Chính thức tiêm vắc xin Covid-19: Lưu ý các phản ứng có thể xảy ra sau tiêm

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên tiêm vắc xin Covid- 19 cho cán bộ y tế xã Đỗ Thị Nhài



Tại Hải Dương, người được tiêm đầu tiên là nhân viên y tế Phạm Thị Tuyết Nhung, 40 tuổi.

Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã tự tay tiêm cho người tiếp theo là Đỗ Thị Nhài- một cán bộ y tế xã.

Tại điểm tiêm của Hà Nội là Thứ trưởng Trần Văn Thuấn và điểm tiêm phía Nam là Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn. Theo Bộ Y tế, do lượng vắc xin đợt đầu về hạn chế nên Bộ Y tế chỉ phân bổ vắc xin cho các cơ sở y tế đang điều trị bệnh nhân Covid-19 và 13 tỉnh, thành có dịch.

Trong sáng 8/3, sẽ triển khai tiêm tại 3 địa điểm, ngày hôm sau dự kiến sẽ tổ chức tiêm tại Gia Lai. Theo kế hoạch trong ngày 10/3 sẽ triển khai tiêm tại tất cả 18 địa phương được phân bổ vắc xin đợt này. Trong đó ngoài 13 tỉnh, thành có dịch thì có thêm Tây Ninh, Đồng Tháp, Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Khánh Hòa là những nơi có bệnh nhân Covid-19 điều trị.

Chia sẻ với PV, PGS.TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Phó trưởng Ban điều hành Dự án Tiêm chủng mở rộng cho biết vắc xin Covid-19 là vắc xin rất mới, dù trên thế giới đã có 25 quốc gia triển khai tiêm vắc xin này trong đó có Việt Nam.

Thời gian triển khai tiêm rất ngắn, nên các kinh nghiệm triển khai, các tai biến, biến cố bất lợi sau tiêm chủng cũng chưa được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cung cấp đầy đủ.

Tuy nhiên, cũng giống như tất cả các vắc xin khác, vắc xin cũng như là một loại thuốc khi đưa vào cơ thể có thể xảy ra phản ứng nghiêm trọng như phản ứng sốc. Ngoài phản ứng sốc tại chỗ trong vòng 30 phút sau tiêm thì người tiêm có thể có phản ứng chậm hay phản ứng quá mẫn muộn có thể xảy ra trong 1-2 ngày đầu sau tiêm.

Do vậy, để đảm bảo an toàn, sau khi được tiêm vắc xin Covid- 19, thì người được tiêm phải ở lại trạm y tế, cơ sở tiêm chủng 30 phút, đồng thời tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà trong 1-2 ngày.

Nhân viên y tế Hải Dương chờ tiêm.

PGS.TS Dương Thị Hồng cũng nhấn mạnh, các phản ứng sau tiêm chủng có thể xảy ra gồm:

Phản ứng rất phổ biến (≥10%) như đau đầu, buồn nôn, đau cơ, đau khớp, nhạy cảm đau, nóng tại vị trí tiêm, ngứa, mệt mỏi, bồn chồn, sốt (rất phổ biến là sốt nhẹ và phổ biến là sốt ≥ 38 độ C), ớn lạnh, đôi khi có một số ghi nhận có thể có triệu chứng rét run. Phản ứng phổ biến (từ 1% đến dưới 10%) sưng và đỏ tại vị trí tiêm).

Trong đó, phản ứng nghiêm trọng như sốc phản vệ, phản ứng quá mẫn muộn... có thể xảy ra sau tiêm vắc xin nhưng hiện nay WHO chưa có đầy đủ dữ liệu. Đến nay cũng chưa có một bằng chứng nào cho thấy sự liên quan giữa các trường hợp phản ứng nghiêm trọng đã được ghi nhận ở các quốc gia khác có liên quan đến vắc xin.

“Có bất kể biểu hiện gì bất thường, người được tiêm đều phải nói ngay với các cán bộ y tế. Những biểu hiện này có thể gồm khó chịu, bứt rứt, kích thích vật vã, sốt quá cao, co giật, hạ nhiệt độ hay vã mồ hôi, ớn lạnh, nổi phát ban, buồn nôn… bất kể quan ngại gì lo lắng thì người được tiêm hãy liên hệ ngay với cơ sở y tế để được xử trí kịp thời”, PGS Hồng nhấn mạnh.

Theo Phó trưởng Ban điều hành Dự án Tiêm chủng mở rộng, những trường hợp có dị ứng với một số thành phần của vắc xin, có phản ứng nặng trầm trọng với mũi tiêm chủng trước thì sẽ không tiêm vắc xin Covid- 19.

PGS Hồng cũng thông tin thêm, vắc xin phòng Covid-19 của AstraZeneca được chỉ định tiêm phòng cho người từ 18 tuổi trở lên. Và chỉ tiêm vắc xin phòng Covid-19 tối thiểu cách 14 ngày với các vắc xin phòng bệnh khác.

Ngoài ra, những trường hợp tạm hoãn tiêm chủng bao gồm: đang mắc các bệnh cấp tính, các bệnh nhiễm trùng hay mãn tính tiến triển; những người đang mắc bệnh Covid-19 được xét nghiệm chẩn đoán bằng phương pháp PCR. Đối với những trường hợp này được chỉ định tiêm sau 6 tháng khỏi bệnh.

Người có tiền sử điều trị sử dụng kháng thể kháng Covid-19 trước đó được chỉ định tiêm sau 90 ngày điều trị.

Những trường hợp hoãn tiêm cũng lưu ý là người được bác sĩ, cán bộ y tế thấy chưa đủ điều kiện để tiêm chủng như đang mắc các bệnh nhiễm trùng cấp tính, đang điều trị miễn dịch, hóa trị sẽ có những hướng dẫn đến sức khỏe cụ thể để những trường hợp này tạm hoãn tiêm chủng, họ có thể được xem xét sức khỏe cho đợt tiêm thiếp theo.

PGS.TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết vắc xin được sử dụng trong đợt tiêm đầu tiên này là vắc xin AstraZeneca, do Tập đoàn AstraZeneca sản xuất bởi SK Bioscience (SKBio) Hàn Quốc. Vắc xin được Tổ chức Y tế giới (WHO) thông qua chấp thuận sử dụng trong trường hợp khẩn cấp vào ngày 15/2/2021. Đến ngày 25/2, vắc xin này đã được 25 quốc gia chấp thuận lưu hành và sử dụng, trong đó có Việt Nam.



Vắc xin ở dạng dung dịch, đóng 10 liều/1 lọ, sẽ sử dụng tiêm chủng mỗi liều 0,5 ml. Vắc xin được yêu cầu bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C, cũng giống như các vắc xin khác trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng, song nhà sản xuất cũng lưu ý tuyệt đối không được để đông băng vắc xin.

N. Huyền