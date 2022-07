Đi du lịch trót ham vui 'của lạ', thanh niên sống trong hoảng loạn

Sau chuyến du lịch trở về lúc nào N. cũng lo lắng không biết mình có bị bệnh gì hay không, cậu sợ không dám nghĩ tới khoảnh khắc đó

Điện thoại cho bác sĩ cầu cứu, nam thanh niên tên N. tại Hà Nộin 24 tuổi cho biết tuần trước cậu đi du lịch cùng nhóm bạn ở công ty. Mấy anh em sau khi đi tắm biển uống bia, ăn hải sản chán chê, cả nhóm rủ nhau đi bar.

Vào bar được 2 tiếng, N. được bạn đưa cho hai viên thuốc. Sau khi uống xong cả hội lại đi tìm cảm giác lạ. N. không nhớ được mình đã quan hệ với gái mại dâm trong bao lâu chỉ biết khi tỉnh lại cậu hối hận vô cùng vì trót làm bậy.



“Lúc đó không biết do ngấm bia hay do tác dụng của hai viêm thuốc kia, em không nhớ được nhiều phải bảo vệ sức khoẻ ra sao, em không sử dụng bao cao su hay biện pháp phòng bệnh nào. Khi tỉnh lại em luôn lo lắng mắc bệnh và một tuần qua em sống trong sợ hãi không biết mình có nhiễm bệnh lây qua đường tình dục không, có nhiễm HIV không?”- N. chia sẻ.



Không chỉ có N. trường hợp khác là bệnh nhân 34 tuổi cũng trú tại Hà Nội tìm tới bác sĩ vì “sợ quá”. Khi bác sĩ hỏi ra bệnh nhân này mới nói tuần trước đi du lịch về. Trong chuyến du lịch anh em hơi quá chén cộng với tâm lý đi chơi phải thoải mái nên đã quan hệ với gái mại dâm.

Ảnh minh hoạ.

Trong cơn ngà ngà say anh ta chẳng nhớ mình có mang bao cao su phòng hộ hay không. Chỉ biết về nhà được 1 tuần thì tự nhiên đi tiểu buốt, cậu nhỏ chảy nhiều dịch. Từ trước tới nay chưa từng bị như vậy, cảm giác rất sợ hãi, bệnh nhân tìm tới bác sĩ. Kết quả xét nghiệm thanh niên này đã nhiễm bệnh lậu.



Bác sĩ tư vấn cho người bệnh nên đưa cả vợ đi khám và điều trị kịp thời. Anh ta lo lắng không biết giải thích với vợ như thế nào và xin bác sĩ nói rằng bệnh lây do dùng chung khăn tắm khách sạn.

BSCK II Nguyễn Khắc Lợi – Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, ông đã gặp rất nhiều bệnh nhân tới khám vì các bệnh liên quan tới quan hệ tình dục không an toàn. Có bệnh nhân chỉ một lần quan hệ ngoài luồng đã nhiễm bệnh, có bệnh nhân thường xuyên quan hệ ngoài vợ, chưa thấy triệu chứng gì bất thường nên chủ quan nghĩ là đang có “rau sạch”nhưng đã nhiễm giang mai từ khi nào không hay.

Bác sĩ Lợi cho biết nam giới luôn muốn tìm cảm giác mới lạ, muốn chinh phục nên không ít người trong số họ thường nghĩ chuyện chăn gối “đói là phải ăn”. Nhiều anh than thở vợ cấm vận hay vợ tẻ nhạt, rồi một tý lạ bằng tạ cái quen để họ tìm cách thoả cơn khát của lạ của mình.



Tuy nhiên, khi tìm kiếm những cái lạ nhiều người phải trả giá đắng bằng việc mắc các bệnh lây qua đường tình dục như sùi mào gà, giang mai, HIV, viêm gan C, viêm gan B, thậm chí quan hệ lăng nhăng nhiễm virus HPV không theo dõi kịp thời có thể gây ung thư dương vật.



Do đó, bác sĩ Lợi cảnh báo nam giới nếu rơi vào tình huống không an toàn thì buộc phải sử dụng bao cao su. Hạn chế quan hệ tình dục miệng vì cách quan hệ này cũng mang lại nguy cơ lây truyền bệnh rất lớn.



BS Lợi cho biết nhiều anh chồng đi tìm của lạ còn lây cả bệnh cho vợ, đặc biệt là virus HPV, là một trong những nguyên nhân gây mụn cóc sinh dục hoặc ung thư cổ tử cung, ung thư vòm họng.



Khánh Chi