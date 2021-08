Trưa 30/8, Hà Nội thêm 45 ca mắc Covid-19, Thanh Xuân có 32 ca

Ảnh minh họa

Các ca bệnh phân bố theo quận/huyện: Thanh Xuân (32), Hai Bà Trưng (7), Đông Anh (3), Hoàng Mai (1), Đống Đa (1), Hoài Đức (1); Phân bố theo chùm ca bệnh: Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (44), Chùm liên quan TP Hồ Chí Minh (1).

Cụ thể:

Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (44)

1) N.P.T, Nam, sinh năm 1994,

- Địa chỉ: Kim Chung, Đông Anh.

- Dịch tễ: BN là F1 của BN N.M.P, được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung tại Đông Anh. Ngày 30/8 có kết quả xét nghiệm dương tính.

2) Đ.G.H, Nữ, sinh năm 2015,

- Địa chỉ: Nguyễn Khê, Đông Anh.

- Dịch tễ: BN là F1 (con) của BN L.T.H, BN là trẻ nhỏ đã được cách ly. Ngày 29/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

3) N.T.H, Nữ, sinh năm 1992,

- Địa chỉ: Kim Chung, Đông Anh.

- Dịch tễ: BN là F1 của BN N.M.P, được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung tại Đông Anh. Ngày 30/8 có kết quả xét nghiệm dương tính. Có triệu chứng sốt, ho, đau đầu, đau họng, khó thở từ ngày 27/8.

4) P.N.P, Nữ, sinh năm 1966,

- Địa chỉ: Văn Chương, Đống Đa.

- Dịch tễ: BN là F1 của BN N.T.V, được cách ly từ ngày 19/8 và xét nghiệm nhiều lần âm tính, ngày 29/8 bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

5) K.A.T, Nam, sinh năm 1968,

- Địa chỉ: Minh Khai, Hai Bà Trưng.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 30/8 có kết quả xét nghiệm dương tính. Có triệu chứng ho từ ngày 28/8

6) N.X.H, Nam, sinh năm 1951,

- Địa chỉ: Minh Khai, Hai Bà Trưng.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 30/8 có kết quả xét nghiệm dương tính. Có triệu chứng sốt, ho từ ngày 27/8

7) N.T.K.D, Nữ, sinh năm 1942,

- Địa chỉ: Minh Khai, Hai Bà Trưng.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 30/8 có kết quả xét nghiệm dương tính.

8) Đ.T.L, Nữ, sinh năm 1958,

- Địa chỉ: Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng.

- Dịch tễ: BN là F1 hết cách ly tập trung, về cách ly tại nhà từ 18/8. Ngày 26/8 có triệu chứng sốt, ho, được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 30/8 có kết quả xét nghiệm dương tính.

9) N.N.T, Nam, sinh năm 1960,

- Địa chỉ: Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng.

- Dịch tễ: BN là F1 hết cách ly tập trung, về cách ly tại nhà từ 18/8. Ngày 26/8 có triệu chứng ho, được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 30/8 có kết quả xét nghiệm dương tính.

10) N.T.L, Nữ, sinh năm 1989,

- Địa chỉ: Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng.

- Dịch tễ: BN là F1 hết cách ly tập trung, về cách ly tại nhà từ 18/8. Ngày 26/8 có triệu chứng sốt, ho, được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 30/8 có kết quả xét nghiệm dương tính.

11) N.H.L, Nam, sinh năm 1988,

- Địa chỉ: Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng.

- Dịch tễ: BN là F1 hết cách ly tập trung, về cách ly tại nhà từ 18/8. Ngày 28/8 có triệu chứng sốt, ho, được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 30/8 có kết quả xét nghiệm dương tính.

12) V.T.P, Nữ, sinh năm 1993,

- Địa chỉ: An Thượng, Hoài Đức.

- Dịch tễ: BN là F1 của BN M.D.T. Ngày 29/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết qủa dương tính .

13) N.T.H.D, Nữ, sinh năm 1977,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN là F1 (con) của BN T.T.H, tiếp xúc lần cuối ngày 25/8. Ngày 24/8, được lấy mẫu lần 1 âm tính. Ngày 26/8, xuất hiện ho, đau mỏi cơ, lấy mẫu lần 2 âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 29/8, lấy mẫu lần 3 kết quả dương tính.

