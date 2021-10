2 lý do người dân từ TP.HCM không nên về quê vội

Bác sĩ cảm động trước nghị lực của những bệnh nhân U90 chiến thắng Covid-19 Nhiều trường hợp bệnh nhân cao tuổi nhưng họ có nghị lực sống mãnh liệt, mong muốn trở về với con cháu, nên đều cố gắng hợp tác điều trị để vượt qua Covid-19

Anh Vũ Đình Hà (sinh năm 1986, làm công nhân hàn xì tại An Lạc, Bình Tân, TP.HCM) chia sẻ, từ cuối tháng 5, anh không có việc làm, ăn ngủ tại xưởng không phải lo thuê nhà nhưng không có lương và tiền ăn đều phải xin hỗ trợ từ các nhóm từ thiện.



Từ trước tới nay, khi đi làm có lương anh gửi về cho gia đình ở quê. Khi dịch diễn ra, không có lương nên anh chỉ muốn về nhà. Tuy nhiên, quê nhà anh ở tận Đầm Dơi, Cà Mau và anh cũng không biết về bằng cách nào. Hiện, anh Hà chỉ mong muốn được hỗ trợ về quê.

Hàng ngàn người đổ về miền Tây tập trung từ đêm 30/9 đến sáng nay 1/10, tại chốt kiểm soát trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP HCM.

Sáng nay, lực lượng chức năng thông báo họ sẽ được đưa về quê bằng xe khách sau khi có kết quả test nhanh, trường hợp có giấy xét nghiệm âm tính trong 2 ngày không cần phải test lại. Riêng xe máy cá nhân của họ sẽ được vận chuyển bằng xe tải.

Từ 30/9, hàng nghìn người dân từ TP.HCM cũng đổ về các tỉnh miền Tây qua tỉnh Long An. Lãnh đạo tỉnh Long An đã phải ra tận nơi để tư vấn, thuyết phục người dân.



Theo ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, một số công nhân ở các địa phương khác đến như Bình Dương, Đồng Nai, TP HCM phân nhỏ nhóm ra, đưa về các khu vực để bố trí ăn nghỉ; phối hợp với các tỉnh, thành này tổ chức đưa đón.

Hiện nay đối tượng này khoảng 1.200 người. Tỉnh cố gắng trực tiếp lo cho họ trở về quê bằng xe chở người, xe chở xe máy; đảm bảo không để bà con đi tự phát.



Tại Cà Mau, theo Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của tỉnh, tỷ lệ tiêm vắc xin tại tỉnh còn thấp, chủ trương chung của tỉnh vẫn tiếp tục đón công dân có hoàn cách đặc biệt khó khăn. Việc người dân sẽ về quê do các địa phương đồng loạt nới lỏng, BCĐ tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố và ngành chức năng tiếp tục quản lý chặt, tăng cường tuần tra kiểm soát không để bất cứ trường hợp nào về mà địa phương không kiểm soát được.

Những người nào đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin, có kết quả test âm tính thì khi về thực hiện cách ly tại gia đình hoặc hộ gia đình. Đối tượng nguy cơ cao hơn chưa tiêm vắc xin thì cách ly tập trung theo quy định.

Người dân từ TP.HCM tự chạy xe máy về quê.

Tạc Bạc Liêu, tỉnh kiểm soát chặt chẽ tất cả các trường hợp người ra, người vào tỉnh và các phương tiện vận chuyển hàng hóa vào tỉnh phải đảm bảo các nội dung yêu cầu, chỉ đạo, trong đó lưu ý tất cả mọi người không được di chuyển ra/vào tỉnh Bạc Liêu khi chưa được sự cho phép của Chủ tịch UBND tỉnh (hoặc người được Chủ tịch UBND tỉnh phân công, ủy quyền). Sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các trường hợp tự ý về (không có sự cho phép của chính quyền) hoặc né tránh qua các chốt kiểm soát giao thông.



Theo PGS Đỗ Văn Dũng – Chuyên gia dịch tễ, Trường Đại học Y Dược TP.HCM nếu về mặt dịch tễ thì hiện tại người dân các tỉnh ở TP.HCM chưa nên về địa phương vội.



PGS Dũng lý giải các yếu tố không nên trở về địa phương thứ nhất đó là hiện nay tỷ lệ tiêm chủng ở các địa phương khác ngoài hai thành phố Hà Nội và TP.HCM còn thấp. Nguy cơ lây nhiễm lớn nếu phát hiện ổ dịch mới.



Thứ 2: tại TP.HCM hay Bình Dương ca F0 trong cộng đồng mỗi ngày vẫn cao thậm chí như TP.HCM vẫn 4000 ca. Tức 1000 người dân thì nguy cơ có tới 2, 3 người là F0 là bình thường. Vì vậy, nếu 1000 người này muốn đi về quê thì nguy cơ mang dịch bệnh sẽ rất lớn. Đó là lý do vì sao các tỉnh vẫn chưa tìm ra được bài toán để công dân của tỉnh mình về quê. Khi địa phương chưa bố trí được, người dân không nên về tự phát.



PGS Dũng cho rằng thời điểm này, TP.HCM đã mở cửa một số hoạt động, cơ hội việc làm cũng như kế sinh nhai sẽ dần phục hồi. Người dân cần bình tĩnh trước khi quyết định về quê.

Hiện tại, theo PGS Dũng, TP.HCM có thể đưa ra các gói an sinh hỗ trợ người dân ngoại tỉnh để họ yên tâm ở lại TP.HCM làm việc góp phần phục hồi kinh tế sau đại dịch.



Với biến chủng Delta khả năng lây lan rất nhanh thì chúng ta không thể chủ quan được. PGS Dũng cho rằng ông rất e ngại có thể xuất hiện các ổ dịch ở các địa phương khác nếu người dân không cố gắng hợp tác tốt trong công tác phòng chống dịch.

Nhiều tỉnh đã trải qua thời gian thực hiện chỉ thị 16 kéo dài, mọi người đều đã “sợ” dịch bệnh vì vậy cần cố gắng tự phòng bệnh cá nhân là tốt nhất.



K.Chi