Cặp vợ chồng 10 năm mòn mỏi 'tìm con' là do nguyên nhân này

Từng có một con, đến khi lên kế hoạch sinh con thứ hai thì chị Nguyễn Thị P. liên tục gặp khó khăn. Hai lần mang thai được 8-10 tuần thì cả hai lần, chị P. đều không giữ nổi con do thai lưu

Dính buồng tử cung khiến nhiều chị em rơi vào cảnh vô sinh, nguyên nhân do nạo hút thai bừa bãi

Đó là khoảng thời gian 10 năm trời sau khi anh chị có con đầu, họ trải qua một thập kỷ mòn mỏi tìm con. Chạy chữa khắp nơi, thuốc bắc, thuốc nam đủ cả nhưng càng mong con càng “bặt vô âm tín”.

“Chúng tôi cũng có đi khám và được kết luận bị dính buồng tử cung. Tôi cũng đã tiến hành phẫu thuật tách dính buồng tử cung 2 lần tại hai bệnh viện khác nhưng không thành công. Thậm chí, sau mỗi lần mổ, buồng tử cung của tôi còn bị dính nhiều hơn”, chị P. nhớ lại.

Tháng 2 năm 2020, hai vợ chồng chị P. tìm đến BV nam học Nam học và Hiếm muộn Hà Nội với mong muốn được phẫu thuật thêm một lần nữa với tâm thế thử tìm vận may, còn nước còn tát mà không quá kỳ vọng như những lần trước.

Là người trực tiếp thăm khám và điều trị cho bệnh nhân này, Ths. BS chuyên sản phụ khoa Trịnh Thị Thuý cho biết, qua quá trình thăm khám, cho thấy buồng tử cung của chị bị dính ở vị trí giữa buồng, với diện tích dính chiếm khoảng > 1/3 buồng tử cung, dải dính rất dày, phân loại mức độ dính: trung bình.

Bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật soi buồng tử cung tách dính kết hợp bơm gel chống dính. Kết quả, sau 2 chu kỳ kinh, chụp lại tử cung vòi trứng, buồng tử cung hoàn toàn bình thường, không có hiện tượng tái dính. Hiện tại, chị đang mang thai tháng thứ 7. Mẹ và thai đều khỏe mạnh, 2 vợ chồng đang hạnh phúc chuẩn bị chào đón con yêu ra đời.

Dính buồng tử cung là một trong nhiều tổn thương tại buồng tử cung khiến người phụ nữ khó có thể mang thai. Thạc sỹ, Bác sĩ Trịnh Thị Thúy cho biết thêm, có khoảng 1.5 – 3% bệnh nhân được chẩn đoán vô sinh – hiếm muộn là do nguyên nhân này.

Uống thuốc đái tháo đường mua trên mạng, người đàn ông nguy cơ nhiễm trùng máu Tiền sử đái tháo đường nhưng không đi khám mà tự ý mua thuốc qua mạng uống, người đàn ông phải nhập viện cấp cứu gấp, nguy cơ nhiễm trùng máu.

Giải thích rõ hơn với phóng viên Infonet, BS Thuý cho biết, buồng tử cung là một khoang trống trong lòng tử cung, nơi đón nhận, bao bọc cho “mầm sống” sau khi tinh trùng và trứng gặp nhau. Tuy nhiên, vì một vài nguyên nhân mà nơi trú ngụ ấm áp đó phải chịu những tổn thương, ảnh hưởng không nhỏ tới ước mơ làm cha làm mẹ của nhiều gia đình hiếm muộn.

Dính buồng tử cung là tổn thương thường gặp ở các chị em đang trong độ tuổi sinh sản. Hiện tượng này xảy ra khi niêm mạc buồng tử cung bị mất đi khiến lớp dưới niêm mạc ở hai bên thành tử cung lộ ra, tạo nên các dải dính, ngăn chặn sự tái tạo bình thường của nội mạc tử cung sau mỗi chu kì kinh nguyệt.

