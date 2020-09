Cắt bỏ thành công khối u lớn hiếm gặp chèn cổ bệnh nhi 4 tuổi

Theo thông tin từ bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên, bệnh nhân H.T.M.T. (4 tuổi, trú xã Trà Vân, huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) khởi phát bệnh với khối u vùng cổ đã hơn 3 tháng nay. Do kích thước ngày càng to dần nên bệnh nhân nuốt nghẹn, nuốt khó và khó thở.

Ngày 14/9, gia đình đưa T. đến nhập viện tại khoa Tai Mũi Họng và làm các xét nghiệm tiền phẫu. Tại đây, bệnh nhân được chỉ định mổ để cắt bỏ khối u. Tiến hành ca mổ căng thẳng kéo dài hơn 40 phút, bác sĩ Tiên cùng ê-kíp đã lấy ra được toàn bộ khối u có kích thước 5x10cm.

Khối u lớn được các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ thành công.

Bác sĩ Tiên cho hay, đây là trường hợp vô cùng khó và hiếm gặp ở bệnh nhi nhỏ tuổi. Vị trí khối u nằm ngay vùng có nhiều thành phần giải phẫu quan trọng như: động mạch cảnh trong, dây thần kinh hồi quy… Do là u mạch máu dạng hang có kích thước lớn, trong quá trình phẫu thuật nếu không cẩn thận sẽ làm nang vỡ, không lấy được chân bám, khối u sẽ tái phát.

Được biết, đây là ca có khối u lớn thứ hai trong 23 năm trở lại đây ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và dự kiến xuất viện vào chiều 28/9.

Sơn Tùng