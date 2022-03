Ho nặng tưởng như gãy xương sườn, F0 tại nhà phải làm sao, thuốc ho nào hiệu quả?

Chỉ sau 2 ngày mắc Covid-19, chị Nga bị ho như xé vải, ho đến tức hết lồng ngực, lan xuống cơ bụng, xuyên qua lưng, nhiều lúc như muốn gãy cả xương sườn…

Ho là một trong những triệu chứng thường gặp ở bệnh nhân Covid-19 từ thể nhẹ đến nặng. Trong đó có những người ho đến són tiểu, ho khan, ho nhiều đau xuyên sang cả lưng, cảm giác như muốn gãy cả xương sườn.

Chị Nga (Nam Từ Liêm) cho biết, đến hôm nay kể từ ngày chị phát hiện dương tính với SARS- CoV-2 được 10 ngày. Ban đầu chị chỉ có biểu hiện ngạt mũi, ngày hôm sau hơi đau rát họng kèm sốt rét.

“Từ đó đến nay, tôi ho như xé vải, ho khan, liên tục. Ho đến tức hết cả lồng ngực, lan xuống cơ bụng, xuyên qua lưng. Nhiều lúc ho xong cảm giác như muốn gãy cả xương sườn”, chị Nga mệt mỏi cho biết.

Làm gì khi ho nặng tưởng như gãy xương sườn khi mắc Covid-19

Tương tự như chị Nga, chị Hoa (Long Biên) cũng ho không ngủ nổi. Chị phải dùng thuốc ho có codein để ngủ. Gọi cho chị lúc hơn 9h tối, chị chỉ thông báo ngắn gọn tình hình rồi vội vàng nói “em ngủ đã, không tý lại ho không ngủ nổi”.

Nhiễm chủng Omicron test nhanh lên '2 vạch' là sắp khỏi? Có triệu chứng rát họng, ho nhưng test nhanh âm tính, đến khi “hai vạch” thì F0 đó nhiễm Covid-19 chủng Omicron và sắp khỏi?

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, thành viên nhóm Bác sĩ quân y hỗ trợ chăm sóc F0 tại nhà cho biết ho về bản chất là phản ứng bảo vệ cơ thể, nhằm tống xuất mầm bệnh ra khỏi đường hô hấp.

Tuy nhiên, ho nhiều quá gây mệt, gây khó ngủ thì cần điều trị. Chúng ta cần phân biệt 2 loại, ho khan và ho có đờm nhưng đờm mắc, dính sâu trong đường thở, không ho khạc ra được, thì cách xử lý sẽ khác nhau.

“Với trường hợp ho khan thì có thể dùng thuốc giảm ho. Ngược lại, ho có đờm thì không nên dùng thuốc giảm ho, lựa chọn đúng lại là thuốc long đờm”, BS Huy Hoàng thông tin.

Theo đó, các thuốc giảm ho bao gồm: Mật ong, bạc hà và các loại thảo dược, làm giảm kích thích đường hô hấp.

Thuốc giảm ho bằng cách ức chế trung khu hô hấp:

Thứ nhất là hoạt chất codein, codein có tác dụng giảm ho do ức chế trực tiếp trung tâm ho, nhưng làm khô và tăng độ quánh của dịch tiết phế quản. Khi bào chế thường kết hợp với terpin để làm loãng dịch tiết đường hô hấp. Vì thế, có thể dùng codein trong trường hợp ho khan gây khó chịu, mất ngủ và trong các chứng đau nhẹ và vừa.

BS Huy Hoàng nhấn mạnh loại thuốc này chống chỉ định cho trẻ em dưới một tuổi, người bệnh gan, suy hô hấp, thai phụ.

Thứ hai là hoạt chất dextromethorphan. Do ức chế trung tâm ho, dextromethorphan có tác dụng chống ho tương tự codein, nhưng ít gây tác dụng phụ hơn. Dextromethorphan không gây nghiện, không có tác dụng giảm đau và rất ít tác dụng an thần. Dextromethorphan được chỉ định dùng trong trường hợp ho khan, mạn tính.

Thuốc chống chỉ định với các trường hợp quá mẫn với thuốc, trẻ em dưới 2 tuổi, đang điều trị bằng thuốc ức chế monoamin oxydase (MAO). Đồng thời cần thận trọng khi sử dụng ở người có nguy cơ hoặc đang suy giảm hô hấp, tiền sử bị hen, dị ứng.