“Dính buồng tử cung là biến chứng hay gặp sau khi nạo, hút thai; thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật can thiệp vào buồng tử cung hoặc do lao sinh dục, …. Khi buồng tử cung bị dính sẽ làm cho diện tích buồng tử cung hẹp lại, ngăn cản sự làm tổ của phôi thai. Đây cũng chính là 1 trong nhiều nguyên nhân gây vô sinh, lưu sảy thai, đẻ non thậm chí vỡ tử cung ở người phụ nữ”, BS Thuý cho biết.

Trong khi đó, theo số liệu từ Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam cho biết, mỗi năm cả nước có gần 300.000 ca nạo phá thai mà chủ yếu rơi vào độ tuổi 15-19. Trong đó, có 20-30% là phụ nữ chưa kết hôn, 60-70% mới chỉ là học sinh, sinh viên. Đây thực sự là số liệu khiến các bác sĩ sản phụ khoa ái ngại, bởi đó chính là nguyên nhân gây ra tình trạng dính buồng tử cung dẫn đến vô sinh.

BS Thuý cũng cho biết thêm vị trí dính buồng tử cung có thể ở đáy buồng tử cung, giữa buồng tử cung, góc sừng, ống cổ tử cung, cá biệt, có nhiều trường hợp dính toàn bộ buồng tử cung. Tùy vào vị trí, diện tích dính hay độ dày của dải dính, lượng kinh nguyệt hàng tháng mà dính buồng tử cung được chia làm 3 mức độ.

Ở mức độ nhẹ, bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng, chỉ phát hiện tình cờ khi bệnh nhân tiến hành siêu âm phụ khoa, chụp X – Quang tử cung vòi trứng, … Nếu lượng máu kinh hàng tháng đột ngột giảm hoặc vô kinh sau khi thực hiện can thiệp vào buồng tử cung (nạo, hút thai, loại bỏ polyp, …) là dấu hiệu phổ biến của dính buồng tử cung mức độ vừa và nặng mà chị em có thể nhận biết được.

Trường hợp dính ở ống cổ tử cung sẽ gây ra hiện tượng bế kinh, kinh nguyệt bị ứ đọng trong buồng tử cung và không thể thoát ra ngoài âm đạo như các chu kì thông thường.

Theo BS Thuý, hiện nay, tùy theo mức độ dính mà các bác sĩ sẽ thực hiện nong buồng tử cung tách dính hoặc phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt dính. Tuy nhiên, hiệu quả điều trị vẫn còn là một thách thức với chuyên ngành sản phụ khoa cũng như hỗ trợ sinh sản bởi khả năng tái dính sau can thiệp vẫn khá cao (khoảng 48 – 70%).

Trước thực tế này, Bệnh đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đã nghiên cứu và tiên phong áp dụng Kĩ thuật Bơm Gel chống dính kết hợp liệu pháp Hormone trong điều trị các trường hợp dính buồng tử cung.

Kết quả có khoảng 70 – 80% bệnh nhân không còn dính buồng tử cung tái phát và tỷ lệ có thai sau phẫu thuật đạt tới 50 – 60%. Đặc biệt, bệnh nhân hoàn toàn có khả năng mang thai tự nhiên sau khi điều trị tách dính buồng tử cung nếu sức khỏe sinh sản của hai vợ chồng bình thường.

Để phát hiện sớm và được can thiệp kịp thời, BS Thuý khuyến cáo chị em nên kiểm tra sức khỏe sinh sản thường xuyên, khoảng 6 tháng/lần. Đặc biệt, với những cặp vợ chồng đang mong con, từng có các can thiệp liên quan tới buồng tử cung thì việc khám và thực hiện các biện pháp thăm dò, xác định nguyên nhân hiếm muộn là rất cần thiết trong hành trình tìm kiếm con yêu.

N. Huyền

Vì sao buffet là hình thức ăn không khoa học, có hại cho sức khoẻ? Theo PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn – Chủ nhiệm khoa phẫu thuật ống tiêu hóa, Bệnh viện TƯQĐ 108, tác hại của việc ăn quá no không chỉ ở việc bắt dạ dày làm việc quá tải mà còn gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe khác.