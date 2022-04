Con trai lớp 7 dậy thì than đau ngực, bố hốt hoảng tưởng hạch vú

Cậu con trai sinh năm 2009 than thở với bố về việc ngực của mình có tật và đau. Thay vì nghĩ con đang ở tuổi dậy thì thì ông bố trẻ sợ hãi con bị hạch vú và đưa đi khám.

Anh Triệu Đức Duy (40 tuổi, Thái Bình) kể lại câu chuyện cười ra nước mắt khi con anh đến tuổi dậy thì nhưng ông bố thì không hề biết vì “nó khác thế hệ mình quá”. Anh Duy kể con trai anh sinh cuối năm 2009, hiện đang học lớp 7. Ở nhà, cu cậu hay trò chuyện với bố hơn mẹ.



Gần đây, anh thấy con trai kể với bố 1 bên vú của bé có hạch rất đau. Anh Duy cũng kiểm tra thấy đúng bé có 1 bên hạch còn bên kia không có hiện tượng gì. Sợ con bị hạch vú hay u gì, anh Duy vội vàng đưa con vào bệnh viện kiểm tra.



Khi khám, bác sĩ cho biết bé đang ở tuổi dậy thì và sưng đau tuyến vú hoàn toàn bình thường. Anh Duy lúc này chỉ biết bứt tóc “tưởng chỉ bé gái mới phát triển tuyến vú, anh chẳng nhớ lúc mình dậy thì như thế nào nên con hỏi thế, bố hoang mang”.



Chị Quách Thu Hà (Bắc Ninh) chia sẻ chuyện con trai chị học lớp 6 cũng than đau ngực. Chị Hà nghĩ chỉ bé gái mới đau ngực khi dậy thì, không ngờ bé trai cũng đau ngực.



Thay vì giải thích cho con hiểu đó là biểu hiện của tuổi dậy thì, chị Hà lại bảo với con “đang phát triển vú để lớn như mẹ”. Cu cậu sợ hãi vì không muốn có ngực phát triển như mẹ của bé.



Còn trường hợp của con trai chị Vũ Thị Mai, (Thành phố Việt Trì, Phú Thọ) thì khác. Con chị học lớp 8, khi về nhà bé chỉ than thở với mẹ tại sao con lớn nhưng vẫn “tốt dây xấu củ”. Chị Mai đỏ mặt không hiểu vì sao con nói thế.

Bệnh nhi khám dậy thì tại BV Nhi Trung ương.



Khi trò chuyện kỹ cùng con, chị Mai mới biết các bé đi học cùng đi vệ sinh và những đứa trẻ đang dậy thì so sánh cơ quan sinh sản của nhau. Con trai chị Mai bị bạn chê là bé, xấu nên chúng trêu cu cậu là tốt dây, xấu củ. Chị Mai và chồng cũng bối rối và phải lên mạng tìm hiểu và có cách giải thích với con để cu cậu không còn băn khoăn của mình thua kém của các bạn.



Theo bác sĩ Trần Thu Thuỷ - nguyên bác sĩ công tác tại Bệnh viện Nhi Trung ương, dậy thì là giai đoạn cơ thể thay đổi cả về thể chất và tâm lý để chuyển từ một đứa trẻ thành người trưởng thành. Quá trình này thường bắt đầu xuất hiện ở lứa tuổi 8-13 đối với bé gái và 9-14 đối với bé trai.



BS Thuỷ cho biết ở trẻ trai dấu hiệu dậy thì đầu tiên là tăng kích thước tinh hoàn. Vài tháng sau, lông mu bắt đầu mọc. Lông mu, lông nách, tinh hoàn và dương vật tiếp tục phát triển.



Đặc biệt, bác sĩ lưu ý bé trai có thể có kích thước dương vật như của người lớn ở độ tuổi 13 hoặc muộn lắm là ở tuổi 18. Lúc đầu, dương vật sẽ phát triển về chiều dài, rồi mới đến bề ngang. Bé trai tuổi teen thường có xu hướng dành nhiều thời gian quan sát dương vật của mình hơn và có thể lén lút so sánh với dương vật của bé trai khác.



Hầu hết bé trai đều không biết chức năng tình dục không phụ thuộc đến kích thước của dương vật, hoặc kích thước của một dương vật khi nó đang mềm không nhất thiết sẽ tương ứng với kích thước của nó khi cương lên. Cha mẹ có thể giải tỏa mối bận tâm này của con bằng cách nói trước với con.



Nam đạt tốc độ tăng chiều cao tối đa chậm hơn nữ 2-3 năm. Hiện tượng này thường bắt đầu bằng bàn tay và bàn chân to ra, rồi đến cánh tay và cẳng chân, thân và ngực phát triển.



Những thay đổi khác bao gồm giọng trầm hơn, cơ bắp to lên, có khả năng cương cứng và xuất tinh (đặc biệt là xuất tinh tự nhiên, còn gọi là ‘giấc mơ ướt’).



Ở một số em trai, ngực có thể phát triển, sưng đau tuyến vú. Ngực sẽ phát triển trở nên cứng hơn và nhú lên với đường kính khoảng 2 cm quanh núm vú. Đôi khi tình trạng này trở nên quá mức, trở thành hiện tượng “vú to nam giới” hay gặp ở các trẻ béo phì.



BS Thuỷ cho biết những thay đổi của cơ thể bé tiếp tục trong thời gian dài. Quá trình dậy thì hoàn thành sau 3-4 năm với lông mu, tinh hoàn và dương vật đạt kích thước như ở người lớn. Tiếp theo ngực và râu phát triển. Các bé trai đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất chậm hơn các bạn gái, thường là khi lên 14 tuổi.



Với trẻ ở giai đoạn dậy thì, cha mẹ cần quan tâm trẻ hơn, tăng cường giáo dục giới tính tránh các tình trạng lạm dụng tình dục hoặc trẻ tự tìm hiểu do tò mò gây hậu quả đáng tiếc.

Khánh Chi