ăn nhiều đồ lạnh, đồ có tính hàn, không giữ ấm bụng… là một trong những nguyên nhân thường gặp gây nên hiện tượng đau bụng kinh.

Đến chu kỳ kinh nguyệt, chị em vận động mạnh - chạy nhảy hoặc làm việc nặng… cũng gây đau bụng kinh. Ngược lại, ít vận động, ngồi một chỗ quá nhiều cũng gây đau bụng kinh.

Một số trường hợp do cổ tử cung quá hẹp khiến kinh nguyệt khó lưu thông ra ngoài thường gây đau bụng kinh, do đặt vòng tránh thai, do gen di truyền. Do yếu tố nội tiết, sự gia tăng bất thường progesterone và gia tăng prrostaglandin trong máu tác động đến cơ tử cung nên thường gây đau bụng kinh.

Tử cung co thắt không bình thường hoặc quá co thắt, làm cho tử cung không dễ dàng thả lỏng bình thường, do đó sẽ gây ra hiện tượng đau bụng kinh.

Ngoài ra, theo bác sĩ Định những bất thường ở tử cung như: tử cung phát triển không tốt, vị trí của tử cung không bình thường, tử cung lùi về phía sau hoặc quá ngả về phía trước cũng sẽ ảnh hưởng đến sự lưu thông của máu kinh và gây đau bụng khi hành kinh.

Đặc biệt, đau bụng kinh còn có thể bắt nguồn từ một số bệnh phụ khoa như: lạc nội mạc tử cung, vị trí nội mạc tử cung không bình thường, viêm vùng chậu, u xơ tử cung, u nang cơ tử cung…

Khi bị đau bụng kinh, bác sĩ Định cho biết, chị em có thể sử dụng một số một số cách giảm đau tự nhiên như luôn giữ ấm cho cơ thể đặc biệt là vùng bụng, có thể dùng nước ấm để chườm bụng dưới cho bớt đau, tránh vận động mạnh và có chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý, uống nhiều nước lọc, hạn chế đồ uống có cồn hoặc chất kích thích, kiêng đồ ăn lạnh cay trong kỳ hành kinh…

Đối với việc dùng thuốc, bác sĩ Định khuyến cáo, chị em có thể sử dụng những loại thuốc chống viêm không có steroid, thuốc giảm đau hay thuốc tránh thai để hạn chế tình trạng mất máu và những cơn đau bụng trong chu kì kinh nguyệt.

Tuy nhiên, khi uống thuốc cần lưu ý thuốc giảm đau có ưu điểm là cắt cơn đau nhanh, dùng lâu dài có thể gây ra nhiều tác dụng phụ nguy hiểm như: viêm loét dạ dày tá tràng, biến chứng thủng dạ dày ở người bị viêm loét dạ dày, viêm gan, viêm thận kẽ, hoại tử thận, cơn hen giả, kéo dài thời gian chảy máu, thậm chí là nhồi máu cơ tim...

Hơn nữa, khi dùng thường xuyên có thể gây “hội chứng không rụng trứng” mặc dù vẫn có chu kỳ kinh nguyệt bình thường. Đây là một trong những nguyên nhân gây vô sinh.

Trường hợp chị em sử dụng thuốc tránh thai để giảm đau bụng kinh nhưng thuốc tránh thai mặc dù cho hiệu quả rõ rệt, đồng thời có tác dụng tránh thai và điều hòa kinh nguyệt nhưng nếu kéo dài liên tục sẽ khiến buồng trứng người phụ nữ bị ức chế quá lâu, không có hiện tượng rụng trứng, tuyến yên không có nội tiết để làm cho buồng trứng hoạt động, dẫn đến hàng loạt các bệnh phụ khoa như rối loạn nội tiết ... và nghiêm trọng hơn cả là tình trạng buồng trứng bị teo dần dễ dẫn đến vô sinh.

Hơn nữa, đây cũng không phải là những cách “triệt” đau bụng kinh vĩnh viễn mà chỉ có tác dụng ngăn chặn tức thời những đau đớn của hiện tượng đau bụng kinh.

Lời khuyên của bác sĩ Định, chị em không nên tự mua thuốc về uống mà hãy để bác sĩ sản khoa khám, tư vấn và kê đơn thuốc cho bạn.



Khánh Chi