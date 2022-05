Cơ thể bạn sẽ “hỏng hóc” ra sao nếu ngừng 'chuyện ấy'

Theo các bác sĩ cái gì không dùng đến củng gỉ sét và hỏng hóc và con người cũng thế. Nếu bạn ngừng quan hệ tình dục thì cơ thể bạn sẽ nhanh lão hoá.

38 tuổi đã mãn kinh chỉ vì ngừng chuyện ấy

Chị Lê Hương – 38 tuổi, Hà Nội giật mình vì 3, 4 tháng chị mới xuất hiện chu kỳ 1 lần, mỗi lần cũng rất ít ỏi. Đêm ngủ chị thường trải qua nhiều cơn bốc hoả, có lúc người nóng bừng bừng cảm giác chỉ muốn cởi bỏ hết quần áo ngâm mình vào bồn nước mát lạnh. Chị Hương đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ siêu âm cho biết chị bị suy buồng trứng, các nang trứng còn rất ít, nội tiết tố suy giảm. Bác sĩ chẩn đoán tiền dậy thì.



Ở tuổi của chị Hương việc mãn kinh sớm ảnh hưởng tới sức khoẻ rất lớn. Hiện tại, ngoại hình chị được coi là trẻ so với bạn cùng tuổi nhưng nếu không kiểm soát nội tiết tố, duy trì kéo dài thời gian có kinh thì chỉ tới tuổi 40 chị sẽ phải đối diện với nám, sạm, bạc tóc… đủ các bệnh lý của tuổi mãn kinh.



Chị Hương phải sử dụng thuốc nội tiết tố để kích thích buồng trứng phát triển, nội tiết tốt lên. Việc sử dụng nội tiết tố cũng nguy hiểm vì đối diện với nhiều tác dụng phụ. Tuy nhiên, cân nhắc được mất thì vẫn phải dùng thuốc.

Chị Hương chia sẻ với bác sĩ, hai vợ chồng chị ở cách xa nhau. Chồng chị làm việc tại Nhật. Hai năm nay dịch bệnh hai vợ chồng không gặp nhau. Chị Hương không có quan hệ tình dục, bản thân chị cũng thấy mình không có ham muốn sinh lý và quên đi chuyện ấy. Bác sĩ cho rằng việc ngưng “yêu” quá sớm là lý do khiến chị rơi vào tình trạng suy giảm chức năng sinh lý.



Chị Vũ Minh Thuỳ - Đống Đa, Hà Nội chia sẻ chị cũng sống trong cảnh xa chồng. Chồng chị Thuỷ ba năm nay thường xuyên đi công tác xa. Chị ở nhà chăm sóc hai con. Chuyện ấy đứt đoạn. Chị Thuỷ thấy sức khoẻ của mình xuống, mắt mờ, mặt nhiều nám. Tuy nhiên, khi chồng về trong cả tháng anh chị làm chuyện ấy bù theo kiểu no dồn đói góp. Thời gian nào chồng chị về, ân ái nhiều chị thấy mình khoẻ hơn, vui vẻ nhiều hơn đặc biệt mắt cũng sáng hơn. Chị Thuỳ cảm nhận chuyện ấy như liều doping cho cơ thể tuổi tiền mãn kinh của mình thức giấc.



Cơ thể ra sao nếu ngừng sex?



Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Liên – Trưởng khoa Thận tiết niệu – Nam học, Bệnh viện E trung ương, quan hệ tình dục thường xuyên được xem là liều thuốc tinh thần, liều thuốc miễn dịch trong cuộc sống. Nếu một ngày, bạn thiếu liều doping này thì sẽ sinh ra tâm lý chán nản, mệt mỏi hơn thậm chí rối loạn cả thần kinh, rối loạn nhịp tim, hay hồi hộp hơn.



Ngừng quan hệ tình dục có rất nhiều lý do. Bạn ngưng quan hệ tình dục do xa bạn tình, ngừng quan hệ hay do sức khoẻ, tâm lý, bệnh lý mang theo. Bạn ngừng quan hệ tình dục trong thời gian ngắn hay dài sẽ ảnh hưởng khác nhau.



Có nhiều người sống bình thường nhưng không có tình dục họ cũng không ảnh hưởng gì.



Những người quan hệ tình dục rồi nhưng bỗng chốc ngừng quan hệ sẽ có rối loạn về cơ thể. Ở nam và nữ có điểm giống và khác nhau.



Bác sĩ Liên cho biết ở nam giới nếu ngưng yêu thì có thể dẫn tới tình trạng xuất tinh sớm, rối loạn cương, giảm chức năng tinh hoàn, tinh trùng cũng kém hơn. Tuyến tiền liệt cũng ảnh hưởng do tinh dịch ứ đọng ở túi tinh lâu hơn gây viêm tuyến tiền liệt. Phái mạnh thiếu chuyện ấy cũng trở nên cáu bẳn, khó tính hơn thậm chí suy giảm cả trí nhớ, chậm tiếp thu luồng thông tin mới giống như bộ máy đang bị “đơ”.



Ở nữ giới ngưng quan hệ tình dục còn có thể bị rối loạn kinh nguyệt, khả năng rụng trứng sẽ giảm, cô bé sẽ khô hạn hơn… xuất hiện cơn đau nửa đầu.



Cả hai giới giống nhau là nếu không quan hệ tình dục thường xuyên, miễn dịch có thể suy giảm, hay ốm hơn, ảnh hưởng hệ tiêu hoá chán ăn, mệt mỏi, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch hơn.



Chuyện ấy cũng là cách luyện tập sức khoẻ, ngừng quan hệ tình dục khiến bạn tăng nguy cơ tăng cân.

Nếu các cặp đôi dành thời gian cho nhau hơn, ân ái nhiều hơn cũng là bài tập dành cho trí nhớ của họ.



Ngoài ra, ngưng quan hệ tình dục còn làm giảm ham muốn tình dục cả ở hai giới, giảm các mối liên kết của hai vợ chồng, họ thấy chuyện ấy nhàm chán và sẽ thấy cuộc sống nhạt nhẽo hơn.

