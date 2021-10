Khám chữa bệnh từ xa xoá nhoà khoảng cách Trung ương – địa phương

Nhiều bệnh nhân được cứu

Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ đang nuôi dưỡng trường hợp bé sinh non chỉ 23 tuần, trọng lượng sau sinh chỉ đạt 480gr. Theo lời kể của gia đình, bố mẹ cháu hiếm muộn đã 11 năm. Đầu năm 2021, vợ chồng chị T. thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và may mắn có được “quả ngọt”. Tuy nhiên, quá trình mang thai của chị rất khó khăn, nhiều lần dọa sảy. Đến tuần thai thứ 18, chị T. vào nằm điều trị dọa sẩy thai, dọa đẻ non tại Khoa Sản 1 của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ và sinh bé vào tuần thai thứ 23.

Sau sinh, trẻ được chuyển đến chăm sóc, điều trị tích cực tại Khoa Sơ sinh. Sau 22 ngày điều trị, trẻ đã có những tiến triển ban đầu rất tích cực, trọng lượng của bé tăng đều và ổn định, đạt 750gr. Tuy nhiên, đây là trường hợp trẻ sơ sinh cực non tháng, nhẹ cân nên việc điều trị, chăm sóc còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là chiến lược thở máy, vấn đề điều trị tình trạng còn ống động mạch, chẩn đoán và điều trị loạn sản phế quản phổi…

Trong quá trình chăm sóc và điều trị cho bé, các y bác sĩ của Bệnh viện Sản nhi Phú Thọ liên tục kết nội hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia đầu ngành tại Bệnh viện Đại học y Hà Nội và Bệnh viện Nhi Trung ương.

Một buổi hội thảo trực tuyến của BV Sản Nhi Phú Thọ.

BSCKI. Nguyễn Đức Hậu – Trưởng khoa Nhi Sơ sinh – BV Sản Nhi Phú Thọ cho biết, trong thời gian qua nhờ có việc hỗ trợ hội chẩn trực tuyến từ xa với các bệnh viện tuyến trung ương đã có rất nhiều hiệu quả trong việc điều trị cho các bệnh nhi, nhất là các bệnh nhi sơ sinh cực non tháng.

Với sự đồng tình, thống nhất các chẩn đoán và phác đồ điều trị của các chuyên gia tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, bệnh nhi sẽ tiếp tục được điều trị theo phác đồ hiện tại của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, tiếp tục duy trì chiến lược thở máy, duy trì nuôi dưỡng tĩnh mạch cho bệnh nhi. Bệnh nhi tiếp tục được sử dụng thuốc kháng sinh và trong thời gian tới sẽ có phương án cho bé tập ăn để kích thích đường tiêu hóa hoạt động.

BS Hậu chia sẻ trong bối cảnh mô hình bệnh tật ở các tuyến cơ sở đang chuyển biến rất phức tạp, đặc biệt là tình hình dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng, hội chẩn trực tuyến từ xa được coi là một giải pháp an toàn, nhanh chóng và mang lại hiệu quả cao, giúp cho người bệnh được kịp thời phẫu thuật, điều trị mà không cần phải chuyển tuyến. Đồng thời cũng mang lại hiệu quả lớn trong công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế tuyến cơ sở.

Hiệu quả của đề án

PGS Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết đề án khám chữa bệnh từ xa là chiến lược quan trọng của ngành Y tế, đặc biệt trong giai đoạn tất cả các Bộ, ngành đều tham gia vào chương trình chuyển đổi số quốc gia. Việc khám chữa bệnh từ xa mang lại lợi ích cho tất cả các cơ sở y tế, nhất là tuyến huyện được hỗ trợ chuyên môn liên tục và mọi người dân đều được hỗ trợ y tế thường xuyên.

Telehealth cho phép trao đổi thông tin về bệnh nhân qua màn hình để thảo luận phác đồ điều trị, chia sẻ các kiến thức chuyên môn hoặc huấn luyện từ xa. Nâng cao kết nối giữa các bộ phận trong bệnh viện, quản lý các dữ liệu nhạy cảm (như bệnh án) một cách bảo mật.

Thông qua nền tảng này, người dân có thể dễ dàng theo dõi sức khỏe qua ứng dụng hoặc website, kết nối với bác sĩ qua hình thức gọi điện, nhắn tin, đặt lịch khám, tương tác với người thân, người có cùng bệnh và cập nhật thông tin hướng dẫn điều trị. Cơ sở y tế có thể lập phác đồ theo dõi cho từng bệnh nhân, quản lý tình trạng sức khỏe hàng ngày, cảnh báo, nhắc nhở điều trị, tương tác trực tiếp với bệnh nhân (qua điện thoại, tin nhắn) và chỉ định điều trị, phục hồi chức năng, tư vấn dinh dưỡng, khám lại.

Hệ thống này đáp ứng đầy đủ 6 lĩnh vực theo tiêu chuẩn hệ thống khám chữa bệnh từ xa mà Bộ Y tế ban hành, gồm: Tư vấn y tế từ xa; Hội chẩn tư vấn khám, chữa bệnh từ xa; Hội chẩn tư vấn chẩn đoán hình ảnh từ xa; Hội chẩn tư vấn giải phẫu bệnh từ xa; Hội chẩn tư vấn phẫu thuật từ xa; Đào tạo chuyển giao kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh từ xa.

Theo PGS Lương Ngọc Khuê, hệ thống cũng được tích hợp các công nghệ hiện đại nhất trên thế giới nhưng phù hợp với điều kiện và trực trạng chung của ngành y tế vào một nền tảng chung. Điều này giúp triển khai đồng loạt Hệ thống khám chữa bệnh từ xa tại hàng ngàn bệnh viện và cơ sở y tế trong cả nước.

Nói về lợi ích của hệ thống khám chữa bệnh từ xa, ông Khuê cho rằng, khi thực hiện đề án này, người dân được sử dụng dịch vụ y tế có chất lượng của tuyến trên ngay tại cơ sở y tế tuyến dưới. Các cơ sở y tế được hỗ trợ chuyên môn thường kỳ và đột xuất từ các bệnh viện tuyến cuối dựa trên nền tảng công nghệ thông tin, góp phần phòng chống dịch bệnh, giảm quá tải Bệnh viện tuyến trên, nâng cao chất lượng, hiệu quả khám, chữa bệnh và sự hài lòng của người dân.

Khánh Chi