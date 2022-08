Nhà thuốc Bạch Mai 3 'chặt chém': Giám đốc BV Bạch Mai khẳng định mạo danh, đề nghị công an vào cuộc, rà soát nội bộ

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định nhà thuốc Bạch Mai số 3 (167 Giải Phóng) không thuộc bệnh viện. Bệnh viện rà soát cán bộ có sự cấu kết với nhà thuốc bên ngoài hay không và sẵn sàng 'hy sinh cán bộ' nếu phát hiện

Bệnh viện là nạn nhân của nhà thuốc mạo danh

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ khẳng định, Bệnh viện Bạch Mai là nạn nhân của việc mạo danh này.

Bệnh viện cũng rà soát các cán bộ của bệnh viện xác định xem có sự cấu kết với các nhà thuốc bên ngoài hay không? Nếu có cấu kết bệnh viện đã có quy định xử phạt nghiêm minh.

“Bệnh viện sẵn sàng hy sinh cán bộ nếu có tình trạng như vậy. Hiện nay, bên cạnh việc bệnh viện tự rà soát, chúng tôi cũng đã nhờ các lực lượng an ninh tìm giúp. Nếu có sự cấu kết giữa nhà thuốc bên ngoài và bác sĩ, chúng tôi sẵn sàng hy sinh cán bộ để làm sạch đội ngũ, không bao che”, PGS. TS Đào Xuân Cơ khẳng định.

Hành vi mạo danh nhà thuốc bệnh viện, nâng khống giá thuốc, uy hiếp người mua thuốc… bên ngoài không chỉ gây ảnh hưởng đến hoạt động của bệnh viện mà còn ảnh hưởng chất lượng khám điều trị của người bệnh.

PGS. TS Đào Xuân Cơ kiến nghị Sở Y tế Hà Nội, các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm, không để tình trạng mạo danh tái diễn.

'Cách đây 3 tháng cũng có hiện tượng như thế này, các cơ quan chức năng từ Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, công an quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, công an hai phường Đồng Tâm và Phương Mai đã rất nỗ lực cùng Sở Y tế, phòng y tế hai quận vào cuộc đã dẹp được hầu hết các nhà thuốc mạo danh như vậy. Nạn cò đơn thuốc đã dừng mấy tháng nay nhưng mấy tuần nay câu chuyện ấy lại lặp lại.

Ngang nhiên hơn như báo đã phản ánh, nhân viên bán thuốc tự xưng đây là nhà thuốc của Bệnh viện Bạch Mai. Khi họ nói như vậy là họ đã lừa được người bệnh, không ai ghi lại, không ai xử phạt nên họ cứ nói thôi. Điều này là rất mang tiếng cho bệnh viện', PGS. TS Đào Xuân Cơ bức xúc.

Nhưng việc mang tiếng cho bệnh viện “không e ngại” bằng chất lượng thuốc được bán tại đây.

“Cái tôi quan ngại họ bán thuốc chất lượng kém, họ có thể lái đơn theo cách của người ta. Người ta bán thuốc có thành phần dược chất giống như trong đơn bác sĩ kê của các công ty khác mang tính thương mại. Như vậy người bệnh sẽ là người chịu hậu quả cuối cùng mà lẽ ra không đáng có nếu mua đúng thuốc trong bệnh viện.

Các cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt rồi nhưng ngoài thực tế vẫn có các nhà thuốc tiếp tục bán như vậy hết sức nguy hiểm, tạo ra bất ổn khu vực lân cận bệnh viện. Mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc để ngăn chặn tình trạng này giúp cho bệnh viện đặc biệt người dân có cơ hội mua thuốc chất lượng”, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nói.

Nhà thuốc Bệnh viện Bạch Mai do Khoa Dược quản lý

Về thông tin cho rằng “giá thuốc tại nhà thuốc bệnh viện cao hơn bên ngoài”, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định “đấy là thông tin cò nói”.

“Trong bệnh viện thuốc được kiểm soát giá – không có thứ thuốc nào trong bệnh viện Bạch Mai tôi cho phép bán đắt hơn ngoài. Chúng tôi có cách khống chế giá theo quy định của Bộ Y tế.

Thuốc vào Bệnh viện được bán ở các nhà thuốc phải được kiểm soát từ nguồn cung qua nhiều khâu chặt chẽ do đó chất lượng thuốc đảm bảo, giá thành đảm bảo.

Tôi khẳng định nếu bạn tìm được thuốc nào bán đắt hơn ở ngoài tôi sẽ nộp phạt. Chắc chắn không”, PGS. TS Đào Xuân Cơ khẳng định.

Theo bà Nguyễn Quỳnh Hoa, Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Bạch Mai, nguyên tắc thuốc bán tại nhà thuốc của bệnh viện phải qua đấu thầu (rộng rãi, công khai, giá cạnh tranh).

Việc đấu thầu có thể thực hiện ở Bệnh viện Bạch Mai hoặc các BV tuyến tỉnh khác. Thuốc trúng đấu thầu sẽ phải đảm bảo giá cạnh tranh nhất.

Do đó, có những thuốc tại Bệnh viện Bạch Mai sẽ là rẻ nhất so với các nhà thuốc khác vì giá mua vào đã rẻ, đồng thời thặng số bị khống chế bởi các nghị định.

Trong khi những nhà thuốc bên ngoài không bị khống chế- đa số bên ngoài sẽ bán nâng lên 10-20% mới đảm bảo hoạt động của họ (tiền thuê cửa hàng, nhân viên…) nhưng nhà thuốc Bệnh viện thì lại bị khống chế. Các quầy thuốc của Bệnh viện Bạch Mai đều niêm yết bảng giá công khai 1252 loại thuốc.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cũng cho biết thêm song song với việc kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm tình trạng này, Bệnh viện cũng đang khảo sát các điểm trong khuôn viên bệnh viện để mở rộng thêm các nhà thuốc nhằm thuận tiện hơn cho người bệnh, bệnh nhân không chờ lâu.

