25 % phụ nữ thiếu sắt

PGS.TS.BS. Nguyễn Hà Thanh – Phó Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, cho biết bệnh thiếu máu là bệnh lý phổ biến mà bắt nguồn từ thiếu sắt.

Sắt là vi chất cần thiết cho cơ thể có nhiều chức năng, chức năng quan trọng nhất là thành phần huyết sắc tố giúp cho cơ thể vận chuyển oxy đến các cơ quan, tổ chức. Khi bệnh nhân thiếu sắt hậu quả đầu tiên trên lâm sàng bao giờ cũng là thiếu máu.

Theo PGS. Thanh, thiếu máu là bệnh mà người bệnh bị thiếu sắc tố trong máu, gây ra các hậu quả cho các cơ quan trong cơ thể, vì sắc tố là chất mang oxy đến các cơ quan chủ yếu trong cơ thể, nên hậu quả của thiếu máu rất nhiều và đa dạng.

Còn theo PGS. Lê Thị Bạch Mai – Phó viện trưởng Viện dinh dưỡng Quốc gia, với phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, thiếu máu thiếu sắt trong cộng đồng khá phổ biến, cứ 4 chị em thì có 1 người thiếu máu. Với phụ nữ có thai cứ 3 người thì 1 người bị thiếu máu. Trẻ em tỷ lệ thiếu máu có thể lên đến 42%.

PGS. Mai cho rằng, thiếu máu không phải là dạng thiếu vi chất cao nhất, nhưng bệnh lại khó xử lý, điều trị và dự phòng, người rất dễ thiếu máu, thiếu sắt là bệnh của người nghèo. Nguồn cung thực phẩm với vi chất để dự phòng thiếu máu lại là dành cho người có điều kiện nên với người nghèo cũng khó khăn hơn. Trong cộng đồng có sử dụng uống viên sắt và acidfolic cho phụ nữ mang thai.

Cứ 4 phụ nữ có 1 người mắc bệnh này, đặc biệt là bà bầu. Ảnh minh họa

Nguy hiểm khi thiếu máu

PGS. Mai cho biết, thiếu máu thiếu sắt kéo dài sẽ trở thành thiếu máu mãn tính và nó làm cho các cơ quan trong cơ thể chúng ta đều ở trong tình trạng thiếu oxy. Việc đầu tiên là sự chuyển hoá của các cơ quan trong cơ thể chúng ta đều xảy ra không bình thuờng, ngay cả chuyển hoá các chất dinh dưỡng axit amin, tinh bột chuyển thành gluco, được chuyển hoá trong môi trường không bình thường nó tạo ra sản phẩm trung gian và đó là gốc tự do.

Gốc tự do hình thành tạo ra rất nhiều bệnh tim mạch, ung thư, đái đường. Gốc tự do luôn có nhu cầu phải thu điện tích lượng để không gốc tự do, nó tấn công vào các tế bào khiến cơ quan bị tổn thương và chúng ta mắc bệnh.

Đối với trẻ nhỏ, thiếu sắt làm cho trẻ chậm tăng trưởng chiều cao, muốn con có chiều cao tối ưu, thiếu máu, thiếu sắt không đủ oxy rất mệt mỏi kém tập trung, thiếu máu kéo dài để lại hậu quả với trẻ em, phụ nữ có thai vì dẫn đến băng huyết sau sinh, xảy thai...

PGS. Thanh cho biết các nguyên nhân thiếu máu nhìn chung là lành tính và đều có thể chữa khỏi, nếu chúng ta xác định và chẩn đoán đúng điều trị đúng. Chia thành 3 nhóm lớn nhóm bệnh gây mất máu mạn tính: bị dạ dày, tá tràng, trĩ, nhiễm giun. Thứ 2 là thiếu máu do tăng nhu cầu sử dụng đó là khi chúng ta không đủ lực lượng vật chất để tổng hợp lên huyết sắc tố khi đấy thiếu máu xảy ra hay gặp phải ở phụ nữ có thai, cho con bú, dậy thì. Thứ ba, là bệnh nhân bị thiếu máu huyết tán.

PGS. Mai cho biết, hiện nay có tình trạng nhiều chị em phụ nữ sợ béo ăn kiêng quá dẫn tới tình trạng thiếu máu, thiếu sắt. Vì vậy, PGS. Mai cho rằng cần phải ăn đủ 5 nhóm thực phẩm, không nên quá kiêng, đa dạng phải hiểu là nhiều thực phẩm. Phải đủ năng lượng, đạm, đường, vitamin và khoáng chất.

Để bổ sung sắt, tăng cường sức khoẻ, theo PGS. Mai cần duy trì chế độ ăn đầy đủ cung cấp thực phẩm giàu sắt như thịt bò, lợn, những phần thịt thâm của gia cầm. Bên cạnh đó quan tâm đến sắt trong trứng, rau muống, rau ngót chứa nhiều sắt.

Khánh Chi