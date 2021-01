Bác sĩ chỉ cách ăn uống, vận động làm chậm lão hoá

Biểu hiện sự già hoá của cơ thể

Đến khám tại bệnh viện, chị Nguyễn Thị Hoài (56 tuổi, Thành phố Phủ Lý) than thở với bác sĩ chị bị bốc hoả 11 năm nay nhưng không biết vì lý do gì. Lúc đầu, chị Hoài nghĩ triệu chứng do mãn kinh nhưng sau 5 năm mất kinh thì tình trạng này không giảm. Ngoài bốc hoả, khi kiểm tra chi tiết bác sĩ còn phát hiện chị Hoài bị loãng xương độ 1.

PGS .TS Vũ Thị Thanh Huyền - Trưởng khoa Nội tiết Cơ xương khớp, Bệnh viện Lão khoa Trung ương, cho biết nhiều người còn nghĩ các dấu hiệu của lão hoá là bình thường và không mấy quan tâm tới sức khoẻ của mình, không có thói quen đi kiểm tra sức khoẻ chỉ khi nào bệnh nặng mới vào viện. Trong khi đó, các bệnh lý không lây nhiễm hiện nay đang rất lớn và nó cũng liên quan tới quá trình lão hoá của cơ thể.

Theo PGS Huyền, lão hoá là quá trình tất yếu nhưng tác động đến mỗi người khác nhau. Ở nam và nữ có mốc đánh giá thời điểm.

Ở nữ giới, dấu mốc nhận rõ ràng hơn là giai đoạn mãn kinh và xung quanh giai đoạn tiền mãn kinh, liên quan đến nội tiết, buồng trứng giảm không phóng noãn, không hoạt động. Dấu hiệu của lão hoá da sạm, nhăn nheo, bốc hoả, khó thích nghi hoà nhập.

Nam giới thì giảm hocmon sinh dục. Có người không biểu hiện rõ ràng, có người giảm tập trung, không ham muốn, cáu kỉnh.

PGS Huyền cho biết nếu trước đây người ta đề cặp đến chị em phụ nữ thì bây giờ nam cũng đã được ghi nhận nhưng nam khó phát hiện, ít được quan tâm.

Nguyên nhân của lão hoá, ngoài yếu tố tuổi tác thì lão hoá cũng là quá trình già đi và đáp ứng với môi trường xấu hơn, chậm hơn. Ví dụ tim mạch của chúng ta co bóp chậm hơn, yếu hơn so với tuổi trẻ, hoặc khi thể dục vận động tuổi 40-50 sự thay đổi nhịp tim khi trẻ sẽ tốt hơn là khi già. Con người không thể chống lại quá trình lão hoá mà chỉ có thể làm chậm lại quá trình lão hoá.

Ăn khoa học

Để làm chậm quá trình lão hoá, PGS Nguyễn Thị Lâm – nguyên Viện phó Viện Dinh dưỡng quốc gia, cho biết thực phẩm, ăn uống khoa học là cách tốt nhất để chúng ta chống lại quá trình lão hoá.

Theo đó, cần có dinh dưỡng cân đối giữa các nhóm và đa dạng, ngày ăn 15-20 loại thực phẩm. Đặc biệt, PGS Lâm bật mí ăn nhiều loại rau gia vị như hành, hẹ, húng, kinh giới…làm chậm quá trình lão hoá.

Ngoài ra, cũng nên chú trọng tới vi chất dinh dưỡng. PGS Lâm cho biết chị em phụ nữ chịu tác động của sự lão hoá nhiều hơn nam giới. Trường hợp chị em bị thiếu máu, thiếu sắt thì bổ sung đủ. Chị em cũng thiếu kẽm làm cho sức khoẻ suy giảm nhanh. Kẽm có nhiều trong thức ăn biển, nếu không có thói quen ăn đồ biển thì thiếu.

Uống đủ nước rất quan trọng, uống đều trong ngày không uống quá nhiều vào buổi tối.

Nếu có những ngày áp lực công việc thì chuyển khẩu phần ăn sang salad, hoặc ngô, tinh bột thô làm giảm lượng đường và giúp lượng xơ đảm bảo. Nguyên tắc ăn là nhiều rau xanh, giảm muối, chọn chất béo tốt cho sức khỏe, ăn vừa phải để dự phòng tăng cân, không gầy quá, béo quá. Trong chế biến chọn thực phẩm sạch an toàn, đảm bảo bữa ăn lành mạnh cho gia đình.

Vấn đề luyện tập, PGS Lâm lưu ý đây là yếu tố vô cùng quan trọng. Lý tưởng nhất là tập luyện 30-60p/ngày. Cách luyện tập có thể tham gia công việc gia đình, đạp xe đạp, tập luyện môn thể thao. Bởi vì, quá trình tập luyện, vận động làm giảm tình trạng kháng insulin. Tập luyện khoa học sẽ thải độc tố của cơ thể, có nhiều trao đổi tích cực cho cơ thể.

Khánh Chi