14) N.T.H, Nữ, sinh năm 1970,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN là F1 của BN P.Đ.C, được chuyển cách ly tập trung từ 26/8 và xét nghiệm 3 lần âm tính. Ngày 29/8 xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

15) P.Q.M, Nam, sinh năm 1970,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN là F1 (con) của BN C.T.M.N, được cách ly tập trung từ ngày 27/8 và xét nghiệm âm tính 2 lần và tiêm vắc xin mũi 1 ngày 14/8. Ngày 28/8 xuất hiện đau đầu, ngày 29/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

16) N.N.D, Nữ, sinh năm 2000,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN là F1của BN T.T.L, được cách ly từ ngày 26/8 và xét nghiệm âm tính. Ngày 29/8 được lấy mẫu lần 2 kết quả dương tính.

17) N.N.P, Nữ, sinh năm 1940,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN là F1 (bố) của BN P.T.H, được cách ly từ ngày 26/8, xét nghiệm 3 lần âm tính. Ngày 29/8 BN có biểu hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

18) N.T.H, Nữ, sinh năm 1977,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN là F1 (con) của BN C.T.M.N, được cách ly tập trung từ ngày 27/8 và xét nghiệm âm tính 2 lần và tiêm vắc xin mũi 1 ngày 14/6, mũi 2 ngày 16/8. Ngày 28/8 xuất hiện ho, ngày 29/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

19) P.T, Nam, sinh năm 2005,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN là F1 (con) của BN P.T.H, được cách ly từ ngày 26/8, xét nghiệm 3 lần âm tính. Ngày 29/8 BN có biểu hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

20) T.M.B, Nam, sinh năm 2016,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN là F1 (cháu) của BN T.T.D, được cách ly từ ngày 27/8 và xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 28/8 xuất hiện sốt, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

21) P.M.A, Nữ, sinh năm 2015,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN là F1 (cháu) của BN C.T.M.N, được cách ly tập trung từ ngày 27/8 và xét nghiệm âm tính 1 lần. Ngày 28/8 xuất hiện sốt, ngày 29/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

22) N.M.H, Nữ, sinh năm 1968,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN là F1 (vợ) của BN T.T.D, được cách ly từ ngày 27/8 và xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 28/8 xuất hiện đau họng, mệt mỏi, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

23) P.T.A, Nữ, sinh năm 1990,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN là F1 (con) của BN.T.T.D, được cách ly từ ngày 27/8 và xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 28/8 xuất hiện chảy nước mũi, đau họng, mệt mỏi, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

24) P.H.T, Nữ, sinh năm 2016,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN là F1 (cháu) của BN C.T.M.N, được cách ly tập trung từ ngày 27/8 và xét nghiệm âm tính 1 lần. Ngày 28/8 xuất hiện sốt, ngày 29/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

25) N.T.L, Nữ, sinh năm 2016,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN là F1 (cháu) của BN Đ.T.N được cách ly từ 27/8 và xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 29/8 xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

26) N.T.T, Nữ, sinh năm 1986,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN là F1 (con) của BN Đ.T.N được cách ly từ 27/8 và xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 29/8 xuất hiện đau đầu, mỏi người được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

27) P.T.M, Nữ, sinh năm 1950,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN là F1 của BN Đ.Q.T, là người mua hàng. Ngày 23/8, được lấy mẫu lần 1 âm tính. Ngày 25/8, xuất hiện sốt, ho, đau rát họng, lấy mẫu lần 2 âm tính và chuyển cách ly tại BV Than khoáng sản. Ngày 29/8, được lấy mẫu lần 3 kết quả dương tính.

28)T.D.K, Nữ, sinh năm 2002,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN là F1 (cháu) của BN T.T.H, tiếp xúc lần cuối ngày 25/8. Ngày 24/8, được lấy mẫu lần 1 âm tính. Ngày 26/8, lấy mẫu lần 2 âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 29/8, xuất hiện sốt, đau đầu, lấy mẫu lần 3 kết quả dương tính.

29) N.Q.N, Nam, sinh năm 1984,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN là người sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 23/8, được lấy mẫu lần 1 âm tính. Ngày 26/8, được lấy mẫu lần 2 âm tính. Ngày 29/8, được lấy mẫu lần 3 kết quả dương tính.