Sai lầm của bố mẹ khi 'copy' đơn thuốc F0 cho trẻ Theo BS Nguyễn Thanh Sang, việc trẻ bị nhiễm Covid-19 trong điều kiện số ca mắc tăng cao là hoàn toàn bình thường, cha mẹ không nên quá lo lắng mà dẫn tới các sai lầm không đáng có... 2 sai lầm khi con bị sốt cha mẹ hay mắc phải

Ngoài ra, người bị ho khan có thể dùng thuốc chống dị ứng nhóm kháng histamin thế hệ cũ: hoạt chất alimemazin, hoạt chất diphenhydramin. Thuốc chỉ định dùng cho các chứng ho khan do dị ứng, do kích thích, nhất là về ban đêm. Các thuốc nhóm này gây buồn ngủ.

Đối với thuốc long đờm, theo BS Hoàng có 2 loại, là làm tăng dịch tiết đường hô hấp, và làm tiêu nhầy, loãng đờm.

Trong đó, các thuốc làm tăng dịch tiết là chất kích thích niêm mạc dạ dày hoặc bản chất là tinh dầu, có tác dụng kích thích các tế bào niêm mạc đường hô hấp tăng tiết dịch. Có thể kể đến một số hoạt chất như guaiphenesin, terpin, eucalyptol… Khi dùng các thuốc này cần uống nhiều nước.

Nhóm các thuốc tiêu nhầy gồm các hoạt chất N-acetyl cystein, ambroxol, bromhexin… Tuy nhiên, cần lưu ý là thuốc có thể gây co thắt phế quản nên chống chỉ định cho người hen phế quản. Thuốc làm tiêu màng nhầy bảo vệ dạ dày nên có thể làm bệnh nhân dạ dày tá tràng bị nặng hơn. Bệnh nhân không dùng các thuốc long đờm quá 10 ngày trừ khi có chỉ định của bác sĩ.

Đối với người ho khan nhất là những bệnh nhân sau khi âm tính vẫn tiếp tục ho khan kéo dài, BS Huy Hoàng cho rằng cơ thể vẫn còn virus chưa hết hẳn, hoặc nhiễm virus đường hô hấp khác hoặc ho do dị ứng, do khói thuốc, hóa chất...

“Cách xử lý là dùng giảm ho bổ phế + thuốc chống dị ứng thế hệ cũ như alimemazine, diphenhydramine… Một số trường hợp là do trào ngược dạ dày thực quản, do khi bị Covid-19, dễ lo lắng, mất ngủ, suy nghĩ nhiều... có thể gây tăng tiết acid dạ dày, gây rối loạn co thắt dạ dày thực quản, cũng gây ho khan. Trường hợp này cần dùng kháng acid để trung hòa dịch vị dạ dày, thuốc an thần nhẹ để giảm lo lắng, căng thẳng” BS Hoàng cho biết.

Theo BS Trương Hữu Khanh, Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh những người cơ địa dị ứng sẽ bị kích thích ho khi có tác động dị ứng, những người bị suyễn, những người bị trào ngược, người sống trong môi trường nhiều khói bụi sẽ dễ bị ho hơn người khác, đặc biệt sau khi mắc Covid-19 thì tình trạng ho có thể sẽ kéo dài hơn.

Theo chuyên gia, nếu tình trạng ho kéo dài có 2 việc phải làm. Trong trường hợp người vừa khỏi Covid-19 nếu ho không tới mức khó chịu thì từ từ sẽ hết, áp dụng các biện pháp thông thường.

Tình huống thứ 2, không phải ho do Covid-19 mà do lao phổi, có thể bị viêm phổi. Bởi trên thực tế có người cứ tưởng ho do Covid-19 nhưng đi khám thì ra lao phổi, phải chữa lao mới hết.

Ho do Covid-19 mà nhẹ thì dần dần sẽ hết, nhưng nếu nó làm quá khó chịu phải điều trị. Đặc biệt không hẳn bệnh nhân mắc Covid-19 chỉ ho khan mà nhiều trường hợp còn ho có đờm. Đây là tình trạng virus đẩy ra theo đờm kết hợp với cơ thể bị bội nhiễm thêm. BS Khanh cho rằng cách xử lý với những trường hợp này là phải đi khám, uống thuốc dần dần sẽ hết.

N. Huyền

