F0 tăng, TP.HCM kích hoạt mạng lưới “Thầy thuốc đồng hành”

7.000 thầy thuốc đồng hành

Khi cần tư vấn và hỗ trợ của “Thầy thuốc đồng hành”, người F0 hoặc người thân hãy gọi tổng đài “1022”, bấm phím “4”.

Mạng lưới "Thầy thuốc đồng hành" là điểm sáng của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam bằng hành động sẵn sàng đồng hành cùng người bệnh Covid-19 để vượt qua những thời khắc khó khăn khi cần sự trợ giúp nhưng chưa liên hệ được với cơ sở y tế, cụ thể là:

Mạng lưới “Thầy thuốc đồng hành” – sáng kiến của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam- trong đợt bùng phát dịch Covid-19 vừa qua đã huy động hơn 7.000 bác sĩ trên khắp cả nước tham gia tư vấn từ xa cho hàng nghìn trường hợp F0 gặp khó khăn trong giai đoạn cao điểm của dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Qua đó, các thầy thuốc tình nguyện đã tư vấn và sàng lọc những trường hợp F0 có dấu hiệu nặng và kịp thời hướng dẫn người bệnh tự chăm sóc và kết nối với các tổ phản ứng nhanh, các trạm cấp cứu vệ tinh để cấp cứu và điều trị. Hoạt động tư vấn của mạng lưới Thầy thuốc đồng hành lại càng gần gũi với người dân và càng phát huy hiệu quả khi được kết nối qua tổng đài “1022, phím 4” của thành phố. Trong sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua, mạng lưới “Thầy thuốc đồng hành” đã được chọn là một trong mười mô hình hoạt động sáng tạo và hiệu quả.

Xét nghiệm Covid-19 cho người dân TP.HCM.

Mạng lưới "Thầy thuốc đồng hành" được điều phối bởi Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Tổ Thông tin Đáp ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19 (thường trực là Bộ Khoa học Công nghệ), lấy dữ liệu F0 trực tiếp từ CDC các tỉnh và các Hotline trên toàn quốc. Đối tượng chính mạng lưới tập trung hỗ trợ là bệnh nhân Covid-19 cần hỗ trợ khẩn cấp, những trường hợp xác định chưa kịp được đưa đến cơ sở y tế điều trị (do mới phát hiện hoặc do cơ sở quá tải); trường hợp xác định có chỉ định theo dõi điều trị tại nhà sau điều trị,...Đây là nhóm đối tượng dễ tổn thương do chưa biết tình trạng của mình ở mức độ nào, khi nào thì mình cần được đưa đi bệnh viện điều trị; chưa biết phải gọi cho chuyên gia y tế nào và ở đâu để hỏi ý kiến khi đang tự cách ly tại nhà; chưa liên hệ được cơ cở y tế khi bệnh trở nặng hơn và dễ mang tâm lý hoang mang dẫn đến hoảng loạn.

Ứng dụng công nghệ thông tin

Điểm nổi bật trong hoạt động của mạng lưới "Thầy thuốc đồng hành" là ứng dụng công nghệ và điều phối nguồn lực cộng đồng để tư vấn, hướng dẫn và chia sẻ với người bệnh Covid-19.

Cụ thể:

Thứ nhất, ứng dụng công nghệ để kết nối và phân nhóm mạng lưới tình nguyện viên là nhân viên y tế và y bác sỹ trên cả nước giúp chủ động liên hệ với người bệnh Covid-19 và những người đang có nguy cơ cao để: Thăm hỏi, hướng dẫn chăm sóc sức khoẻ chủ động; Tư vấn y tế và đánh giá tình trạng người bệnh; Sàng lọc phân nhóm người bệnh thành nhóm nguy cơ theo 5 mức độ, từ đó đưa ra khuyến cáo theo theo từng mức độ như tiếp tục theo dõi tại nhà, nhập viện hay chuyển cấp cứu.

Thứ hai, ứng dụng công nghệ trong vận hành tổng đài kết nối trực tuyến, phát triển công cụ điều phối công việc theo thời gian thực cho tình nguyện viên, giúp hàng nghìn bác sĩ tình nguyện có thể đồng thời tư vấn từ xa cho người bệnh; ghi và chia sẽ kết quả qua các cấp, tránh trùng lặp đối tượng; Phân tích dữ liệu, cung cấp thêm thông tin về các ca bệnh nặng, hỗ trợ ngành y tế trong việc điều phối nguồn lực cấp cứu.

Thứ ba, qua tư vấn từ xa giúp truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khoẻ chủ động và các bước xử lý cơ bản tại nhà trong trường hợp nghi nhiễm Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trong lần kích hoạt này, để phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của Mạng lưới "Thầy thuốc đồng hành", Sở Y tế yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế quận, huyện và thành phố Thủ Đức, Trung tâm Cấp cứu 115 và các bệnh viện thu dung điều trị Covid-19 phối hợp chặt chẽ với các tổ trưởng tổ điều phối của Mạng lưới “Thầy thuốc đồng hành” trong cung cấp cập nhật danh sách F0 trên địa bàn, trong phối hợp hoạt động cấp cứu người bệnh (khi nhận được thông tin từ các thầy thuốc tình nguyện). Đồng thời, Sở Y tế đề nghị mạng lưới “Thầy thuốc đồng hành" thông tin cho Sở Y tế biết những cơ sở y tế chưa phối hợp tốt trong công tác tư vấn, tiếp nhận điều trị cho người bệnh để kịp thời chấn chỉnh.

Khánh Chi