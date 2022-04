Không chỉ là món ăn 'gọi sữa về', hoa chuối còn là vị thuốc chữa nhiều bệnh

Trong đời sống hàng ngày, không chỉ là một thực phẩm dân dã, được làm các món ăn như nộm... hoa chuối còn là vị thuốc.



Sau sinh con gái chị Hoàng Thị Hoa (Thanh Xuân, Hà Nội) thiếu sữa, nhờ chăm chỉ ăn hoa chuối ninh với xương, chân giò heo, chị Hoa thấy sữa về nhanh hơn. Từ người mẹ thiếu sữa thì nay chị đã đủ sữa cho con bú. Hơn nữa, ăn hoa chuối sau sinh còn giảm táo bón.



Hàng ngày, mẹ chồng chị Hoa thay đổi món với hoa chuối như hoa chuối nấu canh với cá, hoa chuối nấu với móng giò, hoa chuối thái mỏng xào như rau thông thường...



Món ăn hoa chuối được nhiều người áp dụng nhất đó là hoa chuối nấu móng giò. Cách làm rất đơn giản lấy móng giò làm sạch, ướp hạt nêm, dầu hào, hạt tiêu.

Hoa chuối bóc lớp vỏ già bên ngoài, thái mỏng theo khoanh tròn ngâm nước có vắt thêm ít chanh để hoa chuối không bị thâm hoặc ngâm hoa chuối vào nước muối pha lẫn với mẻ, cách này làm hoa chuối vừa trắng lại vừa mềm hơn khi ăn, vớt ra rửa lại với nước.

Phi thơm hành và tỏi, cho móng giò vào xào qua cùng chút nước mắm, sau đó đổ lượng nước vừa ăn vào, đun sôi.



Khi nước sôi thì cho me vào rồi hạ bớt lửa. Ninh móng giò cho đến khi móng giò gần nhừ thì vớt me ra dằm nát, lọc bỏ bã lấy nước. Cho nước lọc me trở lại nồi rồi cho tiếp hoa chuối vào. Nêm thêm chút hạt nêm cho vừa miệng. Đun tiếp cho đến khi hoa chuối chín mềm thì rắc hành mùi thái nhỏ vào.



Theo BS Huỳnh Tấn Vũ – Giảng viên trường Đại học Y Dược TP.HCM, hoa chuối là món ăn quen thuốc của người dân từ xa xưa. Một số nơi người ta còn sử dụng hoa chuối như một phương thuốc trong y học cổ truyền.



Từ xa xưa trong dân gian, món hoa chuối hầm móng giò được dùng như một bài thuốc giúp thông sữa, “gọi sữa về” cho phụ nữ sau sinh. Các món như hoa chuối nấu tôm, nộm hoa chuối… để em bé có thể nhận được nguồn dinh dưỡng từ sữa mẹ, giúp bé tăng trưởng và phát triển toàn diện.

Hoa chuối là vị thuốc cho phụ nữ.



Trong hoa chuối giàu vitamin A, C, E và các chất khoáng cần thiết cho cơ thể và được sử dụng trong rất nhiều phương thuốc từ thời xa xưa để điều trị các rối loạn khác nhau.



Theo dược học cổ truyền, hoa chuối vị ngọt, tính lạnh, có công dụng hóa đàm nhuyễn kiên, bình can tiêu ứ, thông kinh hoạt lạc, thường được dùng để chữa các chứng bệnh như ngực bụng đầy trướng, hay ợ chua, nôn nhiều đờm rãi, mắt hoa đầu choáng, đau tức vùng tim, chỉ khát nhuận phế, thông huyết mạch, lợi xương tủy…

Không chỉ lợi sữa, BS Vũ cho biết phụ nữ sử dụng hoa chuối thường xuyên để điều hòa kinh nguyệt vì chúng tăng hàm lượng progesteron ở phái đẹp. Đây là loại hormone giúp cân bằng chức năng kinh nguyệt và sinh sản. Hoa chuối làm tăng hemoglobin trong cơ thể vì chúng giàu sắt, thích hợp cho người thiếu máu. Chiết xuất methanol của hoa chuối có đặc tính chống oxy hóa, ổn định các gốc tự do trong cơ thể.



Người bị táo bón thích hợp sử dụng hoa chuối bởi đặc tính giàu chất xơ. Chất xơ hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh, điều chỉnh nhu động ruột và thải độc. Ăn thực phẩm giàu chất xơ cũng có lợi cho việc giảm cân.



Hoa chuối thái mỏng đưa vào bữa ăn như món ăn kèm hoặc chế biến thành salad. Uống nước ép hoa chuối thường xuyên rất có lợi cho sức khỏe.



Chữa sa tử cung: Lấy hoa chuối tiêu (nhặt những hoa đã rụng xuống đất) sao tồn tính, tán nhỏ, ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 thìa canh thứ bột đó, dùng nước sôi để chiêu thuốc. Cũng có thể dùng 60g củ chuối tươi sắc uống làm nhiều lần mỗi ngày.



Trị ho, lao phổi: Hoa chuối (tươi) 60g, phổi heo 250g, thêm nước, hầm cho nhừ, ăn cả nước lẫn cái.



Chữa đau tim, hồi hộp, mất ngủ: Hoa chuối 30g, tim lợn 1 quả. Hoa chuối rửa sạch, thái nhỏ; tim lợn rửa sạch bổ tư; hai thứ cho vào nồi đun trong 30 phút, sau đó bỏ bã hoa chuối, ăn tim lợn và uống nước. Công dụng: Bình can giáng nghịch, ích khí an thần, trấn tĩnh.

Khánh Chi