Đứt lìa bàn chân vì máy cắt cỏ, các bác sĩ cảnh báo tai nạn kinh hoàng

Tin từ Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, trong vòng 5 ngày gần đây bệnh viện liên tiếp tiếp nhận những ca chấn thương nghiêm trọng do tai nạn lao động.

Hiện tại các bác sĩ phòng cấp cứu Bệnh viện đa khoa Hùng Vương đang nỗ lực hết sức để cấp cứu cho nam bệnh nhân gần đứt lìa bàn chân do máy cắt cỏ.

Nam bệnh nhân vào viện trong tình trạng sốc chấn thương, đau đớn, vật vã, vết thương bàn chân phải chảy máu nhiều, gần đứt lìa bàn chân.

Ngay lập tức các bác sĩ thực hiện cầm máu, sát khuẩn và làm các thủ tục chuyển phẫu thuật cấp cứu. Người nhà bệnh nhân cho biết, khi đang cắt cỏ lưỡi máy cắt văng vào bàn chân, người nhà đã sơ cứu và đưa ngay đến bệnh viện.

Người đàn ông vào viện cấp cứu với bàn chân bị đứt lìa do máy cắt cỏ

Trước đó, vào 11h30p ngày 12/2, phòng cấp cứu Bệnh viện đa khoa Hùng Vương tiếp nhận nam bệnh nhân 59 tuổi trong tình trạng sốc chấn thương, gần đứt lìa cẳng chân phải, vết đứt sắc gọn, đứt xương chày, xương mác, toàn bộ mạch máu, gân cơ, thần kinh, chỉ dính lại cầu da nhỏ.

Theo lời kể của gia đình, bệnh nhân cắt cỏ bằng máy, do lưỡi dao bị gãy văng vào cẳng chân, sau tai nạn vết thương chảy máu nhiều, đau đớn gia đình đã tự băng vết thương và cho bệnh viện đến viện.

Bệnh nhân được làm các xét nghiệm khẩn, chuẩn bị máu để phẫu thuật khẩn cấp, cố gắng cứu lấy chân cho bệnh nhân.

Ê-kíp do BS Sùng Đức Long làm trưởng kíp đã tiến hành phẫu thuật cố định xương, nối động mạch, tĩnh mạch, các gân gấp, gân duỗi, mạch máu, thần kinh...

Với sự nỗ lực của cả kíp phẫu thuật các bác sĩ đã phục hồi toàn bộ giải phẫu cho cẳng chân bị đứt lìa, hiện tại cẳng chân và bàn chân của bệnh nhân hồng ấm, vận động được bàn ngón chân.

Chứng kiến những tai nạn hy hữu, đau đớn khi những ngón tay đứt lìa, ngón chân không còn nguyên vẹn, những mảng da bị lột khỏi cơ thể,...là những hình ảnh ám ảnh đội ngũ y bác sĩ cũng như bệnh nhân mà nguyên nhân là do sơ ý khi đang lao động, sản xuất với máy móc.

Được biết đây không phải là trường hợp đầu tiên mà tình trạng tai nạn do máy cắt cỏ khá phổ biến. Chỉ một phút sơ sểnh khiến người sử dụng máy này mang thương tật cả đời.

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực an toàn lao động (ATLÐ), một trong những nguyên nhân khiến TNLĐ trong sản xuất nông nghiệp có chiều hướng gia tăng là do trình độ nhận thức của người nông dân về an toàn lao động còn hạn chế.

Nhiều người dân đưa máy móc, thiết bị nông nghiệp vào sử dụng nhưng lại thiếu các bộ phận che chắn an toàn. Người sử dụng chưa hiểu rõ, chưa nắm được nguyên tắc về an toàn trong sử dụng điện và máy móc nông nghiệp mà chủ yếu làm theo thói quen dẫn đến tai nạn.

Trong khi đó, hầu hết các tai nạn nghiêm trọng từ máy cắt cỏ đều xảy ra ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, người dân thường có tâm trạng lo âu nên bảo quản phần chân, tay đứt không tốt, sẽ khó khăn cho việc phẫu thuật.

Đơn cử như trường hợp ông Đinh Văn Diệp, trú tại xã Quảng Phú, huyện K’rông Nô (Đăk Nông) từng bị máy cắt cỏ cắt đứt lìa hai bàn chân. Tuy nhiên, chỉ một bên phần đứt ra được bảo quản tốt, đưa đến viện kịp thời. Vì vậy, dù cố gắng cũng chỉ nối thành công một chân, một chân phải cắt bỏ do hoại tử và vết thương quá nặng, không được sơ cứu kịp thời.

Theo BVĐK vùng Tây Nguyên, các trường hợp bị tai nạn do vận hành máy cắt cỏ cần phải sơ cứu nhanh, sớm và đưa đến viện ngay. Người dân tuyệt đối không nên chủ quan. Trường hợp bị đứt ngón tay, ngón chân, cổ tay, cổ chân, nếu không phẫu thuật nối vi phẫu kịp thời thì sẽ bị hoại tử và để lại di chứng làm ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.

Đối với phần tay, chân bị máy làm đứt lìa cần vận chuyển nhẹ nhàng, có thể rửa bằng nước đun sôi để nguội. Quấn băng hoặc vải sạch quanh phần đứt lìa rồi cho vào một túi nhựa mỏng, cột miệng túi lại. Sau đó, đặt túi vào thùng đá lạnh hoặc có thể cho vào các túi đá lạnh, bảo đảm túi không bị thủng trong quá trình vận chuyển rồi đưa cùng nạn nhân đi viện càng sớm càng tốt.

Tốt nhất nên nhờ nhân viên y tế địa phương hỗ trợ. Đặc biệt, để không xảy ra các tai nạn đáng tiếc, người dân cần cẩn trọng khi sử dụng máy cắt cỏ, thường xuyên kiểm tra, bảo trì máy.

Ngoài ra, BS Sùng Đức Long cũng nhấn mạnh, người lao động hãy đảm bảo an toàn cho bản thân bằng những dụng cụ, đồ bảo hộ lao động, hãy tuân thủ nguyên tắc của nhà sản xuất và hãy tự trang bị cho mình kỹ năng cầm máu, sơ cứu khi không may bị thương.

N. Huyền