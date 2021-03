Trẻ rơi từ ban công chung cư, thoát chết nhưng có thể mắc hội chứng sợ độ cao về sau

Trẻ rơi từ ban công chung cư cao tầng xuống đất may mắn được cứu sống, thoát chết nhưng có thể mắc hội chứng sợ độ cao. Sau này trẻ cứ ở trên cao là sợ.

Cháu bé rơi từ tầng 12 bị trật khớp háng, không khó thở, tình trạng huyết động ổn định Theo thông tin từ BV Nhi Trung ương, sức khoẻ của cháu bé rơi từ tầng 12 chung cư được đưa vào cấp cứu hiện vẫn đang ổn định. Cháu bé chỉ đang quấy khóc một chút, bị trật khớp háng, không khó thở, tình trạng huyết động ổn định.

Trao đổi với Infonet, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên trưởng khoa Nhi, BV Bạch Mai, cho rằng bé gái rơi từ ban công tầng 12A chung cư đường Nguyễn Huy Tưởng (HN) chiều 28/2 được cứu sống là một sự may mắn vô cùng. Tuy nhiên, nhiều trẻ sau tai nạn rơi từ trên cao được cứu sống về sau thường bị ảnh hưởng tâm lý.

“Tuy nhiên, di chứng này không phải xảy ra với tất cả trẻ bị ngã, rơi từ trên cao xuống. Bởi có trẻ vẫn vượt qua được nhưng có bé lại không, biểu hiện bằng sự hoảng sợ, sau này cứ ở trên cao là sợ (hội chứng sợ độ cao)”, PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng bày tỏ.

Do đó, vị nguyên trưởng khoa Nhi, BV Bạch Mai cho rằng việc phòng tránh tai nạn thương tích tại nhà cho trẻ cực kỳ quan trọng. Ở nhiều nước, chuyên đề này được dạy nhiều được thể hiện bằng chương trình “phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ ở nhà”.

“Tại Việt Nam cũng có nhưng chưa đến được với người dân”, PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng lo ngại. Bằng chứng là dù đã có tuyên truyền nhưng hầu như năm nào cũng có trẻ bị tai nạn tại nhà. Đó là trường hợp trẻ nuốt phải dị vật, trẻ ngã cầu thang, trẻ uống nhầm thuốc, trẻ ngộ độc thuỷ ngân do vỡ nhiệt kế…

Trong đó, nguy hiểm nhất có thể là việc rơi từ ban công toà chung cư xuống đất. Dù được nói rất nhiều nhưng năm nào cũng có trẻ rơi từ ban công xuống đất tử vong. Bé gái ở chung cư trên đường Nguyễn Huy Tưởng rơi từ ban công ngày 28/2 là trường hợp hy hữu may mắn được cứu sống.

“Người lớn không nên dời mắt khỏi trẻ nhỏ”, PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng nói. Đặc biệt, khi nhà có trẻ nhỏ cần phải quan sát toàn bộ căn nhà, các nguy cơ có thể gây nguy hiểm cho trẻ. Ví dụ, với ban công thì các bậc phụ huynh cần phải quan sát với lan can như thế, trẻ con có thể leo qua được không, hoặc có cái lỗ nào ở bên ngoài có thể khiến trẻ chui qua được không?.

“Khi con biết bò hoặc chập chững biết đi, trẻ có thể chui qua được lỗ đấy không?. Hoặc trẻ lớn hơn chút có thể trèo lên được lan can và rơi xuống… Tốt nhất, bố mẹ cần phải gia cố lan can, lắp lưới chắn ban công khi nhà có trẻ nhỏ”, PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh.

Ông cho rằng, trẻ con khác người lớn không biết chỗ nào nguy hiểm, ưa tò mò, khám phá, tìm hiểu cho nên bố mẹ phải phòng.

“Do đó, theo tôi các nhà thiết kế chung cư phải thiết kế căn hộ có trẻ con để tính đến sự an toàn với những ban công có lưới chắn…để trẻ không thể chèo, chui qua được. Nhiều người nghĩ rằng ban công cao, người lớn đứng còn không rơi làm sao trẻ chèo qua được. Không phải đâu, trẻ có thể tìm đủ mọi cách để trèo qua”, PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng cảnh báo.

Ngoài ra, ở nhà đất thì cầu thang cũng cần phải được lưu ý. “Khoảng trống giữa các thanh chắn, độ cao của tay vịn cầu thang cũng là những nguy cơ tiềm ẩn khiến trẻ bị rơi từ tầng cao xuống đất”, PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 chiều 28/2, một bé gái 3 tuổi tại tầng 12A (tức tầng thứ 13-PV) của tòa nhà chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng (Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) bất ngờ bò từ trong nhà rồi trèo ra lan can.

Sau đó, bé gái bám vào lan can, treo mình lơ lửng. Một số người dân ở tòa bên cạnh phát hiện sự việc đã hô hoán người tới cứu giúp.

Lúc này, một người đàn ông phía dưới trèo lên mái che của sảnh. Chỉ vài giây sau, bé gái rơi từ lan can tầng 12A xuống, may mắn được người đàn ông đỡ kịp. Được biết người "hùng" cứu cháu bé là anh Nguyễn Ngọc Mạnh ở Đông Anh, Hà Nội làm nghề lái xe tải, chuyên nhận chuyển nhà trọn gói.

Lãnh đạo Công an phường Thanh Xuân Trung cho biết cháu bé bị gãy tay và chân, hiện tại đang được theo dõi tâm lý, chụp chiếu. Việc bé gái thoát chết an toàn là điều vô cùng may mắn.

Những triệu chứng và dấu hiệu của chứng sợ độ cao là gì?

Triệu chứng của chứng sợ độ cao có thể là nhức đầu, buồn nôn, nôn mửa, khó thở, khó ngủ, chóng mặt, mệt mỏi. Các triệu chứng này thường kéo dài từ 6-48 giờ sau khi lên cao.

Trong một số trường hợp hiếm, chứng sợ độ cao có thể làm tích tụ dịch lỏng ở não và phổi (phù não và phù phổi), gây ra nhiều triệu chứng nghiêm trọng như:

Nghe một âm thanh như tiếng giấy bị vò lại khi hít thở

Khó thở nghiêm trọng

Ho ra chất lỏng màu hồng, sủi bọt

Vụng về và đi lại khó khăn

Lú lẫn và có thể dẫn đến mất ý thức

Các triệu chứng này báo hiệu tình trạng của người bệnh đang rất nguy kịch và cần được chăm sóc ngay lập tức.

