Bị bỏng 2 bàn chân do vô tình cho 2 chân vào chậu nước nóng nhưng bé trai 17 tháng tuổi ở Yên Bái không được gia đình đưa đi bệnh viện điều trị mà tự điều trị tại nhà bằng đắp thuốc nam. Sau 6 ngày đắp thuốc nam, 2 bàn chân bé trai bị nhiễm trùng nặng.

Bệnh nhi được người nhà đưa đến viện trong tình trạng quấy khóc, vùng bỏng 2 bàn chân sưng nề chảy dịch đục, trợt da, từ cổ chân đến các ngón chân da bẩn, nhựa lá cây dính bết vào vết bỏng, hai bàn chân nhiễm trùng nặng, cử động cổ chân hạn chế.

Người nhà bệnh nhi cho biết, bé vô tình cho cả hai chân vào chậu nước sôi vừa rót ra chậu cách ngày vào việc 6 ngày. Ở nhà điều trị bằng đắp thuốc nam nhưng sau đó bé quấy khóc, sốt, vết bỏng chảy dịch đục, bé không ăn, bàn chân sưng nề, nóng gia đình đưa bé đến bệnh viện khám.

Đắp thuốc nam trị bỏng, bé 17 tháng nhiễm trùng nặng

Tại bệnh viện, bệnh nhi được sát khuẩn chuyển phẫu thuật làm sạch vết thương, dùng thuốc giảm đau, chống sốc.

Bác sĩ trực tiếp tiếp nhận và thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhi cho biết: Bệnh nhi bị bỏng ở mức độ II, III nếu sau khi bị bỏng đến bệnh viện xử lý vết thương ngay thì thời gian phục hồi sẽ nhanh chóng tránh các biến chứng nguy hiểm cho bệnh nhi. Nhưng do không được điều trị đúng cách bệnh nhi hiện tại bị nhiễm trùng nặng hai bàn chân, nguy cơ nhiễm trùng huyết và có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào.

Hiện tại bệnh nhi đang được chăm sóc và theo dõi tại khoa Chấn thương chỉnh hình – BVĐK Hùng Vương.

Các bác sĩ liên tục đưa ra lời cảnh báo đến người dân về các trường hợp bệnh nhân nhập viện điều trị trong tình trạng nhiễm trùng nặng vết bỏng do đắp lá thuốc điều trị, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều người quá tin tưởng vào tác dụng kỳ diệu của đắp lá thuốc. Có những bệnh nhân vùng bỏng đã hoại tử sâu, phải ghép da rất phức tạp, để lại nhiều di chứng cho bệnh nhân cũng như thời gian điều trị kéo dài.

Các bác sĩ khuyến cáo tới người dân, khi bị bỏng trước tiên cần cách ly bệnh nhân tránh xa tác nhân gây bỏng, băng nhẹ hoặc che phủ vết thương bằng gạc, vải sạch rồi nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Nhân - Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết bệnh viện cũng thường xuyên tiếp nhận các bé bị bỏng do sơ cứu sai cách. Nguyên nhân chủ yếu là tiếp xúc với chất lỏng nóng (hơn 70%), phỏng lửa thường là nguyên nhân thứ hai, kế đến là phỏng do điện hoặc do yếu tố hóa học như acid….

Bác sĩ Nhân cho biết khi bị bỏng cần sơ cứu đúng, đưa ra khỏi nguồn nhiệt, làm nguội vết phỏng. Uống nhiều nước khi phỏng nặng. Hạn chế vô khuẩn, đắp gạc vô trùng lên vết phỏng, thoa kem chống phỏng. Phát hiện dấu hiệu nhiễm trùng sung, đỏ, có mũ cần dùng kháng sinh

Khi bị bỏng, tuyệt đối không thoa kem đánh răng lên vết phỏng, đổ nước mắm lên vết bỏng, chọc hút dịch bỏng.

Để phòng trẻ bị bỏng, bác sĩ Nhân khuyến cáo nên để xa tầm tay trẻ em: Bình thủy, nước sôi. Hóa chất: acid..

Điện, nhất là những ổ điện để thấp như ổ điện tivi, thần tài, những ổ điện không sử dụng cần bít lại bằng những miếng cao su..

