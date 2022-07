Hiểm họa tiêm khớp, vi khuẩn 'đớp tim'

Thời gian gần đây, Bệnh viện TWQĐ 108 liên tiếp tiếp nhận các trường hợp bị biến chứng do người bệnh bị tiêm thuốc giảm đau vào khớp tại các phòng khám tư nhân không đảm bảo vô khuẩn trong quá trình tiêm.

Tại khoa Hồi sức tim mạch, Viện Tim mạch, Bệnh viện TWQĐ 108 có các trường hợp người bệnh bị viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn biến chứng sùi, loét, thủng van tim hoặc tắc mạch máu liên quan đến nhiễm khuẩn khớp, tiêm khớp.

Anh N.V.T (56 tuổi, Quảng Ninh) có đoạn ruột non hoại tử tím đen do tắc động mạch mạc treo tràng trên. Anh phải trải qua đến 2 cuộc mổ cấp cứu để cắt ruột và chỉ còn khoảng 1 mét ruột non.

Theo lời kể của anh T, cách đây 4 tháng anh bị tai nạn giao thông có vết thương khớp gối trái gây viêm khớp gối trái, điều trị bằng kháng sinh và chọc hút dịch khớp nhiều lần nhưng không đỡ.

Do đau bụng dữ dội, bí trung đại tiện, anh được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện TWQĐ 108 được các bác sỹ chẩn đoán anh bị tắc nhánh động mạch mạc treo tràng trên biến chứng hoại tử ruột tái phát nhiều lần, kiểm tra chuyên sâu về tim mạch cho thấy anh bị viêm màng trong tim nhiễm khuẩn do tụ cầu vàng gây nên hiện tượng tắc mạch tái phát kể trên.

Lần này, chọc hút dịch khớp gối trái của anh T. ra đầy mủ vàng, sau đó phải phẫu thuật nội soi bơm rửa ổ khớp.

Đoạn ruột non bị hoại tử tím đen do tắc động mạch mạc treo tràng trên của 2 lần phẫu thuật. Sau phẫu thuật cắt ruột hoại tử cấp cứu, anh T chỉ còn khoảng 1 mét ruột non

Ths Lưu Quang Minh, Khoa Hồi sức tim mạch, Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết: “Bệnh nhân T có nhiều vấn đề ở nhiều chuyên khoa tưởng chừng khác xa nhau như tiêu hoá, cơ xương khớp, tim mạch… Nhưng sau khi chúng tôi xâu chuỗi lại các sự kiện thì nhận thấy đây là diễn biến tự nhiên của một vết thương nhiễm khuẩn khớp.

Ban đầu từ một vết thương khớp gối nhiễm khuẩn, vi khuẩn (thường là tụ cầu hoặc liên cầu) theo máu đến tim gây viêm màng trong tim nhiễm khuẩn với tổn thương điển hình là các cục sùi bám trên các lá van tim, phất phơ theo từng nhịp đập bơm máu.

Khi kích thước cục sùi lớn, một phần cục sùi bong ra và theo dòng máu đến các cơ quan, trong đó có mạch máu nuôi ruột, bít tắc và gây thiếu máu, hoại tử ruột. Trên thế giới, các trường hợp tắc mạch ruột do viêm màng trong tim nhiễm khuẩn thường rất hiếm.

Một trường hợp khác là bác N.V. D. (55 tuổi, Hải Phòng) nhập viện trong tình trạng khó thở dữ dội, đau ngực trái kèm sốt cao, suy kiệt, tự điều trị tại nhà không đỡ.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bác D. bị nhiễm vi khuẩn Streptococcus oralis trong máu. Siêu âm tim cho thấy bác D. bị sùi loét thủng 2 van tim.

Bác sĩ khoa Hồi sức tim mạch nhanh chóng chẩn đoán bác D. bị nhiễm trùng máu nặng, nhiễm trùng lan tới cả van tim.

Được biết trước đó bác bị đau khớp gối và đau lưng, đã được bác sỹ tư nhân tiêm Corticoid trực tiếp vào khớp gối và cột sống thắt lưng.

Mặc dù triệu chứng đau khớp có đỡ, nhưng sau khi tiêm khớp được 2 ngày, bác bị sốt triền miên, mệt mỏi và khó thở liên tục.

Đối với những trường hợp như 2 người bệnh trên, họ sẽ phải trải qua quá trình điều trị vô cùng phức tạp: Dùng kháng sinh đường tĩnh mạch liên tục từ 4 đến 6 tuần, phẫu thuật thay van tim bị nhiễm khuẩn…, với nguy cơ tử vong trong quá trình điều trị khoảng 16%.

'Nếu điều trị thành công, người bệnh vẫn phải uống thuốc chống đông suốt đời với rất nhiều nguy cơ luôn tiềm ẩn', Bs Minh nói thêm.

Hiện nay, nhiều người coi việc tiêm trực tiếp vào khớp như biện pháp chữa đau khớp đặc biệt hiệu quả và ít tốn kém. Song, một phần do bệnh nhân chủ quan, tiêm khớp ở những cơ sở không được cấp phép, bởi những bác sỹ không được đào tạo bài bản về các nguyên tắc kiểm soát nhiễm khuẩn, thậm chí một số người thực hành tiêm khớp còn không phải là nhân viên y tế…

Không ít trường hợp sau vài ngày đã bị biến chứng nhiễm trùng khớp gây nên những câu chuyện đáng thương tâm kể trên.

Đáng sợ nhất, khi nhiễm trùng khớp đã lan đến tim gây nhiễm trùng màng trong tim, quá trình điều trị phức tạp, chi phí rất tốn kém và sức khỏe người bệnh bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng.

K.Chi