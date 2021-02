5 tác nhân gây viêm mũi dị ứng

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Đoàn - nguyên Giám đốc Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, tỷ lệ dân số mắc bệnh viêm mũi dị ứng rất cao chiếm khoảng 20-40% và ngày càng gia tăng. Tại Việt Nam, theo thống kê, bệnh viêm mũi dị ứng chiếm khoảng 20-30% các bệnh lý về tai, mũi, họng.

Giải thích về tỷ lệ nhiễm cao này, PGS Đoàn cho biết, thời tiết ngày càng khắc nghiệt, môi trường sống thay đổi làm cho các dị nguyên tác động lớn đến con người đặc biệt là mũi, đây là lớp niêm mạc đầu tiên tiếp xúc với các tác nhân đường hô hấp.

Có rất nhiều tác nhân gây ra chứng viêm mũi dị ứng, người dân có thể chú ý tới một số yếu tố dưới đây:

Yếu tố thời tiết: Khi thời tiết chuyển từ lạnh sang nóng hoặc từ nóng sang lạnh, người bệnh chưa kịp thích ứng sẽ dễ bị viêm mũi dị ứng.

Yếu tố dị nguyên: Phấn hoa, lông chó mèo, vi khuẩn, virus, thời tiết, hóa chất, làm việc gắng sức là những yếu tố có khả năng gây ra chứng viêm mũi dị ứng cho người bệnh.

Yếu tố môi trường: Môi trường sống và làm việc hàng ngày nếu tồn tại nhiều khói độc hại, bụi nhà, bụi mịn, ô nhiễm, hóa chất độc hại sẽ gây kích ứng niêm mạc mũi.

Yếu tố bệnh lý nền: Ở những bệnh nhân đang mắc chứng bệnh liên quan đến tai-mũi-họng sẽ có nguy cơ mắc viêm mũi dị ứng cao hơn người bình thường.

Yếu tố cấu tạo mũi: Đối với những người mắc dị tật bẩm sinh như mũi bị vẹo, gai vách ngăn, vách ngăn mỏng,… có nguy cơ mắc viêm mũi dị ứng cao hơn.

PGS Nguyễn Thị Hoài An chia sẻ về dấu hiệu của viêm mũi dị ứng

Dấu hiệu viêm mũi dị ứng

Theo PGS Nguyễn Thị Hoài An – nguyên bác sĩ BV Tai mũi họng Trung ương, Giám đốc BV Đa khoa An Việt, khi mới khởi phát, người bị viêm mũi dị ứng có thể cảm thấy ngứa ở mũi, họng, mắt hay ống tai. Tiếp theo sẽ là những cơn hắt hơi, kèm theo là ngạt mũi và chảy mũi dịch trong. Nếu bệnh nhân là trẻ em thì có thể không hắt hơi mà chỉ ngạt mũi và chảy mũi nước trong.

Các cơn dị ứng thường đến đột ngột, sau đó hết rất nhanh và cơ thể trở về trạng thái bình thường. Bệnh viêm mũi dị ứng không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng sẽ làm giảm chất lượng cuộc sống cũng như công việc của bệnh nhân.

PGS An cũng cho biết bệnh viêm mũi dị ứng có mối liên quan đặc biệt với bệnh hen. Khoảng 40% người từ mắc bệnh viêm mũi dị ứng chuyển sang mắc bệnh hen. Do đó, ngay từ khi có những triệu chứng nghi ngờ, người bệnh cần có biện pháp ngăn ngừa từ khi mới biểu hiện.

Người mắc viêm mũi dị ứng thường có các biểu hiện: hắt hơi, ngứa mũi, nghẹt mũi, sổ (chảy nước mũi) tái lại nhiều lần.

PGS An cho biết viêm mũi dị ứng là bệnh sẽ tái phát, điều trị dai dẳng. Với mỗi đợt cấp và mạn sẽ có cách điều trị riêng, tùy cơ địa mỗi người bệnh cần tuân thủ tuyệt đối phác đồ điều trị của bác sĩ để bệnh hạn chế tái phát. Do đó, khi gặp những dấu hiệu cảnh báo trên, người bệnh cần đến cơ sở y tế khám ngay và tránh xa với yếu tố hay kích ứng.

Viêm mũi dị ứng là bệnh hay gặp trong mùa Đông - Xuân, bệnh tuy không nguy hiểm, nhưng gây nhiều phiền toái cho người mắc, nếu không điều trị ngay, bệnh có thể gây biến chứng nặng hơn.

Khi bị viêm mũi dị ứng, nhiều người thường sử dụng thuốc co mạch. PGS An cho biết đây là sai lầm. Thuốc co mạch được dùng trong những trường hợp nghẹt mũi do các bệnh lý cấp tính trong các bệnh lý cảm, viêm đường hô hấp trên do siêu vi, viêm mũi xoang cấp.

Khi sử dụng thuốc co mạch thì không nên sử dụng quá 5 ngày. Nếu sau 5 ngày vẫn còn nghẹt mũi, nên đi khám bác sĩ để có cách điều trị thích hợp. Tuyệt đối không nên tiếp tục sử dụng thuốc co mạch kéo dài. Sử dụng thuốc co mạch kéo dài có thể gây ảnh hưởng tới khứu giác.

Khánh Chi