Chuyên gia Trung Quốc đi karaoke trá hình dù đang tự cách ly, nhân viên thiếu nội y bỏ chạy tán loạn

Giữa khuya 4/5, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại một số điểm kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Quận 1.

Cùng đoàn có Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hữu Hưng, Phó đoàn kiểm tra và đại diện các sở, ngành liên quan.

Đoàn kiểm tra tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ nhà hàng – KTV

Kiểm tra tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ nhà hàng – KTV (tên gọi khác The King, địa chỉ 102 - 104 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1). Đây là toà nhà gồm 1 trệt, 4 lầu với nhiều phòng riêng, đăng ký kinh doanh các dịch vụ ăn uống, kinh doanh trá hình dịch vụ Karaoke. Mặc dù Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu các dịch vụ Karaoke phải tạm dừng hoạt động từ 18 giờ ngày 30/4, tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra The King đang tổ chức cho khách tập trung hát hò, vi phạm phòng chống dịch bệnh.

Cụ thể, Đoàn công tác bất ngờ kiểm tra, toàn bộ nhân viên phục vụ và khách trong các phòng VIP (từ VIP 1 đến VIP 13) nháo nhào tháo chạy lên các tầng trên. Tại các phòng VIP 13 và VIP 14 vỏ lon bia, đồ nhậu vương vãi trên bàn, một số nhân viên nữ thiếu nội y bỏ chạy.

Nhiều khách trong nước và nước ngoài đang hát hò không tuân thủ quy định phòng dịch

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 4 người Nhật Bản, 4 người Trung Quốc và hàng chục người Việt Nam trên người đặc mùi bia rượu. Đặc biệt, trong 4 người Trung Quốc, có 1 người tên LuoRongFan, chuyên gia của Công ty TNHH Uân Sâm (Trung Quốc, có địa chỉ số 59/2 ấp Bình Thạnh, xã Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An) mới hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại Hưng Yên từ ngày 7 đến 21/4 và đang trong thời gian tự cách ly 14 ngày tại công ty Uân Sâm.

Ghi nhận tại đây, tất cả khách và nhân viên của The King không ai thực hiện 5K. Chủ quán thừa nhận các sai phạm trong công tác phòng chống dịch của thành phố.

Trong những khách tại đây có một khách là người Trung Quốc chưa hết thời gian tự cách ly

Phó chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức đã chỉ đạo các lực lượng chức năng quận 1 phối hợp cùng HCDC tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tất cả nhân viên và khách trong The King, giao lực lượng công an quận 1 cùng công an TP.HCM tổ chức lấy thông tin của nhóm người Trung Quốc và Nhật Bản theo các qui định.

Phó chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức cho biết, một số điểm kinh doanh ăn uống, cà phê… đang chủ quan, bỏ lỏng các biện pháp phòng chống dịch, không thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố.

The King và những hình thức biến tướng tương tự sẽ được lãnh đạo thành phố trao đổi và bàn giải pháp cũng như có chấn chỉnh đối với lãnh đạo quận 1 trong buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 vào ngày 5/5.

Cảnh cáo GĐ Trung tâm Y tế TP Yên Bái vì vi phạm trong phòng chống Covid-19 Ông Nguyễn Trường Giang - Giám đốc Trung tâm Y tế TP Yên Bái đã bị kỷ luật cảnh cáo do có vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

Qua đây, lãnh đạo TP.HCM mong muốn người dân không chủ quan trong công tác phòng dịch, tuân thủ nghiêm các hướng dẫn của Bộ Y tế và TP.HCM, đồng thời công tác kiểm tra, giám sát người từ vùng dịch đến TP và những người đã, đang trong thời gian tự thực hiện cách ly cũng phải đươc rà soát, làm chặt chẽ hơn.

Đang vui hát karaoke, 8 thanh niên bị công an đưa đi cách ly tự trả phí Đang ngồi hát karaoke tại một quán trên địa bàn TP Móng Cái (Quảng Ninh), 8 thanh niên đã bị phạt 16 triệu đồng và buộc phải đi cách ly tập trung tự trả phí.

Theo suckhoedoisong.vn