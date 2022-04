Cứ ngỡ hiếm muộn mang bầu, người phụ nữ Nghệ An không ngờ bị u nang “khủng” nặng 7kg

Các bác sĩ đã phát hiện người phụ nữ 46 tuổi ở TP Vinh (Nghệ An) mang khối u nang buồng trứng nặng tới 7kg.

Ngày 26/4, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cho biết, các bác sĩ của bệnh viện này vừa mổ loại bỏ khối u nang buồng trứng nặng 7kg khỏi cơ thể cho một bệnh nhân nữ 46 tuổi.

Theo đó, gần một năm qua, chị P.T.T. (46 tuổi, trú xã Nghi Ân, TP Vinh) phát hiện bụng mình ngày một lớn lên. Hàng chục năm mong chờ con, nay thấy bụng ngày một to lên, chị vui mừng vì nghĩ lần này mình đã sắp được làm mẹ.

Thế nhưng bằng nhạy cảm của người phụ nữ đã từng lưu thai hàng chục năm trước đó, chỉ vài tháng sau chị biết là không phải có thai. Dù vậy chị T. vẫn chần chừ không đến bệnh viện thăm khám.

Mới đây, khi cảm thấy đau, chướng bụng và ùa về nỗi sợ một lần phải mổ cấp cứu vì vỡ u nang trước đó 12 năm khiến chị T. đến Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An để thăm khám.

Tại đây, các bác sỹ xác định chị T. không phải mang thai mà ổ bụng bị một khối u nang lớn chiếm hết không gian lên tới thượng vị nên chỉ định phẫu thuật khẩn cấp. Sau hơn 3 giờ đồng hồ, khối u nang buồng trứng nặng 7kg được các bác sĩ bóc tách, lấy ra ngoài thành công.

Các bác sỹ tiến hành phẫu thuật, bóc tách khối u nặng 7kg cho bệnh nhân P.T.T

Bác sĩ CK1 Đậu Thị Tân Quyên - Khoa Phụ Sản (Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An) cho biết, việc phẫu thuật u buồng trứng cho người bệnh cao tuổi có thiếu máu cục bộ và từng trải qua 1 cuộc phẫu thuật … tiềm ẩn nguy cơ dính ruột, tai biến do gây mê. Vì thế, ca phẫu thuật đòi hỏi phải có sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều chuyên khoa cùng êkip gây mê hồi sức. Đồng thời, phẫu thuật viên phải thao tác bóc tách chuẩn xác, hạn chế mất máu và tránh tổn thương các cơ quan khác trong ổ bụng, rút ngắn thời gian phẫu thuật, đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân P.T.T. phục hồi sức khỏe tốt, tỉnh táo, các chỉ số ổn định.

Việt Hòa