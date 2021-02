Hà Nội không phong toả tràn lan nhưng kiểm soát chặt, phạt nghiêm người không đeo khẩu trang

Lực lượng chức năng tiến hành phong toả T6 Times City

Trong cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết, đến 14h ngày 3/2, Hà Nội ghi nhận 21 ca mắc tại cộng đồng; hiện đã xác minh được 757 trường hợp F1, tất cả đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Kết quả có 17 mẫu dương tính; 711 mẫu âm tính lần 1; còn 29 mẫu đang chạy xét nghiệm. Ngoài số F1 nêu trên, cơ quan y tế đã điều tra được 6.013 trường hợp F2, các trường hợp này đều được cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định.

TP cũng đã xét nghiệm 17.502/17.884 người về từ vùng dịch. Trong đó có 4 mẫu dương tính, 17.498 mẫu âm tính; còn 3.42 mẫu mới lấy trong ngày đang tiếp tục được xét nghiệm.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng cho biết với 21 ca mắc TP đã xác định rõ chuỗi lây bệnh và nếu tiếp tục khoanh vùng, truy vết sẽ kiểm soát tốt tình hình.

Với việc chu kỳ lây lan nhanh của chúng virus mới, tỷ lệ F1 trở thành F0 tăng cao và F0 vẫn có thể còn có trong cộng đồng, Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh về nguy cơ lây lan trong cộng đồng và nói rõ: “TP đã có chỉ đạo hết sức quyết liệt, các sở ngành, quận huyện đến xã phường phải thực hiện tốt hơn nữa”.

“Từ khi phát hiện F0, tối đa trong 4 tiếng, mẫu xét nghiệm của các trường hợp F1 phải chuyển về CDC. 6 tiếng sau CDC phải trả kết quả, cả âm tính và dương tính, bởi nếu âm tính sẽ giải phóng được F2, giảm gánh nặng cho địa phương. Nếu chậm trả kết quả, các địa phương có thể nhắn tin báo cáo ngay cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của TP và ngược lại, địa phương mà chậm nộp mẫu xét nghiệm cũng sẽ phải giải trình. Không thể chần chừ mãi được”, ông Chử Xuân Dũng nêu.

Phó Chủ tịch UBND TP nêu rõ quan điểm của TP về việc thực hiện phong tỏa "không làm tràn lan mà cần dựa trên cơ sở khoa học và phân tích". Ông Dũng nói: Phong tỏa diện rộng thì an toàn cho chúng ta nhưng người dân rất khổ. Phong tỏa rộng mà ở trong lỏng lẻo thì còn nguy hiểm hơn. Do đó, phải khoanh vùng phong tỏa chính xác, an toàn”.

Về việc chuẩn bị cho người dân phải đón Tết trong khu cách ly, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị các đơn vị rà soát các trường hợp cách ly để có thể chuyển về khu cách ly ở ngay hoặc gần địa phương mình để an tâm và tiện cho việc cung ứng nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu của người dân.

Phó Chủ tịch UBND TP cho biết Hà Nội sẽ mở rộng diện xét nghiệm ở một số vùng có nguy cơ. Các đơn vị phải chủ động chuẩn bị vật tư; thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ” chủ động phối hợp với các địa phương khác, đảm bảo an toàn trong việc vận chuyển người đến khu cách ly…

Về việc xử lý các trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang nơi công cộng, Phó Chủ tịch UBND TP ghi nhận việc các địa phương đã vào cuộc quyết liệt và yêu cầu phải công khai tên tuổi, đơn vị các trường hợp vi phạm bởi “đây là việc không mong muốn nhưng phải xử phạt nghiêm để nâng cao kỷ cương”.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng đồng ý với đề xuất của sở GTVT về việc xe buýt Hà Nội phải giảm 50% công suất, mỗi chuyến chỉ được chở không quá 20 khách để đảm bảo khoảng cách phòng dịch.

N. Huyền