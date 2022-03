Giá kit test nhanh lao dốc thê thảm, rẻ nhất từ trước đến nay

Từ ngày 5/3 trên thị trường giá kít test nhanh Covid-19 bắt đầu giảm mạnh do nhiều người buôn giảm giá bất chấp.

Sau 2 tuần tăng giá chóng mặt thậm chí lên gần gấp đôi thì đến ngày 5/3 thị trường kít test nhanh bắt đầu giảm giá.

Cách đây khoảng 2 ngày, nhà chị Nguyễn Thị Huyền sống tại Hà Đông, Hà Nội có hai người dương tính. Trong nhà có sẵn vài que test nhưng không đủ nên chị Huyền đã phải mua thêm kit test để về kiểm tra lại cho cả gia đình. Khi tới nhà thuốc, chị Huyền khá bất ngờ khi giá kit test nhanh đã giảm mạnh so với trước đó chị mua.

Giá test nhanh rao bán trên mạng.

Trước đây 1 tuần, để mua được kit test nhanh, nhiều người đã rất vất vả, do nhiều tiệm thuốc bán lẻ giá tăng vọt lên 100.000-110.000 đồng/bộ kit cũng không thể mua vì cháy hàng. Bây giờ giá mỗi bộ giảm từ 30.000-40.000 đồng, không còn đắt đỏ như trước. Chị Huyền mua 5 bộ giá 68 nghìn đồng/kit test, hàng của VuHan đang được bán nhiều tại các hiệu thuốc.



Trên chợ mua bán online, những người buôn kit test đang rao giá bán lẻ 60 – 65 nghìn đồng/kit test, bán cả hộp giá 54 – 55 nghìn đồng/kit test.

Giá test nhanh chào bán trên diễn đàn mua bán Thiết bị y tế.

Các loại kit test lấy dịch tị hầu, kit test nước bọt, test ngậm cho trẻ từ hàng Ấn Độ, Đức tới Trung Quốc đều có giá rẻ dần.

Trên chợ thuốc Hapulico, nhiều người rao bán kit test giá chỉ từ 40 nghìn đồng tới 55 nghìn đồng. Chị Nguyễn M. cho biết so với tuần trước đến thời điểm này test đã hạ nhiệt hơn rất nhiều, hàng lại sẵn. Nếu trước đó giá tăng, khan hàng người buôn như chị còn phải đi đấu giá để lấy từng thùng hàng về bán lẻ thì hiện tại mua cả chục thùng vẫn sẵn hàng.



Chị Nguyễn Thị Thư – Hoàng Mai, Hà Nội cho biết test hiện tại chị nhập đã xuống sâu so với trước. Giá test thùng ngày 5/3 hàng Truline có giá từ 5X với kiện 1600 test, hàng Biocredit của Ấn Độ kiện 500 test có giá 51 nghìn đồng/test, Gen body có giá 62 nghìn đồng/kiện 960 test… Hàng có nguồn gốc Trung Quốc còn rẻ hơn giá nhập sỉ dưới 50 nghìn đồng/kit test.



So với thời điểm trước giá đã giảm từ 10 – 20 nghìn đồng mỗi bộ kit test. Đây là giá nhập sỉ lớn còn giá lẻ cộng thêm chỉ từ 1 đến 5 nghìn đồng/kit.

Giá kit test nước bọt cũng giảm sâu.

Giá kit test nhanh giảm sâu khi nhu cầu mua dùng cũng hạ nhiệt hơn. Nếu trước đó mỗi ngày chị Thư nhận được cả trăm tin nhắm mua test thì hiện tại các đơn đều giảm, người mua cũng ít dần. Chị bắt đầu đẩy hàng về bán ở các tỉnh.

Chị Thư cho biết, buôn bán có lúc nọ lúc kia giá lên cao thì người bán cũng nhập giá cao, giá giảm thì người bán nhập giá thấp lại bán lẻ rẻ hơn. Trung bình mỗi kit test người bán lãi từ 10 đến 15 nghìn đồng. Nếu bán được cả hộp lãi từ 150 – 200 nghìn đồng, bán theo kiện thùng lãi từ 3 đến 5 triệu đồng/kiện.

Tại các nhà thuốc giá kít test bán lẻ cũng rẻ hơn rất nhiều. Tại nhà thuốc M.T, đường Nguyễn Xiển, Hà Nội, kit test tị hầu của Hàn Quốc bán lẻ 70 nghìn đồng, test của Mỹ giá 73 nghìn đồng/test.



Theo nhân viên nhà thuốc thời gian qua giá cao chủ yếu do giới đầu cơ còn người bán lẻ chỉ có lãi rất ít. Hiện cơ quan chức năng cũng thường xuyên đi kiểm tra, xử phạt nên nhiều người bán cũng không thể lợi dụng đẩy giá lên cao, giá kit test nhanh cũng trở về bình ổn.



Theo bác sĩ Huynh Wynn Trần – Tổ chức y khoa VietMD, Hoa Kỳ việc người dân sốt ruột, mua kit test về và test liên tục cũng xảy ra thường xuyên ngay cả tại Mỹ. BS Wynn cho rằng không phải ai cũng cần test và đặc biệt với biến thể Omicron thì test nhanh đôi khi vẫn có kết quả âm tính giả. Người tiếp xúc với người nhiễm virus chỉ test khi có triệu chứng thậm chí có triệu chứng test âm tính vẫn phải điều trị theo triệu chứng như sốt, đau đầu, ho, nôn ói.



So với biến thể Delta hiệu lực của test nhanh khoảng 90% thì với biến thể Omicron khả năng dò virus khó hơn chỉ có 37%, gây nên kết quả test nhanh âm tính giả. Hiện nhiều nghiên cứu có thể thêm các “phụ gia” cho test nhanh kháng nguyên để tăng thêm độ nhạy với biến thể Omicron.



BS Trương Hữu Khanh – Phó Chủ tịch hội truyền nhiễm TP.HCM cho biết người có triệu chứng của Covid-19 như sốt, ho, đau họng test âm tính thì 2, 3 ngày sau test lại. Trẻ nhỏ không đi học thì không cần test vì trong nhà có người nhiễm Covid-19 chắc chắn trẻ có triệu chứng thì dương tính nên chỉ điều trị theo triệu chứng.



Khánh Chi