30) N.T.T, Nữ, sinh năm 1951,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN là người sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 23/8, được lấy mẫu lần 1 âm tính. Ngày 26/8, được lấy mẫu lần 2 âm tính. Ngày 28/8, xuất hiện ho nhiều. Ngày 29/8, được lấy mẫu lần 3 kết quả dương tính.

31) L.Đ.H, Nam, sinh năm 1960,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN là F1 của BN N.T.N. Ngày 23/8, được lấy mẫu lần 1 âm tính. Ngày 26/8, xuất hiện ho, đau rát họng, hắt hơi, chảy nước mũi, được lấy mẫu lần 2 âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 29/8, được lấy mẫu lần 3 kết quả dương tính.

32) N.Đ.T, Nam, sinh năm 1939,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa, đã được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 29/8 được lấy mẫu lần 3 cho kết quả dương tính.

33) Đ.T.H, Nữ, sinh năm 1953,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN là người sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 23/8, được lấy mẫu lần 1 âm tính. Ngày 26/8, được lấy mẫu lần 2 âm tính. Ngày 29/8, được lấy mẫu lần 3 kết quả dương tính.

34) H.T.T, Nữ, sinh năm 1998,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN là người sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 23/8, được lấy mẫu lần 1 âm tính. Ngày 26/8, được lấy mẫu lần 2 âm tính. Ngày 29/8, được lấy mẫu lần 3 kết quả dương tính.

35) N.Đ.T, Nam, sinh năm 1998,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa được xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 28/8 xuất hiện sốt, ho được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

36) C.X.T, Nam, sinh năm 1998,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa được xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 28/8 xuất hiện sốt, ho được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

37) Đ.M.T, Nam, sinh năm 2018,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa, là con của BN P.T.M, được xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 29/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

38) Đ.N.M, Nam, sinh năm 2011,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa, là con của BN P.T.M, được xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 29/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

39) P.T.M, Nữ, sinh năm 1987,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa được xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 29/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

40) T.M.Q, Nam, sinh năm 1947,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa được xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 28/8 xuất hiện sốt, ho được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

41) T.A.T, Nam, sinh năm 1997,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa, được được lấy mẫu XN lần 1 ngày 23/8. Ngày 27/8 có triệu chứng được lấy mẫu XN test nhanh dương tính sau đó được chuyển cách ly tại BV Thanh Nhàn. Ngày 28/8 được BV Lấy lại mẫu XN cho kết quả dương tính

42) V.M.K, Nam, sinh năm 2017,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ 23/8. Ngày 28/8, bệnh nhân được xác định là F1 (con) của BN V.M.H và được chuyển cách ly cùng bố tại BV Thanh Nhàn, tại bệnh viện bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cùng ngày, kết quả dương tính

43) V.M.H, Nam, sinh năm 1987,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: Ngày 25/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc do thuộc diện phong tỏa, kết quả âm tính. Ngày 28/8, xuất hiện triệu chứng, được làm test nhanh dương tính và chuyển BV Thanh Nhàn, tại bệnh viện bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

44) N.T.Q, Nữ, sinh năm 1974,

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN là F1 và vợ của BN H.Đ.N. Hàng ngày làm nghề bán hàng tạp hóa và bán hàng nước tại nhà. Gia đình BN sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23/8. Ngày 23/8 BN đi lấy mẫu XN theo hình thức đại diện hộ gia đình cho kết quả âm tính, Ngày 26/8 chồng BN có kết quả dương tính, BN được coi là F1 đồng thời xuất hiện triệu chứng được chuyển cách ly tại BV Thanh Nhàn, được lấy lại mẫu XN cho kết quả dương tính.

Chùm ca bệnh liên quan TP Hồ Chí Minh (1)

1) N.T.V, Nam, sinh năm 1989,

- Địa chỉ: Giáp Bát, Hoàng Mai.

- Dịch tễ: BN là F1 của BN N.V.H được cách ly tập trung từ ngày 26/8 và xét nghiêm 3 lần âm tính. Ngày 29/8 xuất hiện đau đầu, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.159 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.539 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.620 ca.

